Herrera for captain - Vadan supportrarnas kärlek till Ander Herrera?

Med Wayne Rooneys framtid i klubben på en trolig slutraka letar Manchester United efter en ny kapten - men vem? Om du frågar supportrarna finns det en spelare som ofta lyfts fram lite extra, ett för utomstående kanske aningen oväntat namn: Ander Herrera. Här är anledningarna till att vi supportrar älskar den 27-årige basken.

"Come on. It's going to be difficult... 45 minutes. Come on."När Manchester U nited vandrade ut mot den andra halvleken av FA-cupåttondelen mot Blackburn var ställningen 1 - 1, Ewood Park hade satt sina spår och United inte dominerat så som de förväntades göra. 45 tunga minuter skulle därför vänta United-spelarna för att avancera. Det visste alla elva innerst inne, men det var bara en som sa det utåt.Den spelaren var Ander Herrera . För oss United-supportrar föga förvånande.Herrera har på kort tid i klubben blivit en stor supporterfavorit på Old Trafford. Värvad från Athletic Bilbao sommaren 2014 har basken med nummer 21 på ryggen gått från en rotationsroll under Louis Van Gaal till en given startman under José Mourinho och ett namn som bland supportrarna lyfts fram som klubbens blivande kapten när nuvarande huvudrollsinnehavaren Wayne Rooney lämnar truppen. Och det är uppenbart varför.Arbetsvilja, attityd och passion är det som kännetecknar spanjorens spelstil och det skiner igenom hela hans uttryck. När Manchester United gör mål är det han som firar vildast, när Manchester United vinner är det han som är gladast. Men även när klubben förlorar är det han som är mest besviken. Sådant gillar vi supportrar, så känner vi själva uppe på läktaren och hemma i soffan.Det stannar dock inte där, utöver det han utför på planen gör Herreras agerande utanför gräsmattan honom än mer älskvärd. När den centrala mittfältaren pratar i media är han alltid 100 % ärlig, uppriktig med vad han tycker oavsett positivt eller negativt. När den samma personlighet som den han visar på planen ges uttryck alla andra dagar i veckan uppskattas det av mottagarna.Men det går egentligen att binda ihop de två områdena - på planen och utanför planen - för att sätta ord på den personlighet som Herrera besitter och som supportrarna älskar, det räcker till och med med ett enda ord: Vinnarmentalitet.Det var en av grundstenarna som Sir Alex Ferguson byggde hela klubben runt och som han i de flesta fall rekryterade spelare baserat på. Steve Bruce, Roy Keane, Gary Neville, Nemanja Vidic... Listan är lång, betydligt längre än så här. Men det alla dessa fyra herrar har gemensamt förutom vinnarmentaliteten är att de alla någon gång bar bindeln på den vänstra armen. Det talar för att Herrera i framtiden kan komma att göra det samma.I Manchester United post-Ferguson har många problem varit återkommande, ett av de allra tydligaste bristen på vinnarmentalitet. Marcos Rojo , Maroune Fellaini och Matteo Darmian i all ära - det är troligtvis inte spelare som Ferguson skulle ha nytta av i sin trupp. Annat är det med Ander Herrera. I honom har supportrarna en spelare att känna igen sig i från forna dagar, en spelare som förstår vad Manchester United står för. I José Mourinhos redan påbörjade återskapande av klubbens vinnarmentalitet är Herrera en lysande spelare att ha och därför är det inte alls överraskande att portugisen likt oss supportrar har ett gott öga för den passionerade basken.Huruvida det räcker för att ta över kaptensbindeln inom de närmaste åren är förstås än så länge oklart och framför allt beroende på hur länge Wayne Rooney stannar i klubben. Herreras mentalitet i kombination med hans fortfarande unga år talar dock för hans chanser och frågar ni oss supportrar står Ander Herrera högt upp i rangordningen. Herrera själv lär dock inte påverkas vare sig han bär bindeln eller inte. Som en kapten, uppmuntrandes i tunneln ut mot Ewood Park, agerar han ändå.