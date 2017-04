2017-04-27 21:00

Manchester C - Manchester U



Inför: Manchester City – Manchester United

Kampen om topp fyra lever i allra högsta grad. Nu ska ett derby peka ut riktningen för hur säsongen kommer sluta. Det är ett stort slag som väntar i Manchester.





City kan mer eller mindre döda Uniteds ligasäsong, medan United kan göra Pep Guardiola än mer ängslig och butter.



Manchester United mot Manchester City. Vilka matcher vi bjudits på genom åren. Det finns flera matcher som jag är säker på att United-supportrar rankar väldigt, väldigt högt. Bara på senare år har vi fått se Michael Owen, Paul Scholes och Robin van Persie avgöra långt in på stopptid.

Denna säsong har vi inte fått något slutsekundsavgörande på lagens två möten. 2-1 till City tidigt på ligasäsongen och sen sköt Juan Mata United ett steg på vägen mot The Zlatan Final och Ligacup-segern.



Manchester United



Inte en enda förlust i ligan sedan den 23 oktober imponerar så klart. 23 matcher i rad. Men i dem hittar vi också förklaringen till att det är en kamp om fjärdeplatsen snarare än ligasegern United nu står inför. Tio oavgjorda matcher är på tok för mycket och visar att United haft förtvivlat svårt att avgöra matcher. Främst på hemmaplan.

Men då kan man ju lätt hitta positiva faktorer att ta med sig nu. Matchen spelas på Etihad Stadium, alltså bortaplan. Och United har effektivt och skickligt avfärdat i tur och ordning Sunderland med 3-0, Chelsea med 2-0 och Burnely med samma siffror den senaste tiden. Sticker ut gör så klart segern mot Chelsea, som många anser är Uniteds kanske bästa match för säsongen. Och jag är nog beredd att hålla med.



Vilket lag Mourinho väljer att ställa på plan återstår att se, men vad vi kan konstatera är att gymmet nu börjar bli överbefolkat.

Phil Jones, Juan Mata och Chris Smalling, är skadade sedan en tid tillbaka. Zlatan

Tre mittbackar, mittfältsstjärnan och den självklara målskytten borta. Men är det något Jose Mourinho vet hur man gör är det ju att pussla ihop ett lag för att slå ur underläge och förstöra festen för en konkurrent. Det visade han inte minst mot Chelsea.



Möjlig elva: De Gea – Valencia, Darmian, Bailly, Blind, Young – Herrera, Fellaini, Mkhitaryan – Lingard, Rashford



Manchester City



Två raka segrar i ligan har Man City, 3-1 mot Hull och 3-0 mot Southampton. Men det som ligger närmst på näthinnan är semifinal-förlusten i FA-cupen efter förlängning mot Arsenal i söndags. Trots en ledning med 1-0 fick City lämna London i besvikelse.

Det innebär att Pep Guardiol kommer gå utan titel från en säsong för första gången sedan han tog över som manager i Barcelona. Det innebär också att Manchester City inte har något annat att spela för än att hamna i en topp fyra-placering.



Skadelistan såg ut att kunna bli jobbig här, men både Sergio Aguero och Gabriel Jesus finns tillgängliga för matchen. Brassen Jesus för första gången på tre månader. Men en spelare som ser ut är ett stort frågetecken är mittfältssnidaren David Silva.

Vissa frågetecken finns också för Sagna, Fernandinho och Stones. Sedan en tid tillbaka är Gündogan också indisponibel.



Laget senast: Bravo – Navas, Kompany, Otamendi, Clichy – Fernandinho, Toure – De Bruyne, Silva, Sane – Aguero



Matchen



Personligen är veckomatcher i strålkastarljus alltid något lite extra. Och att det då dessutom är ett derby där så mycket står på spel gör ju inte matchen mindre häftig.

Min känsla är att Mourinho kommer vilja göra om det han gjorde mot Chelsea. Men nu är både Pogba och Rojo borta, så frågan är hur han formerar laget. Men Herrera är tillbaka, och kommer få en oerhört viktig roll. Kan han nå upp till samma nivå som mot Chelsea kan det bli en rolig match detta.

Med hemmaplan och ett mer gynnsamt skadeläge får väl City ses som favoriter.

Med en seger för United lever hoppet i ligan, men oavsett är jag säker på att det är i

Med det sagt. United kommer så klart gå för ligan så länge det är möjligt. Ett kryss tror jag Mourinho är ganska nöjd med, då lever det fortfarande. Så ett lägre liggande lag med Rashford och Lingard i blixtrande omställningar är väl inte allt för vågat gissat.

En repris på förra året där Rashford gjorde matchens enda mål skulle inte vara fel.



Var: Etihad Stadium, Manchester

Vad:

När: 21.00, torsdag 27/4

TV: Viasat Premium, Viaplay

Tips: 1-1 (Rashford)



Kampen om topp fyra lever i allra högsta grad. Nu ska ett derby peka ut riktningen för hur säsongen kommer sluta. Det är ett stort slag som väntar i Manchester.Det var i slutet på tilläggstiden mot Anderlecht, hemma på Old Trafford, som olyckan var framme. Zlatan Ibrahimovic landade fel med sitt högra ben efter en luftduell och hans knä böjde sig bakåt i en onaturlig vinkel. Det var smärtsamma bilder som kablades ut, och Zlatan grimaserade illa när han gick av planen. Det bekräftades senare att det handlar om en allvarlig korsbandsskada.Manchester United tog en stabil 2-0-seger mot hemmastarka Burnley och är nu bara en poäng bakom fjärdeplacerade Manchester City.Viktig seger på Turf Moor för Manchester United. Segerdirigent blev Anthony Martial.Tung seger mot Chelsea förra helgen, vidare i Europa League i torsdags. Nästa hinder på Manchester Uniteds väg mot Champions League är Burnley.Avancemanget satt hårt åt, men till slut sköt Marcus Rashford United vidare i Europa League. I dag lottades semifinalerna, och United ställs mot spanska Celta Vigo.United tog sig med nöd och näppe vidare till semifinal efter Rashfords mål i förlängningen.Trots en kavalkad av chanser under matchens andra halvlek lyckades inte Manchester United sätta spiken i kistan, och eftersom att lagen gjort varsitt mål under matchens första halvlek gick matchen till förlängning. Sent omsider, i matchens 107e minut, satte Rashford dit det avgörande målet, och United är därmed framme i semifinal.Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.