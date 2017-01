2017-01-15 17:00

Manchester U - Liverpool



Inför: Manchester United - Liverpool

Premier Leagues största match. Giganternas kamp. Ja, det är dags för Manchester United mot Liverpool på Old Trafford!

Många tros sig veta historian bakom rivaliteten mellan dessa två lag, att det härstammar ifrån hur många ligatitlar Manchester United har eller hur många Europatitlar Liverpool. Då det spelar till en viss del roll, så var ändå största anledningen en kanal som byggdes för cirka 123 år sen som såg till att staden Manchester kunde sno en stor del av Liverpools handel. Efter det fick världen The Beetles, John Lennon, Alan Turing och Sir Alex Ferguson (även om denne är från Skottland) från respektive städer. Nu är det Manchester United mot Liverpool, Mourinho mot Klopp, Paul Pogba mot Jordan Hender... ehrm, ja, vi skrapar den.



Men vi tar ändå en titt på lagen inför matchen för att se vad som fotfarande får denna match att stå ut efter alla dessa år. Det är trots allt fortfarande två giganter som spelar mot varandra där topplaceringar i ligan står på spel.



Hemmalaget

Manchester United är i nuläget inne i en period med positiva resultat. Räknar man med alla tävlingar så har man inte förlorat en match sen 3 November när man tog emot Fenerbache borta i Europa League. 12 vinster och 3 oavgjorda senare har sett United ta sig vidare till slutspelen i Europa League, Ligacupen och FA cupen, samtidigt som man i skrivandets stund är sexa i ligan med 3 poäng upp till stadsrivalen Manchester City på fjärdeplatsen. Utav topp 6 de senaste 6 matcherna visar att United är på topp med Totteham, vilket har fått journalister att diskutera om att United är tillbaka på riktigt nu. Under samma period har man även lyckats göra 2 mål per match och lyckats släppa in totalt 3, vilket har lett till att Zlayan Ibrahimovic nu endast är ett mål ifrån Diego Costa på toppen av skytteligan.



Under fredagens presskonferens påstod Mourinho att både Rojo och Zlatan är närmare startelvan där den förste har haft en muskelskada och den andre varit sjuk. Zlatan, som skojade runt med Henry och Pogba i hans senaste intervju, såg väldigt frisk ut och borde därför vara redo mot Liverpool. Stora frågan är vem som bildar trion bakom svensken, då det inte varit helt solklart den senaste tiden. Sedan tidigare har laget fortfarande James Wilson på skadelistan och Bailly borta på den Afrikanska mästerskapen. Manchester har numera även blivit en man kort i och med att Morgan Schneiderlin slutförde sin transfer till Everton i veckan, samtidigt som Memphis Depay ryktas till Lyon.



Trolig Startelva

David de Gea; Valencia - Smalling - Jones - Blind; Martial - Pogba - Carrick - Herrera - Mikhtaryan; Ibrahimovic



Bortalaget

Laget som haft det svårt att slå in sig i toppen de senaste åren har denna säsong imponerat stort. I skrivandets stund befinner man sig på en tredjeplats, 5 poäng ifrån Chelsea på ligatoppen. Mycket utav Liverpool och Klopps spel bygger på en bra offensiv, vilket har varit lagets framgångsrecept denna säsong. 48 gjorda mål i ligan betyder att man är det lag som gjort mest mål i hela tabellen. Imponerande nog så har man 3 spelare som gjort 7 mål var, samtidigt som Sadio Mane befinner sig högst upp på 9 mål vilket indikerar på att spelet inte bara hänger på en indivd. Sett till topp 6 lag i ligan så är man även det lag som släppt in mest mål på hela 23 mål, något som många journalister inte varit sena med att påpeka. Formtabellen för laget visar att man på de senaste 6 i ligan har 4 vinster och 2 oavgjorda, alltså obesegrade. Faktum är att Liverpool är det laget som förlorat minst, tillsammans med Tottenham, i ligan. I cupspelen har Liverpool tvingats till omspel i FA cupen mot Plymouth, samtidigt som man förlorade första matchen mot Southampton i Ligacupens semifinal. En semifinal som kan bli final mot Manchester United.



Liverpools skadelista präglas inte utav några större problem då både Henderson och Matip är på god väg att bli spelklara och har chans att starta mot Manchester United. Enligt Klopp så kan Coutinho göra comeback mot Manchester United efter en längre skada, vilket gör att han troligen placeras på bänken. Annars har Liverpool fortfarande skador på Grujic, Bogdan och Ings. Sadio Mane, likt Bailly, befinner sig på de Afrikanska mästerskapen.



Trolig Startelva

Mignolet; Clyne - Lovren - Klavan - Milner; Winjaldum - Henderson - Can - Lallana; Firmino - Sturridge



Plats: Old Trafford, Manchester

Vad: Premier Lague, omgång 21

När: Söndag, 15 Januar 2017 17:00 svensk tod

TV: Viasat Sport, Ultra & Viaplay

Tips: 2-1 till United

