2017-01-10 21:00

Manchester U - Hull City



Inför Manchester United - Hull

På tisdagskvällen är det återigen dags för Manchester United att ställa upp för match. Skall United förlänga sin fina segersvit till 9 matcher i följd eller ska den nya tränaren Marco Silva och hans Hull sätta käppar i hjulen. Lagen möts på Old Trafford i den första matchen av två i Ligacupens semifinal.

Manchester United



Mourinho har verkligen fått fart på Manchester United och framförallt lite mer utdelning på det fina spel man faktiskt har kunnat se under en längre tid. Man har 8 raka segrar och man har faktiskt inte förlorat en match sedan den 3 November borta mot Fenerbahce borta i



Mourinho har redan gått ut med att fyra spelare säkert kommer starta matchen, dessa spelare är följande. Zlatan Ibrahimovic,



Det skall bli intressant vem Mourinho sätter som vänsterback där han har tre alternativ, Shaw, Darmian och Blind. Shaw är lite offensivare men har varit skadad, Darimian väldigt stabil bakåt, man vet vad man får och Blind har väldigt fin vänsterfot men har visat bristande snabbhet i 1 mot 1 situationer på match.



United lär trycka plattan i botten från start för att försöka göra ett tidigt mål och kanske även fler mål så man kanske kan byta ut spelare som Zlatan och Pogba för att de ska vara hela och friska till söndagens match.



Eventuell startelva



De Gea

Valencia-Jones-Smalling-Darmian.

Carrick

Mkhitaryan-Herrera-Pogba-Martial

Zlatan



Hull



Hull som har haft ett otroligt tungt år i ligan efter en fin start har inte vunnit på 9 matcher i ligan. Man har precis gjort klart med en ny tränare som är Marco Silva. Senast i Fa Cupen tog man dock en seger på hemmplan mot



Laget lär sikta på att ligga o kontra mot United och kanske förlita sig på fasta situationer då man har några tunga pjäser som är bra på huvudet.



Startelva senast i ligan



Marshall

Elmohamady Maguire Davies Dawson Clucas

Huddlestone Livermore

Snodgrass

Mbokani Diomande



Plats: Old Trafford

Vad: Match 1 av 2 i Ligacupens semifinal

När: Tisdag 10 Januari 21:00

TV: Viasat sport premium & Viaplay

Tips: 3-0 till United (Zlatan x2 Herrera)

