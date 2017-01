Inför: Hull - Manchester United

Manchester United reser till Hull för returen av ligacupens semifinal, och man gör det med ett gott utgångsläge. Gästerna har två mål att gå på, och väldigt lite talar för att ett sargat Hull ska kunna vända på steken hemma på KCOM Stadium.

Efter 2-0-vinsten mot Hull i den första semifinalen för dryga två veckor sedan har Manchester United tappat fart. Den förlustfria raden är visserligen fortfarande intakt, United har alltjämt inte förlorat sedan den 3 november i fjol, men laget har åkt på tunga poängtapp i ligaspelet. Mourinhos manskap har i och för sig vunnit två poäng, en mot Liverpool och en mot Stoke, i det avseendet att laget har varit i underläge och kvitterat sent i båda matcherna. Sett utifrån matchbilderna, och sett utifrån den form Manchester United har varit i på senare tid, ligger det dock nära till hands att säga att laget snarare har förlorat fyra poäng. Nu reser laget alltså till Hull för returen i ligacupens semifinal, och målet är givetvis att hitta tillbaka till vinnande vägar och börja bygga på en ny vinstrad. Men, man behöver alltså inte vinna.Med två mål upp i bagaget från den första semifinalen har gästerna ett fint utgångsläge, och såtillvida Hull inte lyckas vinna med tre mål eller mer så har alltså United råd att förlora. Uddamålsförlust, eller bättre, säkrar en finalplats, och en tvåmålsförlust ger förlängning. Reglerna i Ligacupen är ju något unika i det avseendet att bortamålsregeln inte gäller under ordinarie tid, men de gäller däremot efter förlängning. Om Hull med andra ord skulle vinna matchen med exempelvis 3-1 går matchen till förlängning. Om resultatet däremot står sig förlängningen ut så går Manchester United vidare då bortamålsregeln kickar in. Och apropå kickar, penalty kicks kan det alltså bara bli tal om i fall att Hull vinner med 2-0 och det resultatet står sig även efter förlängning. Solklart, eller hur?Men, nu har det blivit lite väl mycket snack om att förlora. Som sagt, United har två måls försprång från start, och det är givetvis ett försprång som ska behållas. Manchester United behöver inte satsa allt på den här matchen, men man kan inte heller slänga in vad som helst. Hull må vara ett lag som ligger i botten av Premier League , och man är därtill svårt sargat av skador. Samtidigt har man ryckt upp sig rejält sedan Marco Silva tog över laget, och vi måste därtill komma ihåg att Hull sällan har vittring på titlar. Nu, när laget endast är 180 minuter ifrån en titel, lär man inte ge upp i första taget. Hull kommer offra blod, svett och tårar på torsdag kväll, och det alldeles oavsett hur sargat deras självförtroende och deras spelartrupp är. Med andra ord, om jag vore José Mourinho skulle jag inte låta mina spelare räkna hem finalplatsen riktigt ännu.Nej, minst 90 minuter ska avklaras, därefter kan United börja blicka fram mot finalen på Wembley. För att nå dit måste alltså United undvika att förlora med tre mål. Att se till att inte förlora med tre mål är måhända inte säsongens svåraste uppgift, men som sagt ovan kan gästerna inte heller ta för enkelt på uppgiften. United har ett hyfsat tacksamt spelschema framöver, där Wigan väntar i FA Cupen till helgen och Hull (igen) och Leicester väntar i ligan under nästa vecka. Att uppgiften inte kan tas för enkelt, samtidigt som spelschemat är ”milt”, tror jag kommer spegla sig i laguttagningen imorgon på så sätt att Mourinho varken behöver känna sig nödgad att ställa bästa laget på banan eller att han behöver vila samtliga nyckelspelare.Förutsättningarna för United att rotera ser också goda ut. Rojo, som saknades senast på grund av sjukdom, ska nu åter vara redo för spel. Dessutom ser Luke Shaw som varit skadad en längre period ut att vara på gång tillbaka igen. Den enda spelare som vi helt kan räkna bort inför drabbningen är Eric Bailly som, även om hans Elfenbenskusten slagits ut, ännu inte återvänt från afrikanska mästerskapen.Det vore onekligen spännande om Mourinho gav ett par unga spelare chansen mot Hull, och då tänker jag främst på Fosu-Mensah, men även på Axel Tuanzebe som tränat med A-truppen på senare tid. Samtidigt vet vi att Mourinho sällan späckar elvan med unga spelare, och det är sannolikt mindre troligt att så skulle ske i en semifinal i ligacupen. Kanske är chansen större att de får speltid mot Wigan på söndag. Det är nog desto troligare att ett par mer rutinerade spelare, som fått mindre speltid under säsongen, får känna på hettan mot Hull, exempelvis Young och Schweinsteiger. På det stora hela tror jag dock inte att Mourinho tar några större risker, utan elvan lär fyllas ut av mestadels ordinarie spelare samtidigt som spelare roteras på ett fåtal positioner.Hull har skadeproblem. Har ni hört den förr? Skador, och annat djävulskap, har varit ett genomgående tema för laget hela säsongen, och problemen ger inte med sig. I helgens möte med Chelsea drabbades Ryan Mason av en otäck skallfraktur, och engelsmannen kommer inte spela fotboll på ett bra tag. Utöver detta är mittbacken Curtis Davies skadad, och offensive kuggen Robert Snodgrass saknas även han. Elmohamady och Mbokani är dessutom fortsatt otillgängliga då de är iväg och spelar afrikanska mästerskapen. Därutöver har Jake Livermore lämnat för West Bromwich. Laget har dock tagit in ett par nya förmågor i form av Oumar Niasse, Evandro, Omar Elabdellaoui och Lazar Markovic. Den sistnämnde är dock inte spelklar ännu.Hemmalaget har en uppförsbacke. Två mål måste tas igen, och truppbredden är inte den bästa. Samtidigt har laget fått ett uppsving efter det att Marco Silva tog över som manager. Laget har vunnit två av fyra matcher, mot Swansea i FA Cupen och mot Bournemouth i ligan, sedan portugisen tog över. Vi ska därutöver inte glömma att laget gjorde en klart godkänd insats i första semifinalen, och även om United hade ett klart spelövertag hade utgångsläget inför returen kunnat ha varit ett helt annat. Utgångsläget ser nu, som tidigare nämnt, tungt ut, men Hull har samtidigt ingenting att förlora. Laget har en sällsynt chans att nå en final, och det enda sättet att nå dit är att blåsa på hemma mot ett – på pappret – övermäktigt motstånd. Oddsen talar för att det inte kommer att gå vägen, men varför skulle inte Hull sikta in sig på ett mirakel? Nog fan kommer de att försöka, det är en sak som är säker.Hull City – Manchester UnitedTorsdag 26 januari klockan 20:45KCOM Stadium (Viasat Sport Premium, Viaplay)1-2 (Martial, Schweinsteiger)