2017-04-20 21:05

Manchester U - Anderlecht



Anderlecht är i underläge inför returen.

Inför: Manchester United - Anderlecht

Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.

Swansea,



Alternativet då står, som ni känner till vid det här laget, till



Sammanfattningsvis. Jag tror att vi har större chans att nå den där jävla Champions via Europa League, och för att så ska ske måste United först och främst göra jobbet imorgon på Old Trafford. Man behöver inte överträffa sig själva, man måste bara göra det som krävs. Anderlecht är inget dåligt lag, det såg vi senast. Manchester United är däremot ett bättre lag, något vi också såg senast. Det syntes dock inte på resultattavlan. Det behöver det inte göra imorgon heller. 0-0 räcker. Men snälla United, ni kan väl konvertera spel- och chansövertag till faktiskt utdelning den här gången så att vi slipper våndas.



Manchester United

Hemmalaget får fortsatt klara sig utan Juan Mata, Chris Smalling och Phil Jones, som samtliga ser ut att bli borta ett bra tag till. Däremot kan Wayne Rooney göra comeback, om än det knappast är troligt att engelsmannen går in från start. Det lär däremot ett par av de spelare som vilade mot Chelsea göra. Eller, vilade och vilade. Det har diskuterats fram och tillbaka om Mourinho vilade Mhkitaryan och Zlatan, eller om det var ett klockrent taktiskt drag, men vad det än var så gick det hem. Och vad det än var så lär Zlatan och Mhkitaryan vara tillbaka i startelvan mot Anderlecht. Den sistnämnde har trivts bra i Europa League och hans snabbhet lär bli ett viktigt anfallsvapen mot belgarna. Zlatan lär åter stå i centrum i Uniteds offensiv, och även om det odiskutabelt var så att Rashford gjorde det väldigt bra centralt mot Chelsea, så är jag övertygad om att Zlatan är bättre lämpad för rollen som ensam anfallare mot Anderlecht när hemmalaget förväntas dominera spelet på ett annat sätt. Rashford ska, i den formen han är i, inte ställas över, men däremot lär han få flytta ut på kanten.







Möjlig startelva: Romero; Shaw, Rojo, Bailly, Valencia; Carrick, Pogba, Herrera; Rashford,



United behöver, som sagt, inte göra mer än nödvändigt. 0-0 räcker för avancemang. Med det sagt tror jag knappast att det är resultatet man siktar på. Med spelövertaget och de många chanserna i förra torsdagens möte i minne, och med självförtroendeboosten från i söndags i bagaget, lär hemmalaget gå för att försöka avgöra den här tillställningen utan att ta några risker. Mourinhos manskap var betydligt bättre än Anderlecht för en vecka sedan, men belgarna lyckades trots det hålla siffrorna nere och kontra in ett mål. Historien kan mycket väl återupprepa sig om United inte sätter sina chanser, och att United släpper in mål trots spelövertag är knappast något som inte har hänt tidigare. Med andra ord, riskminimering i det här fallet handlar om att anfalla och ta död på gästernas hopp tidigt. Kan United, för en gångs skull, konvertera spelövertaget och peta in minst två bollar är avancemanget troligtvis i hamn.



Anderlecht

Anderlecht slåss, liksom Manchester United, på två fronter. Laget spelar för närvarande playoff i Jupiler League, det vill säga ett slutspel där de sex främsta lagen från ligaspelet möter varandra i en serie om tio matcher. Efter tre spelade matcher delar laget på förstaplatsen med Gent, och senast i söndags slog laget tillbaka Oostende på bortaplan med 1-0 efter mål av algeriern Sofiane Hanni. Belgarna passade på att rotera en hel del, framförallt offensivt då fyrlingen Bruno, Stanciu, Acheampong och Thelin sattes på bänken. Flera av dessa lär vara åter i elvan mot Manchester United, men det mesta talar för att svensken på topp inte får sin plats åter. Lagets skyttekung, polacken Teodorczyk, spelade från start mot Oostende, och det lär han även göra mot United imorgon. Polacken, som gjort 20 mål i ligaspelet, kom in med kvarten kvar förra torsdagen, men anledningen till att han då inte spelade från start var en skadekänning. Med anfallaren från start höjs sannolikt gästernas chanser till avancemang med några procentenheter.



Utöver Teodorczyk lär de medföljande fansen sätta ett stort hopp till stortalangen Tielemans och landsmannen Dendoncker, som gjorde målet senast, i returen på Old Trafford. De unga belgarna spelar en nyckelroll i Anderlecht, och om laget ska ha en chans att gå vidare måste de lyckas stå emot Uniteds tunga centrallinje. Även spanjoren Ruben, som liksom Romero i United har fått förtroendet som ”cupmålvakt”, har en stor roll att spela. Burväktaren stod för en bra insats senast, och han lär behöva göra en fantominsats (vilket typ alla målvakter som gästar Old Trafford gör) för att gästerna ska kunna nå avancemang.



Mycket måste klicka för att Anderlecht ska kunna hota Manchester United. Utgångsläget är inte det bästa, då man kommer till Manchester med premissen att man måste göra mål för att avancemang ens ska vara möjligt. Det är en tuff uppgift för de flesta lag. Samtidigt går man in till returen med vetskapen om att man lyckades få dit en balja på hemmaplan, trots att chanserna var få. Till syvende och sist kan en spark göra skillnaden, och Anderlecht matchplan lär också bygga på att göra det här till en tajt tillställning. Kan laget hålla undan länge och ligga på kontring finns alla möjligheter att det här kan bli en nervig historia.





Var: Old Trafford, Manchester

Vad? Kvartsfinal 2:2, Europa League

När? Torsdag 20 april klockan 21:05

Domare: Alberto Undiano Mallenco (Spanien)

TV: Kanal 9 (dplay)

Tips: 2-1 (Ibrahimovic, Pogba)





Källa: ManUtd.com, Whoscored.com, Soccerway.com Manchester U nited stod för en styrkedemonstration i söndags då man taktiskt knockade Chelsea , och José Mourinhos projekt har fått ett visst uppsving. Vinsten mot Antonio Contes manskap må ha varit viktig för laget, och kanske extra mycket för Mourinho, men en match gör som bekant inte en säsong. De tre poängen gav i och för sig förhöjt hopp om att laget ska sluta topp fyra, men det går inte att sticka under stol med att vägen dit fortfarande är fylld av minor. Med sju matcher kvar ligger laget fyra respektive sex poäng bakom City och Liverpool , men United har då också en respektive två matcher mindre spelade än sina konkurrenter. Utgångsläget ser alltså helt okej ut. Men, under dessa sju matcher ska laget möta tre direkta toppkonkurrenter i form av Tottenham Arsenal och Manchester C ity (därutöver ställs laget mot Burnley Southampton och Crystal Palace ). United har saker och ting i egna händer, men även om vinsten mot Chelsea förändrade mycket så förändrar den inte det faktum att United har varit väldigt ojämna resultatmässigt i år. Jag hoppas att vi når den där jävla Champions via ligan, och jag tror också att vi kan göra det, men jag skulle inte räkna med det.Alternativet då står, som ni känner till vid det här laget, till Europa League . Inför den avgörande kvartsfinalen står, utöver United, Celta Vigo, Ajax och Lyon med varsin fot i semifinalen. Med förbehåll för att det även kan bli Schalke, Gent, Besiktas och Anderlecht som tar sig dit; visst tusan låter det inte helt oöverkomligt? Eller ja, går Anderlecht vidare till semi är det givetvis helt omöjligt för United att ta sig någonstans i den här turneringen, men ni förstår min poäng. Ovanstående lag är visserligen av god europeisk klass, och flera av dem har mer än goda möjligheter att slå United om de har en bra dag. Men, de där riktiga jättarna lyser med sin frånvaro. De gör ju oftast det i Europa League, men å andra sidan har ett par bra gäng som jag trodde mer om (Roma, Shaktar, Villareal) redan lämnat turneringen. Likaså finns inte längre något Sevilla som prenumererar på titeln, då de som bekant fick pröva lyckan med de stora pojkarna i år. Om min poäng inte har gått hem ännu; konkurrensen bland de återstående lagen är överkomlig. Manchester United ska ha goda chanser att ta hem det här. Det förutsätter dock att man lyckas stänga tillställningen mot Anderlecht först, något man inte lyckades med för en vecka sedan nere i Belgien.Sammanfattningsvis. Jag tror att vi har större chans att nå den där jävla Champions via Europa League, och för att så ska ske måste United först och främst göra jobbet imorgon på Old Trafford. Man behöver inte överträffa sig själva, man måste bara göra det som krävs. Anderlecht är inget dåligt lag, det såg vi senast. Manchester United är däremot ett bättre lag, något vi också såg senast. Det syntes dock inte på resultattavlan. Det behöver det inte göra imorgon heller. 0-0 räcker. Men snälla United, ni kan väl konvertera spel- och chansövertag till faktiskt utdelning den här gången så att vi slipper våndas.Hemmalaget får fortsatt klara sig utan Juan Mata, Chris Smalling och Phil Jones, som samtliga ser ut att bli borta ett bra tag till. Däremot kan Wayne Rooney göra comeback, om än det knappast är troligt att engelsmannen går in från start. Det lär däremot ett par av de spelare som vilade mot Chelsea göra. Eller, vilade och vilade. Det har diskuterats fram och tillbaka om Mourinho vilade Mhkitaryan och Zlatan, eller om det var ett klockrent taktiskt drag, men vad det än var så gick det hem. Och vad det än var så lär Zlatan och Mhkitaryan vara tillbaka i startelvan mot Anderlecht. Den sistnämnde har trivts bra i Europa League och hans snabbhet lär bli ett viktigt anfallsvapen mot belgarna. Zlatan lär åter stå i centrum i Uniteds offensiv, och även om det odiskutabelt var så att Rashford gjorde det väldigt bra centralt mot Chelsea, så är jag övertygad om att Zlatan är bättre lämpad för rollen som ensam anfallare mot Anderlecht när hemmalaget förväntas dominera spelet på ett annat sätt. Rashford ska, i den formen han är i, inte ställas över, men däremot lär han få flytta ut på kanten. Sergio Romero får förtroendet mellan stolparna, och i övrigt kan vi utgå från att centrallinjen kommer att vara sig lik. Rojo och Bailly är självskrivna centralt i backlinjen, Pogba flyttas inte på utan vidare och Herrera är i dagsläget vital för Uniteds spel över hela banan. Det är få positioner som känns osäkra, men varken vänsterbacksplatsen eller den sista platsen centralt på mittfältet är huggen i sten. Jag skulle gissa på att Mourinho vill åt Carricks balans och Shaws offensiva potential, men såväl Fellaini som Darmian stod för fina insatser senast och bör inte lämnas utanför diskussionen.Möjlig startelva: Romero; Shaw, Rojo, Bailly, Valencia; Carrick, Pogba, Herrera; Rashford, Ibrahimovic , MhkitaryanUnited behöver, som sagt, inte göra mer än nödvändigt. 0-0 räcker för avancemang. Med det sagt tror jag knappast att det är resultatet man siktar på. Med spelövertaget och de många chanserna i förra torsdagens möte i minne, och med självförtroendeboosten från i söndags i bagaget, lär hemmalaget gå för att försöka avgöra den här tillställningen utan att ta några risker. Mourinhos manskap var betydligt bättre än Anderlecht för en vecka sedan, men belgarna lyckades trots det hålla siffrorna nere och kontra in ett mål. Historien kan mycket väl återupprepa sig om United inte sätter sina chanser, och att United släpper in mål trots spelövertag är knappast något som inte har hänt tidigare. Med andra ord, riskminimering i det här fallet handlar om att anfalla och ta död på gästernas hopp tidigt. Kan United, för en gångs skull, konvertera spelövertaget och peta in minst två bollar är avancemanget troligtvis i hamn.Anderlecht slåss, liksom Manchester United, på två fronter. Laget spelar för närvarande playoff i Jupiler League, det vill säga ett slutspel där de sex främsta lagen från ligaspelet möter varandra i en serie om tio matcher. Efter tre spelade matcher delar laget på förstaplatsen med Gent, och senast i söndags slog laget tillbaka Oostende på bortaplan med 1-0 efter mål av algeriern Sofiane Hanni. Belgarna passade på att rotera en hel del, framförallt offensivt då fyrlingen Bruno, Stanciu, Acheampong och Thelin sattes på bänken. Flera av dessa lär vara åter i elvan mot Manchester United, men det mesta talar för att svensken på topp inte får sin plats åter. Lagets skyttekung, polacken Teodorczyk, spelade från start mot Oostende, och det lär han även göra mot United imorgon. Polacken, som gjort 20 mål i ligaspelet, kom in med kvarten kvar förra torsdagen, men anledningen till att han då inte spelade från start var en skadekänning. Med anfallaren från start höjs sannolikt gästernas chanser till avancemang med några procentenheter.Utöver Teodorczyk lär de medföljande fansen sätta ett stort hopp till stortalangen Tielemans och landsmannen Dendoncker, som gjorde målet senast, i returen på Old Trafford. De unga belgarna spelar en nyckelroll i Anderlecht, och om laget ska ha en chans att gå vidare måste de lyckas stå emot Uniteds tunga centrallinje. Även spanjoren Ruben, som liksom Romero i United har fått förtroendet som ”cupmålvakt”, har en stor roll att spela. Burväktaren stod för en bra insats senast, och han lär behöva göra en fantominsats (vilket typ alla målvakter som gästar Old Trafford gör) för att gästerna ska kunna nå avancemang.Mycket måste klicka för att Anderlecht ska kunna hota Manchester United. Utgångsläget är inte det bästa, då man kommer till Manchester med premissen att man måste göra mål för att avancemang ens ska vara möjligt. Det är en tuff uppgift för de flesta lag. Samtidigt går man in till returen med vetskapen om att man lyckades få dit en balja på hemmaplan, trots att chanserna var få. Till syvende och sist kan en spark göra skillnaden, och Anderlecht matchplan lär också bygga på att göra det här till en tajt tillställning. Kan laget hålla undan länge och ligga på kontring finns alla möjligheter att det här kan bli en nervig historia.: Old Trafford, ManchesterKvartsfinal 2:2, Europa LeagueTorsdag 20 april klockan 21:05Alberto Undiano Mallenco (Spanien)Kanal 9 (dplay): 2-1 (Ibrahimovic, Pogba)

0 KOMMENTARER 193 VISNINGAR 0 KOMMENTARER193 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-04-19 21:08:40 På Twitter: @bjooorsa2017-04-19 21:08:40

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-19 21:08:40

Manchester U

2017-04-17 19:58:49

Manchester U

2017-04-17 15:18:23

Manchester U

2017-04-15 17:42:17

Manchester U

2017-04-13 23:28:48

Manchester U

2017-04-13 23:19:00

Manchester U

2017-04-12 20:13:43

Manchester U

2017-04-10 11:07:08

Manchester U

2017-04-09 16:44:00

Manchester U

2017-04-08 11:51:00

ANNONS:

Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!Som väntat ställde Manchester United upp med en stark elva mot Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Dessvärre blev det inget starkt resultat mot belgarna, matchen slutade 1-1.Manchester United gör en på många sett mycket bra bortamatch i Europa och såg hela tiden ut att vara det starkare laget. Men det slutade ändå med besvikelse när man inte lyckades punktera matchen. I stället kom en sen kvittering. Men 1-1 betyder fortfarande att United är storfavoriter i returen.Manchester United reser till Belgien för att drabba samman med Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Ett bra resultat är ett måste om man vill kunna vila nyckelspelare i returmötet - vilket kan behövas med tanke på de stundande ligamatcherna i april.Manchester United tog tre relativt bekväma poäng borta mot Sunderland. Här följer spelarbetygen.Det blev en klar och bekväm seger för Manchester United borta mot Sunderland. Matchen avgjordes när Sunderlands Sebastian Larsson drog på sig ett rött kort.Manchester United åker till norra England för ett möte med ex tränaren David Moyes och hans mannar. Ska det bli ännu ett kryss för United eller ska man spinna vidare på den fina bortaformen laget visat upp.