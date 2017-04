Inför: Anderlecht - Manchester United

Manchester United reser till Belgien för att drabba samman med Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Ett bra resultat är ett måste om man vill kunna vila nyckelspelare i returmötet - vilket kan behövas med tanke på de stundande ligamatcherna i april.





De röda djävlarna har inte förlorat i ligan på 21 matcher (men det har blivit alldeles för många kryss), och har samtidigt gjort det bra i



Akilleshälen för Manchester United den här säsongen har varit avsluten och man har haft det förtvivlat svårt att punktera matcher. De senaste veckorna har José Mourinho varit tvungen att rotera manskapet en hel del - något som portugisen gärna undviker - på grund av skador och avstängningar.







Övriga spelare är alla tillgängliga för uttagning. Zlatan har stått för fem baljor i Europa League (flest i United) och kommer givetvis att starta uppe på topp. Näst bästa målskytt är Mchitarjan på tre bollar. Med tanke på att Europa League troligtvis är den bästa chansen till



Tänkbar elva:

Romero

Shaw, Bailly, Rojo, Valencia

Carrick, Herrera

Mchitarjan, Pogba, Rashford

Ibrahimovic



Anderlecht:



Belgarna vann del ett av ligaspelet (två poäng före Club Brügge) och leder playoff-serien med fyra poäng för tillfället. Anderlecht fick respass i Champions League-kvalet mot Manchester Uniteds senaste EL-motståndare Rostov. Laget lyckades ta andraplatsen i Europa League-gruppspelet, endast en pinne bakom St. Etienne (som United besegrade i sextondelsfinalen).



Anderlecht vann den första sextondelen mot mot



Supertalangen Youri Tielemans spelar i Anderlecht och har många storklubbars ögon på sig. I övrigt är det en namnsvag trupp men lagkaptenen Sofiane Hanni stod för 17 ligamål i fjol och blev vald till årets spelare i Belgien - då i KV Mechelen.



Matchen:



Allt annat än en vinst är oacceptabelt - speciellt nu när det ser ut som att Europa League är Man Uniteds väg till CL-spel nästa säsong. Det gäller att inte underskatta ett hemmaspelande Anderlecht däremot. Det viktigaste är, som vanligt, att man håller nollan. Oavsett vilket lag som ställs på plan borde Manchester United vinna med några bollar. Magkänslan säger 3-0 till United där Ibrahimovic, Mchitarjan och Rashford gör målen.



Vad: Anderlecht - Manchester United

Var: Constant Vanden Stock Stadium, Anderlecht

När: Torsdag 13 april 2017, kl. 21.05

TV: Kanal 9

Tips: 3 - 0 (Ibrahimovic, Mchitarjan, Rashford)



2017-04-12 20:13:43

Manchester United reser till Belgien för att drabba samman med Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Ett bra resultat är ett måste om man vill kunna vila nyckelspelare i returmötet - vilket kan behövas med tanke på de stundande ligamatcherna i april.Manchester United tog tre relativt bekväma poäng borta mot Sunderland. Här följer spelarbetygen.Det blev en klar och bekväm seger för Manchester United borta mot Sunderland. Matchen avgjordes när Sunderlands Sebastian Larsson drog på sig ett rött kort.Manchester United åker till norra England för ett möte med ex tränaren David Moyes och hans mannar. Ska det bli ännu ett kryss för United eller ska man spinna vidare på den fina bortaformen laget visat upp.Jesse Lingard har fått stort förtroende av José Mourinho under årets säsong, och klubben visar nu att man tror på den egna produkten genom att förlänga engelsmannens kontrakt.Ännu en undermålig insats, och ännu ett poängtapp på hemmaplan. Zlatan räddade en poäng sent, men han - liksom många andra av sina lagkamrater - förtjänar ändå inte något högt betyg. Få spelare kommer undan med ett godkänt betyg.Fantasilösa, ofarliga och rent ut sagt dåliga. Zlatan Ibrahimovic räddade en poäng från straffpunkten i matchens sista minut, men mentalt var 1 - 1 hemma mot Everton en förlust.Efter 0 - 0 hemma mot West Bromwich är det dags för Manchester United att försöka revanschera sig. För motståndet står Everton, som inför matchen endast är tre poäng bakom United.Manchester United gick in i matchen mot West Bromwich med många spelare borta på grund av skador och avstängningar, och var tvungna att plocka tre poäng för att hänga med resten av lagen i jakten på en Champions League-plats. Trots överlägset bollinnehav och 17 målförsök slutade matchen 0-0.Det blev en broderlig poäng mellan Manchester United och WBA på Old Trafford trots spelövertag från hemmalaget. Hemmalaget lyckades med andra ord att åter igen kryssa på hemmaplan i kampen om fjärdeplatsen.