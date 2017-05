2017-05-21 16:00

Manchester U - Crystal Palace



Inför: Manchester United - Crystal Palace

Sista ligamatchen för säsongen. Manchester United tar emot Crystal Palace på Old Trafford, men alla blickar är redan på finalen i Stockholm på onsdag.





Oavsett söndagens resultat blir det en sjätteplats i

Med andra ord väntar en på förhand ganska avslagen match mellan två lag vars ligasäsong egentligen redan tagit slut.



På Selhurst Park i höstas avgjorde Zlatan

Historisk är det klar övervikt i United-segrar, 33 mot 7. Men i en match som denna kanske historien inte har allt för mycket påverkan.



Manchester United



Egentligen så tappade United fokus för ligan efter krysset på Etihad mot Manchester City. Det var den första på en nu fem matcher lång svit utan seger i ligaspelet. Krysset senast mot Southampton, där Sergio Romero blev poängräddar, gav i alla fall en poäng efter två raka förluster. Först 0-2 mot Arsenal och sedan 1-2 mot Tottenham.

In däremellan gjorde United jobbet som krävdes mot Celta Vigo och tog sig till final i Europa League.

Finalen spelas på onsdag. Vilket innebär att vilan mellan matcherna inte är speciellt lång. Och Jose Mourinho är tydlig med att spelare kommer stå över ligamatchen.



Luke Shaw, Ashley Young, Zlatan Ibrahimovic, Marcos Rojo och Chris Samlling missar matchen på grund av skador. Marouane Fellaini och Eric Bailly är också osäkra till spel.

Paul Pogba kommer in i laget igen efter att ha missat de senaste matcher efter hans far tragiska bortgång. Även Tim Fosu-Mensah kommer spela efter en tids skada.

Det kommer bli ett ungdomligt lag på Old Traffords gräsmatta, som Mourinho själv sa:

”Vi kommer ha Joel Pereira och Kieran O’Hara som våra två målvakter. Vi kommer också spela med Demi Mitchell, Scott McTominay, Josh Harrop, Matty Willoch, Angel Gomes och Zachary Dearnley. Plus Tim Fosu-Mensah och Axel Tuanzebe.”



För att balansera upp det unga laget kommer det vara några seniora spelare med som spelar en halvlek var. Allt för att inte riskera någon.

Alltså många spännande namn att närmre bekanta sig med. Mest spännande kanske Angel Gomes är. Bara 16 år gammal och i veckan utsedd till klubbens bästa ungdomsspelare.



Crystal Palace



När det blev klart att Middlesbrough och Hull gör Sunderland sällskap ner i

Han tog över Palace efter den bedrövliga starten som kostade Alan Pardew jobbet.

Uppgiften var klar, undvik nedflyttning. Ett jobb Allardyce gjort tidigare, och han svek inte denna gång heller.

Crystal Palace kommer spela i högstaligan även nästa säsong.

Detta trots att det blivit tre förluster på de fyra senaste matcherna. Tottenham, Burnely och Man City blev för svåra, men Hull lyckades man avfärda med 4-0.



Nu återstår det bara att spela om tabellplacering på den undre halvan, där laget kan hamna allt mellan elfte plats och sjuttonde plats, beroende på resultatet på Old Trafford och i de övriga matcherna.

Men precis som för United så är säsongen i ligan redan avklarad. Det mål som skulle uppnås är avklarat och nu ska sista matchen bara spelas av.

Cabaye, Townsend, Sakho, Souare och Wickham är skadade. Scott Dann och James Tompkins är också frågetecken inför matchen.

Wilfried Zaha har haft en väldigt fin säsong, kanske att han kommer tillbaka till Old Trafford och visar upp allt det han inte fick ut i United. Han är i alla fall en spelare att hålla ögonen på.



Startelvan senast: Hennessy – Ward, Kelly, Tompkins, Schlupp – Zaha, Cabaye, Milivojevic, Puncheon, Townsend – Benteke.





Var: Old Trafford, Manchester

Var: Premier League, omgång 38

När: 16.00, söndag 21/5

TV: TV 3, Viaplay

Tips: 2-2



