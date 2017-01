Eric Bailly återvänder till Man United från Afrikanska mästerskapen

De regerande mästarna Elfenbenskusten förlorade i går kväll med 1-0 mot Marocko i den sista gruppspelsmatchen, och är således utslagna ur turneringen.





Matcherna duggar tätt för klubben den kommande tiden med cuper, ligaspel och



Tråkiga nyheter för alla ivorianer, men goda nyheter för Manchester United då Eric Bailly reser tillbaka för att ansluta till truppen igen. Matcherna duggar tätt för klubben den kommande tiden med cuper, ligaspel och Europa League-slutspel så vi får anta att José Mourinho är nöjd med att få tillbaka Eric Bailly när det oundvikligen kommer att roteras i startelvan. Ett datum för mittbackens återkomst är ännu inte bekräftad.

2017-01-25 09:01:47

