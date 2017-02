Pogba och United misslyckades med att vinna hemma mot Hull.

Frustrerande kväll på Old Trafford

Manchester United misslyckades hemma mot Hull. Laget bommade flera klara målchanser och missade att ta in på täten.





Manchester United startade matchen följande:

De Gea, Valencia, Jones, Rojo, Blind, Carrick, Herrera, Mkhitaryan, Pogba, Rashford,

En stark elva som också innebar nio förändringar från matchen mot Wigan.



Hull gjorde även de lite förändringar och startade matchen med Jakupovic i mål, Meyler, Dawson, Maguire och Robertsson i backlinjen. Tymon, Cluscas, Huddlestone, Markovic och Evandro på ett femmannamittfält. Längst upp startade Everton-lånet Niasse.



Första Halvlek:

United kom ut piggt och drev upp tempot. Man tryckte på framåt, mest från högerkanten där Valencia sprang upp och ner. Hull föll tillbaka och försvarade sig med näbbar och klor. Redan i den första minuten är Mkhitaryan en Robertsson-tå från att få ett friläge. Herrera levererade en fin passning som armenien nästan fick tag på. United jagade ett tidigt mål och Ibrahimovic blev näste man att testa Jakupovic i Hull-målet, men skottet räddades fint av målvakten. Trots att United ägde bollen stora delar av halvleken hade man svårt att komma till några riktigt heta målchanser. Blind sköt över och allt som oftast stoppades inläggen eller passförsöken av försvararna i Hull. Bortalaget var inte heller helt ofarliga, Maguire hade en tidig nick som gick utanför och Markovic sköt över från ett läge.

Halvlekens stora chans gick till Paul Pogba så han sprang sig loss och avslutade från nära håll. Skottet räddades dock av Jakupovic och halvleken blev mållös. United saknade kvalité på sista bollen och Hull hade det enkelt i stora delar av halvleken att försvara sig.



Andra halvlek:

Mourinho gjorde en förändringen i paus. Carrick plockades av och in istället med kapten Wayne Rooney. Många satt och väntade på att United skulle skruva upp tempot. Något som inte hände. Visst hade laget chanser som borde inneburit mål. Tillexempel Rashfords friläge efter en fantastisk nedtagning och en lika fantastisk boll. Juan Mata läge två meter från mål som visserligen Jakuovic gör en jätteräddning på, men det är också ett läge som måste sitta på den här nivån och missarna blev återigen Uniteds signum. Ju äldre matchen blev desto mer tryckte United på och det öppnade upp lägen för bortalaget. Närmast var Markovic bara några minuter från fulltid. Skottet tog i stolpen och kunde sånär inneburit 0-1. I slutet skapade United två heta chanser Pogbas skott och Rojos nick, men bollen ville som så många gånger förr inte hitta sig in i nätmaskorna. United tappar åter poäng och drömläget från gårdagen lyckades man inte utnyttja.



Sammanfattning:

2017-02-02 00:42:00

Januarifönstret är på väg att slå igen, och Manchester United har förutom ett par försäljningar suttit lugnt i båten. Här är det tänkt att vi ska trissa upp förväntningar, grusa förväntningar och rapportera rent allmänt kring de sista dagarna av fönstret. Lämnar Bastian? Får vi ett rekordbud på en spelare och inte kan säga nej? Kommer vi förstärka truppen? Det finns några frågor som hänger i luften och när vi vänder blad till februari så har vi svaren - till dess kommer vi spekulera hejviltDär var han i straffområdet igen, Marouane Fellaini, och nickade in bollen i mål efter en lysande crossboll från Bastian Schweinsteiger. 1-0 till Manchester United i den 44:e minuten.FA-Cupens nästa runda lottades under måndagskvällen och United fick en fin lottning.En-dag-på-jobbet prestation utan att imponera såg till att Manchester United enkelt kunde segla in till nästa omgång utav FA-cupen. Det krävdes dock en tempohöjare i andra halvlek för att besegra Wigan på hemmaplan med 4-0.Wigan kom till Old Trafford och stod upp bra, men till slut kunde United komfortabelt ta sig vidare till femte rundan i FA-cupen. Dessutom bjöds vi på två debutanter och ett Schweinsteiger-mål.Sean Goss, 21, lämnar Manchester United. Engelsmannen, som anlände till klubben från Exeter City 2012, flyttar till huvudstaden där hans nya klubbadress blir Queens Park Rangers.Manchester Uniteds före detta reservlagstränare, numera Wigan-managern, Warren Joyce riktar kritik mot några av de spelare han fostrade i klubben inför cupmötet på Old Trafford.Sen sist så har Manchester United tagit sig vidare till final i Ligacupen, kryssat mot Stoke och Wayne Rooney har skrivit in sig i historieböckerna.