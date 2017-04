Inför: Manchester United - Chelsea

Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!



Manchester United

Såhär långt gånget på säsongen så får man ändå säga att det inte sett ut som man planerat Manchester United. Man sitter för tillfället på femteplats i ligan, tre poäng före



Själva läget i laget blev inte bättre när Mourinho gick ut och sa att Juan Mata är borta resten utav säsongen. Samtidigt så beräknade portugisen att både Smalling och Jones blir spelbara mitten av Maj. Både Young och Rooney kommer behöva sena fitnesstest för att avgöra spelbarheten, men beräknas missa matchen ändå. Wilson är sedan tidigare fortsatt skadad, även om en comeback är nära.



Trolig Startelva

David de Gea; Valencia – Bailly – Rojo – Shaw; Fellaini – Pogba; Lingard – Miktharyan – Rashford; Zlatan



Chelsea

Det har sett annorlunda ut för Chelsea denna säsong minst sagt, som fortsatt huserar i toppen av ligatabellen med fyra poäng mer än Spurs för tillfället men med en match mindre spelad. Även om London-laget ser fortsatt starkt ut så är man ändå pressade mot Manchester United efter Spurs vinst idag. Conte har varit noga med att peka ut att man fortfarande söker efter kontinuitet då man vill vinna ligan på ett övertygande sätt. Vare sig man tar Contes ord som professionel skitsnack eller inte, så har Chelsea ett väldigt starkt facit i ligan; 24 vunna matcher, 3 ovgjorda och 4 förluster. Två förluster och tre avgjorda har kommit på bortaplan, men det känns orättvist att säga att Chelsea skulle vara svaga på bortaplan. Trots detta vill man nog se till att Spurs hålls borta med ett så stort gap som möjligt vilket gör matchen mot Manchester United till en batalj där två lag är ute efter vinst!



När det kommer till skador i laget så har Chelsea antingen änglavakt eller så tar man hand om sina spelare väldigt bra. Inga befarade eller rapporterade skador se till att Chelsea kan ställ upp med fullt mannskap mot Manchester United på Old Trafford, vilket Conte kommer se som positivt. Det borde heller inte leda till några större överraskningar i stratelvan, även om Conte föredrar att spela Matic istället för Fabregas mot United.



Trolig Startelva

Courtois; Azpilicueta – Luiz – Cahill; Moses – Kante – Matic – Alonso; Willian – Costa – Hazard



2017-04-15 17:42:17

