Bastian Schweinsteiger lämnar United och korsar Atlanten.

En kärlekssaga som aldrig blev sann

Efter år av rykten skrev Bastian Schweinsteiger sommaren 2015 äntligen på för Manchester United. Mindre än två år senare lämnar tysken klubben, och frågan är om vi inte redan från början borde ha förstått att kärlekssagan mellan Bastian och Manchester United inte skulle bli så bra som vi hade förväntat oss

Det är väldigt mycket Manchester U nited över Bastian Schweinsteiger. Innan ni protesterar, jag är inte historierevisionist. Jag vet givetvis att Bastian Schweinsteiger utöver allt annat är bayersk. Bastian Schweinsteiger är Bayern München personifierad, och det kommer egentligen aldrig gå att koppla Bastian Schweinsteiger till någon annan klubb. Bayern var klubben han spenderade närmare två decennier i och det var också i Bayern som han vann allting en fotbollsspelare kan vinna. Bastian är lika med Bayern, punkt slut. Men, det är också väldigt mycket Manchester United över Bastian Schweinsteiger. Eller, det var väldigt mycket Manchester United över Bastian Schweinsteiger.Kanske är det hans jordnära och lojala sätt, eller hans vinnarskalle och hans förmåga att aldrig lägga några fingrar emellan. Hursomhelst, någonting är det som får honom att kännas väldigt United-esque. Det faktum att han ryktats till klubben en längre tid redan innan han anslöt utgör såklart också en stor del av förklaringen till det. Flörten mellan Bastian Schweinsteiger och Manchester United inleddes för många år sedan (om den var ömsesidig eller ej från början är svårt att säga), och Sir Alex var redan för sju-åtta år sedan väldigt mån om att locka tysken till Old Trafford och Manchester. Där och då stod såväl Bastian som Manchester United i zenit, men Sir Alex lyckades inte få till en förening mellan de båda. David Moyes sägs också ha gjort ett försök att locka över Bastian när han skulle ta över skutan 2013, och detta vid ett tillfälle då båda parter fortfarande befann sig högt upp i näringskedjan – om än United snart skulle störtdyka ned i avgrunden. Inte heller Moyes lyckades. Bastian Schweinsteiger såg ut att bli en Wesley Sneijder, det vill säga en övergångssaga utan slut, men då gjorde Louis van Gaal ett nytt försök. Louis van Gaal, som bara några år tidigare basat över Bastian i Bayern, lyckades med det varken Sir Alex eller David Moyes hade lyckats med; hans lockrop gick hem och tysken flyttade till de brittiska öarna.För att göra en lång historia kort så blev inte Bastian Schweinsteigers år i Manchester United vad vi eller han själv hade hoppats på. Debutsäsongen blev inte särskilt lyckad, varken för honom själv eller för klubben. Nog syntes det alltjämt att Bastian i sina bästa stunder höll hög klass, men de stunderna kom allt för sällan. Hans vårsäsong blev dessutom till stor del spolierad av skador, och när holländaren som hämtat in honom till öarna fick lämna över rodret till José Mourinho hade känslorna minst sagt svalnat. Åtminstone Mourinhos känslor inför Bastian. Ni vet storyn. Schweinsteiger blev förpassad till det trångaste av frysfack, och även om han vann supportrarnas hjärtan liksom en mindre mängd speltid genom att bemöta den kyliga behandlingen med lojalitetsövertygelser och kärleksförklaringar gentemot klubben var hela tiden känslan att tysken stannade på Old Trafford på lånad tid. Även om han inte lämnade i somras, och även om han inte lämnade i januarifönstret, så skulle det ske snart. Och, han skulle inte under den lånade tiden få möjlighet att förverkliga alla de där våta drömmar som vi supportrar – och säkert även han själv – hade drömt om.Det går att diskutera José Mourinhos behandling av Bastian Schweinsteiger, och vi kan också fundera kring om utfallet hade blivit ett annat om tysken fått fler chanser denna säsong. Men, vi måste också konstatera att de rätta förutsättningarna inte fanns för att sagan – så som manus var skrivet – skulle bli sann. Enligt manus skulle Bastian Schweinsteiger, på höjden av sin karriär, komma till ett Manchester United som stod på toppen av näringskedjan och de båda urkrafterna skulle förenas och skapa en tysk-engelsk super-vinnarmaskin. Men, verkligheten följde inte manus. När Bastian anslöt till Manchester United hade laget gått två säsonger utan en titel, och man famlade fortfarande efter en väg tillbaka till toppen. Bastian å andra sidan skulle snart fylla 31 år, och elaka tungor sade att Pep Guardiola och Bayern München släppte tysken – till ett relativt billigt pris dessutom – av den enkla anledningen att han höll på att spela ut sin roll i Bayern. Det må ha varit enkelt att vifta bort de teorierna där och då, tysken hade trots allt bara ett par år tidigare blivit formellt utsedd till Tysklands främste fotbollsspelare och informellt utsedd till en av världens främsta mittfältare. Samtidigt var det ett faktum att Bastian under Peps styre med tiden hade fått en allt mer marginaliserad roll i Bayern, åtminstone på planen, och visst fanns det en viss oro för att Pep gjorde rätt som släppte taget om klubbikonen. Det verkar också som att han gjorde det.Det vore magstarkt att säga att Bastian Schweinsteiger redan på förhand var dömd att misslyckas i Manchester United, men vi kan lik förbannat - med facit i hand - konstatera att vi inte fick något lyckligt slut på sagan. Med historien i backspegeln kan vi också, grovt förenklat, analysera varför det blev som det blev. Bastian Schweinsteiger må inte ha varit slut som fotbollsspelare när han anlände till klubben, men han hade med ett par års marginal passerat toppen av sin karriär och var nu på god väg nedåt. Detta, i kombination med att även United var långt ifrån sitt fornstora jag när Bastian anlände, utgjorde inte de optimala förutsättningarna för att relationen mellan United och Bastian skulle bli en lyckad sådan.Kärlekssagan mellan Bastian Schweinsteiger och Manchester United blev inte så som vi hade förväntat oss den, det fanns helt enkelt inte rätt förutsättningar för att kärleken mellan Bastian Schweinsteiger och Manchester United skulle spira. Manuset såg på förhand lovande ut, men regissören valde att producera filmen några år för sent. Men, han kommer ändå bli ihågkommen för att han lyckades vinna klubbens och supportrarnas hjärtan, trots att hans tid i Manchester både var kort och mindre framgångsrik. Det säger en hel del om Bastian Schweinsteiger. Och ja, det var väldigt mycket Manchester United över honom ändå, även om det inte tog sig uttryck på planen.Efter år av rykten skrev Bastian Schweinsteiger sommaren 2015 äntligen på för Manchester United. 