2017-01-07 13:30

Manchester U - Reading



Jaap Stam återvänder till Old Trafford.

Inför: Manchester United - Reading

Manchester United går in i FA Cupen på lördag, och siktet är inställt på att förlänga den fina vinstraden och därigenom avancera till turneringens fjärde runda. Om det ska bli verklighet måste ett formstarkt Reading, som ser ut att gå mot sin bästa säsong sedan degraderingen från Premier League, besegras.





Lagen från



Manchester United

Den gode José Mourinho lär inte se mötet med Stams Reading som en plockmatch. Portugisen har trots allt varit med i gamet ett bra tag nu, och karln är tillräckligt cynisk för att räkna med det värsta i alla situationer. Med det sagt tar jag inte det för givet att José Mourinho kommer att ställa ut starkast möjliga manskap på banan på lördag. Manchester United har förvisso momentum och laget har hittat ett vägvinnande spel, och ett vägvinnande koncept bör aldrig förändras i onödan. Det går dock inte att bortse ifrån att spelschemat har varit hektiskt, och att flertalet spelare därmed är i behov av vila. Samtidigt är United, efter den fina raden i ligan och avancemangen i de övriga turneringarna, inte längre lika känsliga för ett bakslag. United vill vinna matchen, visst, men man har större marginaler nu för att kunna ta risker. Med andra ord tror jag att vi kan räkna med att det roteras på ett antal positioner.



Det har visserligen redan roterats en del på senare tid, men nyckelspelarna har fått stå pall match efter match, och det är också dessa som jag misstänker är i behov av vila. Zlatan



Flertalet spelare står på kö för att få värdefull speltid, och här rör det sig om såväl spelare som blivit utkonkurrerade och varit skadade liksom spelare som mer eller mindre varit helt utanför elvan hela säsongen. I den första kategorin finns spelare som exempelvis Chris Smalling, Wayne Rooney och Luke Shaw. Smalling lär starta, medan det i de två övrigas fall hänger på deras status då båda nyligen återgått i träning efter skada. I den andra kategorin finns spelare som Memphis Depay, Bastian Schweinsteiger, Morgan Schneiderlin, Timothy Fosu-Mensah och Ashley Young. Några av dessa spelare ryktas bort från klubben, och kanske är det därför inte aktuellt med spel för dem, men det vore lägligt att ge åtminstone en av de övriga spelarna chansen. Personligen hoppas jag på att Bastian och Fosu-Mensah får förtroendet.



Mourinho har tidigare under säsongen inte velat ställa ut rena reservlag på banan, och så tror jag inte heller att fallet blir nu. Men, flera nyckelspelare bör vilas, och det inte minst med tanke på att Liverpool väntar nästa helg. Det ska finnas tillräckligt mycket kvalitet i truppen för att Reading ska kunna slås tillbaka även utan spelare som Zlatan, Pogba och De Gea, och med tanke på lagets fina form bör maskineriet kunna fortsätta rulla även när förändringar sker.



Reading

Reading rasade ur Premier League som nykomlingar säsongen 2012-13, och även om laget inte slutade på en jumboplats (där återfanns QPR) var laget inte nära att hålla sig kvar i högstaligan. Härefter har laget gått igenom en tuff period. Laget lyckades visserligen sånär nå playoff året därefter, men man slutade på en sjundeplats. De två efterföljande åren blev riktigt dystra då man slutade på en 19e respektive 17e plats. Det var lagets två sämsta placeringar sedan man tog steget upp i andradivisionen i början av 2000-talet. Reading såg onekligen ut att vara på dekis. Då gjorde Jaap Stam entré.



Den gamle United-försvararen har tagit den långa, och kanske smarta, vägen i tränarkarriären. Efter att ha lagt skorna på hyllan 2007 dröjde det ett par år innan Stam hoppade på ett tränaruppdrag. Undantaget en kort period som interim manager för FC Zwolle 2009 dröjde det fram till 2011 innan han tog plats på bänken, då återigen i FC Zwolle men denna gång i form av assisterande manager. Ett par år senare tog Stam steget till Ajax, och där var han assisterande för såväl seniorlaget som för reservlaget (Jong Ajax). Sommaren 2016 tog Stam klivet till England, och han blev nu manager för ett Reading på dekis. Brian McDermott hade inte fått fason på Reading under sitt knappa halvår vid rodret, och Stam tog nu över. Det skulle visa sig bli ett genidrag.



Inledningen var något svajig med endast en seger på fyra matcher, men undantaget en tuffare period i oktober har Reading skjutit i höjden därefter. Laget har bara tappat poäng i två matcher sedan oktober månads slut, och laget har en direktplats till Premier League inom räckhåll. Laget, som tidigare säsonger har varit enormt oförutsägbara (ja, Reading har sänkt mig på stryktipset minst 35 gånger), har nu lyckats hitta en stabil grundnivå. Laget läcker alltjämt bakåt (32 insläppta på 24 matcher, att jämföra med toppkonkurrenternas 15 respektive 20), men man har förmågan att göra fler mål än motståndarna. Med 36 mål framåt är man långtifrån divisionens målgladaste, men man har en förmåga att vinna täta matcher. Garath McCleary är målbäst med sina åtta fullträffar, tätt efterföljd av veteranen Yann Kergormant på sju baljor. Noterbart i övrigt är att två United-bekantingar återfinns i laget; Tyler Blackett, som lämnade United för Reading i somras, och Paul McShane som är fostrad i United och försvann från klubben för tio år sedan.



Jaap Stam och hans mannar lär vara ganska nöjda med sin situation. Man har häng på en direktplats till Premier League, och man reser till Old Trafford utan några som helst förväntningar på sig. Det kan, i princip, bärga för såväl succé som platt fall. I bästa fall, för Reading, kan laget ta sig an matchen utan att ha överdriven respekt för motståndet och på så sätt våga spela sitt eget spel. Då kan gästerna hota hemmalaget. I värsta fall leder den obefintliga pressen till att Reading inte fokuserar tillräckligt på uppgiften och det, i kombination med ett dokumenterat svajigt försvarsspel, kan ge förödande konsekvenser. Manchester United är, och ska vara, stora favoriter, och känslan är att matchens eventuella nerv till stor del hänger på vilken inställning gästerna har till matchen. Om vi känner Jaap Stam rätt borde det dock inte finnas något tvivel om vilken inställning Reading-spelarna går in till match med…



Var: Old Trafford, Manchester

Vad: Tredje rundan, FA Cupen

När: 13:30, lördag 7/1

Domare: Andre Marriner

TV: Viasat Sport Premium (HD) och Viaplay

Tips: 3-1 (Rashford, Martial, Mata)





