Inför: Manchester United - Celta Vigo

Manchester United är 90 minuter plus tilläggstid från att ta sig till final i den turnering som kommit att bli lagets huvudprioritet. De röda skaffade sig ett fint utgångsläge att nå finalen genom att vinna med 1-0 på bortaplan i den första semifinalen, men för att ta sig hela vägen måste man hålla Celta Vigo stången på Old Trafford imorgon.

Säsongen börjar närma sig sitt slut, och det hettar till på alla håll och kanter runtom i Europa. Manchester U nited har varit involverat i strider på flera fronter, men numer fokuserar laget bara på en uppgift. José Mourinho aviserade redan innan matchen mot Arsenal i söndags att fokus låg på Europa League , trots att laget alltjämt hade en högst realistisk chans att nå en Champions League -plats via ligan. Efter förlusten, där Mourinho såg ut att ha instruerat laget om att göra allting annat än att försöka vinna, har allt hopp om att nå en sådan framskjuten placering grusats. Visst finns fortfarande chansen, men det är mycket att hoppas på att United ska gå rent i ligan parallellt med att man förbereder för en final i Europa League, samtidigt som toppkonkurrenterna måste tappa poäng.En kan tycka vad en vill om att José Mourinho, till synes medvetet, lägger alla ägg i en korg och enbart satsar på Europa League. Går det vägen, och United kammar hem pokalen på Friends Arena, kommer givetvis ingen bry sig om ligaplaceringen, men går det åt pipsvängen kommer portugisen ha tunga moln hängande över sitt huvud när hans lag går in i nästa säsong. Så ser i alla fall situationen ut nu, och vägen till framgång (eller ja, Champions League-spel nästa säsong) går alltså via Europa League och Friends Arena. Men, vi ska inte gå händelserna i förväg. För att ha en chans att vinna Europa League och nå fotbollens finrum nästa säsong måste Manchester United först ta sig till final. För att göra det måste laget hålla Celta Vigo stången i 90 minuter plus tilläggstid imorgon på Old Trafford.Förutsättningarna för att Manchester United ska ta sig till final ser goda ut. Laget vilade flertalet spelare i söndags som lär vara åter från start nu, och framförallt så har man ett bra resultat att gå på från förra veckans möte. Rashford gjorde matchens enda mål i Spanien, vilket innebär att United är klara för final så länge man inte förlorar. Att inte förlora är ju något av lagets specialitet, även om man lyckas vinna något för sällan… Faktum är att det bara har blivit åtta förluster på 59 tävlingsmatcher denna säsong. Till den ekvationen kan vi även väga in att United inte har förlorat på hemmaplan i Europaspelet sedan våren 2013, då Real Madrid ledda av en viss José Mourinho vann med 2-1 och skickade ut United ur Champions League. Mycket talar alltså för ett hemmaavancemang. Det som talar emot hemmalaget, och för gästerna, är att Celta Vigo har betydligt mindre press på sina axlar. Vid en förlust för United är säsongen mer eller mindre förstörd. Förlorar Celta är det… vad alla förväntat sig. Det återstår att se om spanjorerna kan utnyttja den nerven och skrälla på Old Trafford.Manchester United får klara sig utan Young, Shaw, Fosu-Mensha, Rojo och Ibrahimovic resten av säsongen. Att skadelistan är hyfsat diger var känt sedan tidigare, men som tur var åkte laget inte på några nya skador i London. Det har annars varit regel den senaste tiden att minst två spelare går sönder varje match. Samtidigt har såväl Phil Jones, Chris Smalling, Wayne Rooney och Juan Mata gjort comeback på senare tid, och samtliga spelade i söndags. Det är dock inte mycket som talar för att någon av dem får förtroendet från start imorgon. Paul Pogba Antonio Valencia , Eric Bailly och Daley Blind ställdes samtliga över helt senast, och de lär samtliga vara åter i elvan. Bailly och Blind har sett stabila ut när de kamperat ihop centralt, och Mourinho bör inte vilja riskera att spela en relativt matchotränad Jones eller Smalling i denna match.Flera spelare, såsom Pogba, Herrera, Rashford, Valencia och Bailly, känns givna i elvan. Frågetecken kan höjas gällande vissa positioner. Möjligtvis kan Mata få chansen istället för Lingard, och Martial istället för Mhkitaryan. Lingard premieras dock sannolikt tack vare sina defensiva kvaliteer, medan kampen mellan fransmannen och armeniern känns något mer oviss då båda varit väldigt kalla på senare tid. Likaså känns det inte helt hugget i sten om Carrick eller Fellaini kommer att starta, om än jag tror att valet faller på den senare. I stora drag lär elvan bli densamma som ställdes på benen förra torsdagen nere i Spanien. Det största frågetecknet är dock ett något oväntat sådant. De Gea eller Romero? Romero har startat 10 av 13 matcher i Europa League, men inför matchen har Mourinho deklarerat att han inte ser det som att han har en särskild ”cup-målvakt”. Romero har bara släppt in fem mål på femton matcher denna säsong, men visst borde ändå De Gea – lagets förstemålvakt och en av världens främste på sin position – ta platsen mellan stolparna i säsongens hittills viktigaste match?Möjlig startelva: De Gea; Darmian, Blind, Bailly, Valencia; Herrera, Fellaini, Pogba; Mhkitaryan, Lingard, RashfordUnited har med sig ett gott utgångsläge inför returen, och man behöver alltså bara undvika att förlora. Det är Mourinhos specialitet. Förutsättningarna är således goda, men farhågor finns såklart. Celta Vigo har inget att förlora, medan United har betydligt större press på sig. Dessutom är det en sak att lägga upp en matchplan för att undvika att förlora på bortaplan mot ett engelskt topplag, vilket Mourinho kan som ett rinnande vatten, och en helt annan att försvara sig till ett kryss mot ett betydligt sämre lag. Nu tror jag inte att United kommer gå in för ett oavgjort resultat. Vi får snarare se ett United som tar kommandot och som metodiskt försöker spela sig till att utöka försprånget. Mourinho lär vilja ha en ledning på kontot när den sista kvarten inleds, och konstigt vore det annars. När hela säsongen står på spel kan man knappast ha en matchplan som kan raseras genom en snedträff i matchens sista minut.Spanjorerna har likt Manchester United satsat allt på Europaspelet. Skillnaden är dock att Celta fattade det beslutet för ett bra tag sedan. Laget ligger för närvarande på en tolfteplats i La Liga , och man är sedan länge borta från kampen om tabellplaceringarna som ger ligaspel. Man har därför roterat friskt i ligaspelet, och i helgens möte med Malaga vilades spelare som Aspas, Wass, Sisto, Hernandez och Jonny, medan Guidetti och mittbacken Roncaglia byttes in sent. Resultatet blev en förlust med 3-0, och därmed har laget förlorat sina senaste fyra matcher i ligaspelet. Formen lämnar alltså mer att önska, å andra sidan lär de förväntade startspelarna vara utvilade. Laget dras dessutom inte heller med några större skadeproblem. Forne stortalangen Giuseppe Rossi, som drabbats av så många skador genom karriären, är långtidsskadad igen, men i övrigt ser samtliga ut att vara tillgängliga. Frågetecken fanns för mittfältaren Pablo Hernandez , men han ser ut att kunna komma till spel.Celta måste som sagt gå på offensiven då man har ett underläge att vända. Samtidigt är det underläget bara ett mål stort, och spanjorerna behöver således inte satsa allt på ett kort från minut ett. Med tanke på ovanstående lär gästerna åtminstone inledningsvis främst satsa på omställningsspelet. Ytterligare baklängesmål skulle göra Celtas uppförsbacke än brantare, vilket innebär att man inte har råd att blotta sig allt för mycket bakåt. Det är dock lättare sagt än gjort. Spanjorerna har bara hållit nollan en gång under april och maj månad, och baklängesmålen har varit många. Det måste det bli ändring på om Celta-fansen ska kunna fortsätta drömma om en Europa-titel. Lyckas man med den biten måste man i nästa led förlita sig till att offensiven, där förre Liverpool -spelaren Aspas går i spetsen, gör sitt. Det är många bitar som ska falla på plats, men pusslet är inte omöjligt att lägga. Celta-fansen har all anledning att drömma.: Old Trafford, ManchesterSemifinal 2:2, Europa LeagueTorsdag 11 maj klockan 21:05Ovidiu Hategan (Rumänien)Kanal 9 (dplay): 1-1 (Rashford)