Inför: Blackburn Rovers - Manchester United

Det blir ännu en fotbollshelg för Manchester United då Blackburn står på agendan. Denna gången blir det en bortmatch för de röda djävlarna då avancemang från femte rundan av FA-cupen står på spel.

Blackburn Rovers

Det tidigare



Både Hope Akpan och Elliott Bennett är borta från spel efter att man misskött sig i senaste matchen mot Sheffield Wednesday. Annars har man lagets toppmålskytt Sam Gallagher, Tommy Hoban, Hanley och Ward skadade. Tidigare United-spelaren Corry Evans blir osäker till spel enligt engelska medier och man har även även Lucas Joao cupavstängd, då han tidigare representerat Sheffield Wednesday. Enligt managern Owen Coyle är detta ett avbräck då han vill ha varje spelare tillänglig och påpekar ytterligare att detta är svårt att hantera men att man måste gå vidare med det.



Preliminär trupp

Steele, Williams, Mulgrew, Lowe, Guthrie, Lenihan, Mahoney, Graham, Raya Martin, Nyambe, Brown, Feeney, Tomlinson, Conway, Emnes, Greer, Travis, Stokes.



Manchester United

Bortalaget åker till Blackburn för att fortsatt ha chans på en cuptrippel. För att ta sig till en femte omgång av turneringen så besegrade Manchester United både Reading och Wigan med 4-0, något som man även vill emulera i mötet mot Blackburn. Blackburn är ett lag som United inte förlorat mot på de 6 senaste matcherna man ställts mot varandra. Annars avnjuter laget ett imponerande facit där man bara förlorat en match på de seanste 23. Noterbart är även att man inte släppt in ett enda mål på de 5 senaste matcherna, samtidigt som man gjort 12. Det är med andra ord en bra form på laget som man söker att ytterligare förbättra rekordet efter en tveksam inledning av säsongen.



Skadeläget ser inte riktigt lika illa ut för Manchester United, men man har trots allt Wayne Rooney och Michael Carrick borta från spel. Mourinho hoppas dock på att få spela Phil Jones och Henrikh Mkhitaryan mot Blackburn, som inför matchen är osäkra till spel.



Preliminär trupp

De Gea, Romero, Henderson, Darmian, Fosu-Mensah, Valencia, Young, Rojo, Jones, Tuanzebe, Smalling, Bailly, Blind, Shaw, Mata, Fellaini, Schweinsteiger, Herrera, Pogba, Lingard, Martial, Mkhitaryan, Rashford,



Vart: Ewood Park, Blackburn

Vad: Fa-cupen, femte omgången

När: 17:15, Söndag 19 Februari

Domare: Martin Atkinson

Tips: 0-3 Det tidigare Premier League laget huserar numera i den Engelska andradivisonen, the Championship . Man ligger dock näst sist på en nedflyttningsplats med 2 segrar på de 9 senaste matcherna, vilket har satt ordentlig press på klubben. Klubbens transferfönster gick inte som den skulle och det blev bekräftat att man gått miste om ett antal transfertargets som man varit ute efter. Istället har laget lagt fokus på FA-cupen där man har besegrat både QPR och Blackpool för att nå femte rundan av turneringen. Utmaningen är monumental för Blackburn och mycket tyder på att man ställer upp med starkaste elvan. Enligt tränaren Owen Coyle blir detta en aning svårare då man saknar nyckelspelare.Både Hope Akpan och Elliott Bennett är borta från spel efter att man misskött sig i senaste matchen mot Sheffield Wednesday. Annars har man lagets toppmålskytt Sam Gallagher, Tommy Hoban, Hanley och Ward skadade. Tidigare United-spelaren Corry Evans blir osäker till spel enligt engelska medier och man har även även Lucas Joao cupavstängd, då han tidigare representerat Sheffield Wednesday. Enligt managern Owen Coyle är detta ett avbräck då han vill ha varje spelare tillänglig och påpekar ytterligare att detta är svårt att hantera men att man måste gå vidare med det.Steele, Williams, Mulgrew, Lowe, Guthrie, Lenihan, Mahoney, Graham, Raya Martin, Nyambe, Brown, Feeney, Tomlinson, Conway, Emnes, Greer, Travis, Stokes.Bortalaget åker till Blackburn för att fortsatt ha chans på en cuptrippel. För att ta sig till en femte omgång av turneringen så besegrade Manchester United både Reading och Wigan med 4-0, något som man även vill emulera i mötet mot Blackburn. Blackburn är ett lag som United inte förlorat mot på de 6 senaste matcherna man ställts mot varandra. Annars avnjuter laget ett imponerande facit där man bara förlorat en match på de seanste 23. Noterbart är även att man inte släppt in ett enda mål på de 5 senaste matcherna, samtidigt som man gjort 12. Det är med andra ord en bra form på laget som man söker att ytterligare förbättra rekordet efter en tveksam inledning av säsongen.Skadeläget ser inte riktigt lika illa ut för Manchester United, men man har trots allt Wayne Rooney och Michael Carrick borta från spel. Mourinho hoppas dock på att få spela Phil Jones och Henrikh Mkhitaryan mot Blackburn, som inför matchen är osäkra till spel.De Gea, Romero, Henderson, Darmian, Fosu-Mensah, Valencia, Young, Rojo, Jones, Tuanzebe, Smalling, Bailly, Blind, Shaw, Mata, Fellaini, Schweinsteiger, Herrera, Pogba, Lingard, Martial, Mkhitaryan, Rashford, Ibrahimovic Ewood Park, BlackburnFa-cupen, femte omgången17:15, Söndag 19 FebruariMartin Atkinson0-3

0 KOMMENTARER 114 VISNINGAR 0 KOMMENTARER114 VISNINGAR ALDIN AVDIC

2017-02-18 14:24:13

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-02-18 14:24:13

Manchester U

2017-02-16 23:07:24

Manchester U

2017-02-16 23:06:00

Manchester U

2017-02-15 19:35:00

Manchester U

2017-02-13 21:50:00

Manchester U

2017-02-13 18:50:00

Manchester U

2017-02-11 18:29:24

Manchester U

2017-02-11 18:12:09

Manchester U

2017-02-10 21:12:00

Manchester U

2017-02-10 21:08:44

ANNONS:

Det blir ännu en fotbollshelg för Manchester United då Blackburn står på agendan. Denna gången blir det en bortmatch för de röda djävlarna då avancemang från femte rundan av FA-cupen står på spel.United stod inte för någon helgjuten insats sett över 90 minuter, men efter att ha tagit ledningen tidigt avgjorde hemmalaget matchen – liksom hela sextondelsfinalen – genom att göra två mål under matchens sista kvart. Zlatan gjorde samtliga tre mål, och han fortsätter därmed gäcka Saint-Étienne även utanför Frankrikes gränser.Zlatan triumferade när United tog kommandot mot Saint-Étienne.Det är dags för United att bege sig in i Europaspelet igen. Den här gången väntar franska Saint-Etienne i Europa League.Ett välspelande Manchester United städade undan Watford i lördags, och nu går laget in i cupmania. I veckans podd fokuserar vi på den rådande formen och de prioriteringar som måste göras framöver.Mark Twain populariserade uttrycket: ”Det finns tre sorters lögner: Lögner, förbannade lögner och statistik”. Med det i åtanke, låt oss dyka ner i Manchester Uniteds försvarsspel kontra anfallspel med hjälp av – just det - statistik.Manchester United följde upp 3 - 0 mot Leicester med 2 - 0 mot Watford och utökade därmed raden av obesegrade ligamatcher till 16 i antal. Bäst av allt var dock spelet som var underbart att skåda.Manchester United gör en av sina bästa matcher i ligaspelet för säsongen, och avfärdar Watford utan större problem. Främst är det de offensiva spelarna som får glänsa i dag.Manchester United tar emot Watford på Old Trafford i en match mellan två resultatmässigt formstarka lag. Dags för revansch eller knäpper Watford återigen hemmalaget på näsan?Efter en veckas uppehåll är panelen tillbaka. Den här gången ska vi diskutera Uniteds kryssande, Michael Carricks betydelse för klubben samt vad nyckeln till tre poäng mot Watford är.