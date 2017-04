2017-04-23 15:15

Burnley - Manchester U



Kan Rashford fortsätta att leverera?

Inför: Burnley - Manchester United

Tung seger mot Chelsea förra helgen, vidare i Europa League i torsdags. Nästa hinder på Manchester Uniteds väg mot Champions League är Burnley.

Manchester United



Uppladdningen inför denna match har uteslutande handlat om Zlatan



Men i skuggan av det ska alltså Burnley nu besegras, och bekymren slutar inte vid Zlatan.



Utöver svensken utgick även Marcos Rojo skadad, även han med befarad korsbandsskada och även det oroväckande nyheter för ett redan skadedrabbat United-försvar. Sedan tidigare är både Phil Jones och Chris Smalling bosatta på sjukstugan, vilket innebär att bredden på det centrala försvaret inför de sista omgångarna är tunt så det förslår. Men även längre fram i banan är det avbräck.



På förhand har José Mourinho förstås understrukit detta, bristen på spelarna nu när skadorna droppar tätt. Med det tuffa spelschemat tillagt och flera spelare med många minuter under bena är det enligt Mourinho ett trött United som åker till Turf Moor.



Positivt då? Finns det något sådant? Jodå, Marcus Rashford var lysande mot Chelsea, följde upp det med att skicka United till semifinal i



Möjlig startelva:



De Gea

Valencia - Bailly - Blind - Shaw

Herrera - Pogba

Lingard - Fellaini - Young

Rashford



Burnley



Sean Dyche kommer till skillnad från José Mourinho till matchen med ett betydligt fräschare lag. På skadelistan återfinns Sam Vokes och Scott Arfield, men i övrigt är det en mer eller mindre fulltalig samt utvilad Burnley-trupp.



Spelmässigt är formen på Burnley dock sämre. Senast åkte man till Goodison Park och förlorade mot Everton, innan det 0 - 0 borta mot Middlesbrough och av de sammanlagt elva senaste matcherna har Burnley endast vunnit en - mot Stoke. En starkt bidragande faktor till det är att endast fyra av dem har varit på hemmaplan.



Burnely är nämligen ett helt annat lag hemma på Turf Moor än vad de är på resande fot. Totalt har "The Clarets endast fyra hemmaförluster i ligaspelet, ett hemmafacit som är sjätte bäst i ligan och det som gör att nykomlingarna från Burnley går mot ett nytt



Möjlig startelva:



Heaton

Lowton - Keane - Mee - Ward

Boyd - Hendrick - Barton - Brady

Gray - Barnes



Matchen



Vi kommer alla ihåg hur förra mötet slutade. Ett frustrerat 0 - 0-resultat på Old Trafford där Tom Heaton murade igen buren. En upprepning av historien har United inte råd med denna gång, inte med det tuffa spelschemat vi har kvar och inte om vi vill nå



Skadeläget och Turf Moor till trots - en seger måste kammas hem. Hur vi gör det spelar dock för mig mindre roll i en situation som denna.



Vad: Burnley - Manchester United

Var: Turf Moor, Burnley

När: Söndag 23 april 2017, kl. 15.15

TV: Viasat Sport Premium & Viaplay

Tips: 0 - 1 (Pogba) Uppladdningen inför denna match har uteslutande handlat om Zlatan Ibrahimovic , inte enbart här i Sverige och framför allt inte på det sätt vi hade hoppats. Hur lång skadeperiod hoppet, landningen och det bakåtvikta knät betyder är än så länge oklart, men med största sannolikhet är säsongen över och i värsta fall resten av året. Om man tar en titt på hur tongångarna på de brittiska öarna har gått sedan Anderlecht-matchen är det allt fler som tror att det kan ha varit Zlatans sista match för United.Men i skuggan av det ska alltså Burnley nu besegras, och bekymren slutar inte vid Zlatan.Utöver svensken utgick även Marcos Rojo skadad, även han med befarad korsbandsskada och även det oroväckande nyheter för ett redan skadedrabbat United-försvar. Sedan tidigare är både Phil Jones och Chris Smalling bosatta på sjukstugan, vilket innebär att bredden på det centrala försvaret inför de sista omgångarna är tunt så det förslår. Men även längre fram i banan är det avbräck.På förhand har José Mourinho förstås understrukit detta, bristen på spelarna nu när skadorna droppar tätt. Med det tuffa spelschemat tillagt och flera spelare med många minuter under bena är det enligt Mourinho ett trött United som åker till Turf Moor.Positivt då? Finns det något sådant? Jodå, Marcus Rashford var lysande mot Chelsea, följde upp det med att skicka United till semifinal i Europa League i torsdags. Formen på vår unge anfallare är på topp och det är han som står i rampljuset på förhand.De GeaValencia - Bailly - Blind - ShawHerrera - PogbaLingard - Fellaini - YoungRashfordSean Dyche kommer till skillnad från José Mourinho till matchen med ett betydligt fräschare lag. På skadelistan återfinns Sam Vokes och Scott Arfield, men i övrigt är det en mer eller mindre fulltalig samt utvilad Burnley-trupp.Spelmässigt är formen på Burnley dock sämre. Senast åkte man till Goodison Park och förlorade mot Everton, innan det 0 - 0 borta mot Middlesbrough och av de sammanlagt elva senaste matcherna har Burnley endast vunnit en - mot Stoke. En starkt bidragande faktor till det är att endast fyra av dem har varit på hemmaplan.Burnely är nämligen ett helt annat lag hemma på Turf Moor än vad de är på resande fot. Totalt har "The Clarets endast fyra hemmaförluster i ligaspelet, ett hemmafacit som är sjätte bäst i ligan och det som gör att nykomlingarna från Burnley går mot ett nytt Premier League -kontrakt. Förhoppningsvis lyckas Burnley inte riktigt lika bra på Turf Moor denna gång.HeatonLowton - Keane - Mee - WardBoyd - Hendrick - Barton - BradyGray - BarnesVi kommer alla ihåg hur förra mötet slutade. Ett frustrerat 0 - 0-resultat på Old Trafford där Tom Heaton murade igen buren. En upprepning av historien har United inte råd med denna gång, inte med det tuffa spelschemat vi har kvar och inte om vi vill nå Champions League via ligaspelet.Skadeläget och Turf Moor till trots - en seger måste kammas hem. Hur vi gör det spelar dock för mig mindre roll i en situation som denna.Burnley - Manchester UnitedTurf Moor, BurnleySöndag 23 april 2017, kl. 15.15Viasat Sport Premium & Viaplay0 - 1 (Pogba)

0 KOMMENTARER 65 VISNINGAR 0 KOMMENTARER65 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-04-22 16:23:15

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-22 16:23:15

Manchester U

2017-04-21 17:50:00

Manchester U

2017-04-21 00:20:00

Manchester U

2017-04-20 23:45:36

Manchester U

2017-04-19 21:08:40

Manchester U

2017-04-17 19:58:49

Manchester U

2017-04-17 15:18:23

Manchester U

2017-04-15 17:42:17

Manchester U

2017-04-13 23:28:48

Manchester U

2017-04-13 23:19:00

ANNONS:

Tung seger mot Chelsea förra helgen, vidare i Europa League i torsdags. Nästa hinder på Manchester Uniteds väg mot Champions League är Burnley.Avancemanget satt hårt åt, men till slut sköt Marcus Rashford United vidare i Europa League. I dag lottades semifinalerna, och United ställs mot spanska Celta Vigo.United tog sig med nöd och näppe vidare till semifinal efter Rashfords mål i förlängningen.Trots en kavalkad av chanser under matchens andra halvlek lyckades inte Manchester United sätta spiken i kistan, och eftersom att lagen gjort varsitt mål under matchens första halvlek gick matchen till förlängning. Sent omsider, i matchens 107e minut, satte Rashford dit det avgörande målet, och United är därmed framme i semifinal.Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!Som väntat ställde Manchester United upp med en stark elva mot Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Dessvärre blev det inget starkt resultat mot belgarna, matchen slutade 1-1.Manchester United gör en på många sett mycket bra bortamatch i Europa och såg hela tiden ut att vara det starkare laget. Men det slutade ändå med besvikelse när man inte lyckades punktera matchen. I stället kom en sen kvittering. Men 1-1 betyder fortfarande att United är storfavoriter i returen.