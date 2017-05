Pogba är tillbaka och lär starta.

Inför Celta Vigo-Manchester United

Det är dags för den första utav två semifinaler i Europa League. Manchester United reser till Spanien för ett möte med spanska ligatian Celta Vigo med en taggad svensk i spetsen.



Laget inkasserade sitt 14 kryss i helgen när man misslyckades med att besegra



De Gea, Valencia, Bailly, Blind, Darmian, Pogba, Herrera, Fellaini, Mkhitaryan, Lingard, Rashford.

Känns på förhand som den starkaste elvan i nuläget. Möjligtvis kan Martial starta men jag tror Mourinho föredrar Lingard. Backlinjen känns gjuten om Bailly är fullt redo för spel, annars är det möjligt att det blir Darmian centralt och Young till vänster.



Celta Vigo.

Celta har haft en ganska tung säsong i



Alvarez, Mallo, Cabral, Fontas, Jonny, Radoja, Hernandez, Aspas, Bongonda, Sisto, Guidetti.

Mitt tips faller på den här elvan. En 4-2-3-1 där det gäller för United att hålla koll på den offensivatrion samt en taggad Guidetti.



2017-05-03 22:51:00

