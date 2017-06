Ander Herrera har presterat bäst denna säsong, enligt Fredrik.

Gästkrönika: "Slut för i år"

Säsongen har kommit till sitt slut, och det här är tiden på året då vi blickar såväl bakåt som framåt. I denna gästkrönika, signerad Fredrik Jarl, delas såväl ris som ros ut, liksom att framtidshopp vädras. Vilka var egentligen bäst under säsongen som gick? Hur har Mourinho skött sig? Och, vad ser Fredrik när han tittar in i spåkulan?





Nu kanske jag går ut väldigt negativt och så dåligt har det kanske inte sett ut, men stundtals har det ju faktiskt gjort det. Vi har spelat så ofattbart osäkert på hemmaplan så det saknar motstycke under mina United år, det som brukade vara en borg har förvandlats till något helt annat.



Har knåpat ihop vilka 5 spelare jag tycker presterat bäst den gångna säsongen. Glöm inte att detta är min åsikt och ingen annans.



Mourinho får godkänt i år, varken mer eller mindre. Vi vinner EL och får den där CL platsen som faktiskt blev målet efter några månader av haltande i ligan och allt för många kryss. Saknas fortfarande en tydlig strategi i spelet och det är alldeles för dålig rörelse i anfallspelet, defensiven ser bättre ut men långt ifrån bra, vi ska vara glada över att vi fick in en Bailly som gjort en mycket bra säsong och täppt till lite i det där mittlåset.



Hoppas till nästa säsong att vi får ihop försvaret ordentligt, får behålla De Gea samt hitta lite bättre kemi och rörelse i anfallet. Sitter alla dom komponenterna ser det ljust ut, men det är en lång sommar utan stora mästerskap så hoppas innerligen att Mou jobbar med det som behövs jobba med.



Sett till övergångar säger jag som inför varje sommar, värva inte för mycket. Vi har haft en förmåga att värva på tok för många spelare på samma positioner, skulle vilja se en mittback, ytterback samt en anfallare. Hoppas ingen av våra värvningar i sommar sätter käppar i hjulen för dom unga lovande grabbarna vi har.



Nu blickar vi framåt mot en bra försäsong och hoppas vi kommer tillbaka starkare än på många år. På återseende.



Fredrik Jarl

Twitter:jarlaa7



------



Har du också knåpat ihop en text som du vill dela med likasinnade? Vi på United-redaktionen är alltid öppna för att ta emot gästkrönikor från er, våra läsare. Har du en text redan nu? Skicka ett mail till bjoorsa@gmail.com, eller ta kontakt med någon annan i redaktionen.

2017-06-08 20:34:52

