2017-02-05 17:00

Leicester - Manchester U



Inför: Leicester - Manchester United

Med tre raka kryss i bagaget reser Manchester United till Leicester för att drabba samman med de regerande mästarna.





Det har varit en knackig period för Manchester United i ligan, där laget bara fått med sig tre oavgjorda resultat den senaste tiden. På dessa tre matcher har offensiven svikit - en liknande ineffektivitet visades upp i början av säsongen - och supportrarna har bara fått jubla två gånger, efter mål av Zlatan



Spelare som fans var givetvis besvikna efter 0-0-matchen mot Hull, och återigen fick Man United betala för sina missade målchanser. Törhända kan United lösa upp de offensiva knutarna när man imorgon går upp emot ett krisande Leicester.



Manchester United:



Trots tappade poäng i kampen om en topp 4-plats har Manchester United spelat 14 raka ligamatcher utan förlust, där man vunnit fyra av sina sex senaste bortabataljer. Zlatan Ibrahimovic leder den interna skytteligan med sina 14 mål, och förhoppningen är att svensken levererar mot Leicester.



José Mourinho kan komma att skaka om i startelvan efter den diskutabla insatsen mot Hull - även om han enligt egen utsago var nöjd med insatsen, men att laget måste vara mer kliniska i avsluten. Zlatan, Pogba, de Gea och Valencia får ändå ses som säkra kort, medan det i övrigt kan bytas ut friskt. I backlinjen kommer troligtvis Eric Bailly in då Phil Jones fortfarande inte är spelklar efter skadan han åkte på mot Hull.



Möjlig startelva:



De Gea

Valencia - Bailly - Smalling - Rojo

Herrera - Fellaini

Mata - Pogba - Martial

Ibrahimovic



Leicester City:



Leicester City gör en katastrofal säsong och slåss för sin överlevnad i



Claudio Ranieri hattande fram och tillbaka mellan olika formationer gör att det blir svårt att förutse en startelva. Så det är med vissa reservationer som undertecknad har plitat ner nedanstående.



Möjlig startelva:



Schmeichel

Fuchs - Huth - Morgan - Simpson

Mahrez - Mendy - Ndidi - Albrighton

Vardy - Gray



Matchen:



Ett Leicester i nedflyttningsstriden kommer, som vanligt, att fokusera på kontringar. Manchester United hoppas få fart på målproduktionen, och kommer att (hoppas vi) satsa offensivt. Så länge backlinjen och defensivt mittfält är förberedda på Leicesters omställningsspel bör Man United vinna med ett par bollar. 2-0 till United, där Zlatan gör båda målen? Varför inte.



2017-02-04 18:17:11

