Fellaini förlänger med United

Fellaini förlänger ett år

Marouane Fellaini har under torsdagen förlängt sitt kontrakt med ytterligare ett år.

Marouane Fellaini är en spelare det ofta debatteras kring bland fansen. Inte sällan handlar diskussionerna om den långe belgarens fotbollskunskaper är tillräckliga för Manchester United. En som inte tvivlar på detta och värderar honom högt är Jose Mourinho, något som under torsdagen bevisades genom att Fellaini skrivit på en kontraktsförlängning på ett år.



Fellaini skrev på ett fyraårskontrakt med option för ytterligare ett år på deadline day 2013. Utnyttjandet av den klausulen kommer hålla honom kvar på Old Trafford minst till sommaren 2018.

2017-01-12 14:04:00

