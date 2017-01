FA-Cupens nästa runda lottad

FA-Cupens nästa runda lottades under måndagskvällen och United fick en fin lottning.

Manchester U nited tog sig enkelt vidare i FA-Cupen efter 4-0 mot Wigan och frågan var vara vilket lag som skulle bli motståndare i kommande omgång. Under måndagskvällen så lottades Manchester United mot Blackburn , något som definitivt får ses som en bra lottning. Matchen kommer spelas helgen den 18-19 februari.

2017-01-30

