Goss lämnar United

Sean Goss, 21, lämnar Manchester United. Engelsmannen, som anlände till klubben från Exeter City 2012, flyttar till huvudstaden där hans nya klubbadress blir Queens Park Rangers.

Precis som vi rapporterade om för några dagar sedan (läs mer här) lämnar Sean Goss Manchester United för Queens Park Rangers. Klubben offentliggjorde affären igår, men transfersumman hålls hemlig. Det har tidigare ryktats om att, den i Tyskland födde, engelsmannen skulle säljas för 800 000 pund, och att United bakat in en återköpsklausul i kontraktet. Av uppgifterna som nu kommit verkar inget av detta stämma. Enligt BBC får QPR punga ut med 500 000 pund, och någon återköpsklausul nämns inte. Inte heller Manchester United har meddelat att man har en återköpsklausul. Men, vi kan givetvis inte vara säkra.



Sean Goss anslöt till Manchester United från Exeter City 2012, och han fick sommaren 2015 följa med på lagets försäsongsturne. Den hösten fick Goss även plats på bänken i Uniteds möte med Watford, men närmare en tävlingsdebut kom aldrig engelsmannen. I år har Goss gjort bra i från sig i reserverna under Nicky Butts ledning, men mittfältaren ville mer. Butt, som talat med den officiella hemsidan i samband med offentliggörandet, sade att Goss pratat med honom vid flera tillfällen om att han behövde en flytt för att ta sig vidare i karriären. Butt uttalade sig också om Goss kvaliteer, och han håller inte igen i sin beskrivning av spelaren



"Han har mycket talang, ett överflöd av talang, och en 'trollstav' till vänsterfot."



Goss har skrivit på ett tre och ett halvt år långt kontrakt med London-klubben, och mittfältaren ser fram emot att få bevisa sig på Loftus Road. Han sade följande till sin nya klubbs officiella hemsida:



"Jag är överlycklig att affären är klar. Jag har nått en punkt i min karriär där jag måste spela A-lagsfotboll, vecka in och vecka ut, så möjligheten att flytta till QPR var något jag verkligen behövde fullfölja."



Vi önskar Sean Goss all lycka i sin nya klubb och i hans framtida karriär.





Källa: ManUtd.com, BBC.com

0 KOMMENTARER 226 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-01-29 14:46:07

