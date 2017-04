2017-04-04 21:00

Manchester U - Everton



Everton står på Mourinhos schema.

Inför: Manchester United - Everton

Efter 0 - 0 hemma mot West Bromwich är det dags för Manchester United att försöka revanschera sig. För motståndet står Everton, som inför matchen endast är tre poäng bakom United.

Manchester United



Precis som inför matchen mot West Bromwich kommer United till spel tungt desarmerat. Juan Mata, Chris Smalling och Phil Jones dras alla tre med tyngre skador medan Paul Pogba fortsatt är osäker till spel. Tillbaka i truppen återfinns däremot både Zlatan



På förhand har José Mourinho sagt att han kommer ställa upp med sitt bästa lag, och konstigt vore väl annars i en så här viktig match. Förutom att Ibra och Herrera med största sannolikhet skickas rakt in i startelvan lär skadorna tvinga Mourinho till en hel del rotationsförändringar och en startelva känns därför på förhand svår att förutse.



Möjlig startelva:



De Gea

Valencia - Bailly - Rojo - Blind

Herrera - Fellaini

Young - Mkhitaryan - Martial

Ibrahimovic



Everton



Gästerna kommer till matchen mot United efter en förlust mot Liverpool i Merseyside-derbyt, men är trots det i väldigt god form. Framför allt öser Romelu Lukaku in mål för tillfället och faktum är att Everton inför matchen endast är tre poäng bakom United (dock med två matcher fler spelade). I och med att målskillnaden för både United och Everton är den samma kommer Everton således att gå förbi United i tabellen vid seger.



Även på "The Toffees" frånvarolista hittar vi flera spelare. Sedan tidigare är Yannick Bolasie och Ramiro Funes Mori långtidsskadade, Seamus Coleman likaså efter skadan mot Wales under landslagsuppehållet. Därtill har Ronald Koeman bekräftat att Aaron Lennon och den för oss United-supportrar bekante Morgan Schneiderlin inte kommer vara tillgängliga för matchen. I övrigt har bortalaget en fulltalig trupp redo för matchen.



Möjlig startelva:



Robles

Holgate - Williams - Jagielka - Baines

Davies - Barry - Gueye

Barkley - Mirallas

Lukaku



Matchen



Vi måste bara vinna, något annat finns inte - framför allt inte ytterligare ett oavgjort resultat hemma på Old Trafford. Vi har inte råd att tappa dessa onödiga poäng (hur många gånger har man inte sagt det denna säsongen?). Själv tror jag att vi vinner, det måste jag tro. Men det kommer inte bli någon lätt match mot ett starkt Everton som vi brukar ha svårt mot. 1 - 0 är taget på förhand, blir det större siffror är det enbart en bonus.



Vad: Manchester United - Everton

Var: Old Trafford, Manchester

När: Tisdag 4 april 2017, kl. 21.00

TV: Viasat Sport Premium & Viaplay

2017-04-03 20:15:02

Efter 0 - 0 hemma mot West Bromwich är det dags för Manchester United att försöka revanschera sig. För motståndet står Everton, som inför matchen endast är tre poäng bakom United.