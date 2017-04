United satsar på Lingard.

Four more years för Lingard

Jesse Lingard har fått stort förtroende av José Mourinho under årets säsong, och klubben visar nu att man tror på den egna produkten genom att förlänga engelsmannens kontrakt.





Källa: ManUtd.com

Jesse Lingard har varit i Manchester U nited sedan han var blott sju år gammal, och nu ser det ut som att det blir åtminstone fyra år till i klubben. Idag skrev engelsmannen på ett nytt kontrakt som sträcker sig fram till sommaren 2021, och i kontraktet finns även en option om ytterligare ett års förlängning. Lingard, som gjorde sin A-lagsdebut i augusti 2014 mot Swansea , har hittills stått för 70 framträdanden i den röda dressen. 11 mål har det blivit såhär långt. 24-åringen hade följande att säga om kontraktsförlängningen:"Manchester United har alltid varit en stor del av mitt liv. Jag har varit i klubben sedan jag var sju år gammal och jag känner en stor stolhet varje gång jag tar på mig tröjan. Att ha gjort mål i två cupfinaler för min barndomsklubb var någonting som utgjorde extremt stolta stunder för mig och min familj.""Som lag har vi redan vunnit en stor titel den här säsongen och jag ser fram emot att hjälpa laget att vinna ännu fler titlar under denna stora manager. Jag skulle vilja rikta ett särskilt tack till fansen för stödet som de alltid har gett mig och laget."José Mourinho hade följande att säga om Lingard:"Jesse har varit i klubben sedan sju års ålder. Han är intelligent, och kombinerat med hans energi och hans kapacitet gör det honom till en spelare som har en fin framtid framför sig. Jesse är en populär medlem i truppen och jag är överlycklig över att han har skrivit på ett nytt kontrakt."

