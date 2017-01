Antonio Valencia stannar i Manchester United.

Förlängt kontrakt för Antonio Valencia

Manchester United förlänger kontraktet med ytterbacken Antonio Valencia. Det nya avtalet behåller ecuadorianen på Old Trafford fram till 2018.





Även under Mourinhos första halvår i klubben har Valencia fortsatt spela en betydande roll i laget. Totalt har det blivit 23 matcher, sex målgivande passningar och i november utsågs han till månadens spelare av oss supportrar. Den ettåriga kontraktsförlängingen är ytterligare ett bevis på att portugisen ser Valencia som en viktig spelare i sitt nybyggande av



Det är en erfaren spelare som United förlänger med. Sedan övergången från Wigan sommaren 2009 har den numera 31-årige Valencia hunnit med att spela 291 matcher, göra 21 mål och leverara ett antal patenterade inläggsräder från sin högerkant.Även under Mourinhos första halvår i klubben har Valencia fortsatt spela en betydande roll i laget. Totalt har det blivit 23 matcher, sex målgivande passningar och i november utsågs han till månadens spelare av oss supportrar. Den ettåriga kontraktsförlängingen är ytterligare ett bevis på att portugisen ser Valencia som en viktig spelare i sitt nybyggande av Manchester U nited.

0 KOMMENTARER 199 VISNINGAR 0 KOMMENTARER199 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-01-17 15:26:57

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-17 16:03:00

Manchester U

2017-01-17 15:26:57

Manchester U

2017-01-17 08:00:00

Manchester U

2017-01-15 19:29:00

Manchester U

2017-01-15 16:38:00

Manchester U

2017-01-14 21:30:00

Manchester U

2017-01-14 17:54:00

Manchester U

2017-01-13 17:16:12

Manchester U

2017-01-13 12:40:00

Manchester U

2017-01-13 10:59:00

ANNONS:

Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en kontraktsförlängning - detta får mig att fundera.Manchester United förlänger kontraktet med ytterbacken Antonio Valencia. Det nya avtalet behåller ecuadorianen på Old Trafford fram till 2018.Vi i redaktionen har, liksom Manchester United, höga ambitioner och för att kunna förverkliga dessa har vi i dagarna utökat vår personalstyrka. Två nya skribenter har anslutit, och forumet har fått ytterligare en moderator.Matchen som ofta benämns som den största i England slutade med delad poäng på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic kvitterade sent för hemmalaget och gjorde sitt 14:e mål för säsongen.Det som skulle bli en episk batalj mellan två storlag präglades istället utav felpass och vild västern-spel. Manchester United och Liverpool fick en poäng vardera på Old Trafford.Nio raka segrar, femton matcher utan förlust. Manchester United har nått en ny höjd, och måhända är laget på väg att nå en nivå som inte har skådats sedan Sir Alex dagar. När laget imorgon tar sig an Liverpool, i en för säsongen potentiellt avgörande match, måste laget visa att man har lärt sig att vinna igen.Premier Leagues största match. Giganternas kamp. Ja, det är dags för Manchester United mot Liverpool på Old Trafford!Jose Mourinho höll under fredagen presskonferens inför mötet med Liverpool. Där bjöds det på allt ifrån telefonsamtal till uppdateringar kring Ibrahimovic.Manchester United har tågat fram och tagit seger efter seger, men från podden har det varit tyst. Naturligtvis finns det inget samband mellan framgången och radiotystnaden, och därmed kliver vi fram och levererar ett nytt avsnitt inför söndagens ofantligt viktiga möte med Liverpool.Igår blev det klart att Morgan Schneiderlin går permanent till Everton, men varför blev det aldrig den succé i United som vi hoppades på?