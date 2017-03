Inför: Manchester United - Rostov

Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.

Manchester United stod inte för någon vidare insats i Ryssland för en knapp vecka sedan. Varken de individuella insatserna eller det kollektiva ditot var på topp, och den på gränsen till oacceptabla planen utgjorde en del av förklaringen till det. Alldeles oavsett lyckades gästerna, trots underprestation och undermåliga förutsättningar, få med sig ett bra resultat hem till Manchester. Resultatet hade visserligen kunnat bli ännu bättre om man inte tillåtit Rostov styra händelserna och kvittera i den andra halvleken, men det väsentliga var likväl att United fick med sig ett bortamål inför mötet på Old Trafford. Mourinhos gäng har således ett ”försprång” inför morgondagens retur, och utan att vara allt för självsäkra kan vi konstatera att det finns väldigt lite som talar för att Rostov ska lyckas vända på det här.Det räcker visserligen med ett mål för Rostov, och fotboll är som bekant… fotboll. Allt kan hända. Men. Till att börja med, det ska vara klasskillnad mellan de här lagen, inte minst om vi jämför spelare för spelare. Det märktes kanske inte allt för väl i Rostov för en vecka sedan, men på Old Trafford imorgon kommer inte de yttre förutsättningarna att ha samma inverkan på händelserna. Vidare har de ryska gästerna ett horribelt bortafacit. På hemmaplan är man sånär som på en förlust obesegrade i ligaspelet och Europaspelet, men på bortaplan har man säsongen 2016/17 endast inkasserat 1 vinst och 4 kryss. Förlusterna är 8 stycken till antalet. Planskötaren i Rostov har ett tufft jobb, den ryska vintern är inte att leka med, men visst verkar det vara så att laget har en viss fördel av att spela hemma medan det går desto trögare på riktiga fotbollsplaner… förlåt, på bortaplan. Slutligen kan vi även räkna in det faktum att Rostov bara spelat fem tävlingsmatcher sedan början på november, och även om man träningsmatchat under det ryska vinteruppehållet så är den riktiga matchvanan kanske inte riktigt där ännu.Manchester United är visserligen inne i en något tyngre period, där ligacupvinsten följts upp av två kryss (Bournemouth och Rostov) och en förlust. Förlusten kom som bekant så sent som i måndags, och förlusten mot Chelsea var lagets första sedan den betydelselösa torsken mot Hull i slutet av januari. Dessutom dras hemmalaget med vissa skadeproblem. Alltjämt, klasskillnaden ska kunna ta sig uttryck på Old Trafford. Såtillvida formsvackan inte är djupare än vi anat, eller om en snöstorm drar in över Manchester och gör en åker av Old Traffords matta, bör hemmalaget lösa avancemanget imorgon kväll.Liksom fallet var för två dagar sedan mot Chelsea tvingas José Mourinho klara sig utan två offensiva spelare mot Rostov imorgon; Wayne Rooney och Anthony Martial står båda över på grund av skada. Likaså kan Bastian Schweinsteiger, som även han gått skadad, behöva lämnas utanför matchtruppen. På den ljusa sidan är däremot Zlatan Ibrahimovic tillgänglig mot Rostov då hans avstängning endast gäller inhemskt matchande. Med andra ord kan även Ander Herrera, som fick syna det röda kortet i måndags, spela. Slutligen är även Eric Bailly tillgänglig efter att ha varit avstängd i det första mötet i Rostov.Det börjar hetta till på allvar i Europa League , och lyckas United göra det man ska imorgon är man alltså framme i en kvartsfinal. Nödplanen, att knipa en Champions League -plats via Europa League, ser allt mer genomförbar ut. Nu är visserligen topp fyra-kampen i Premier League långt ifrån avgjord, men det är likväl osannolikt att Mourinho skulle ta några risker med lagets ”get-out-of-jail card”. Bästa möjliga elva kommer att matchas mot Rostov. Jag tror också att en relativt offensiv elva kommer att ställas på benen. United har förvisso övertaget redan på förhand, men jag tror inte att man vill landa i ett läge där man spelar på resultat och där matchen kan avgöras till Rostovs favör genom ett sent mål. Nej, de offensiva krafterna kommer att släppas lösa, och det faktum att Rostov behöver gå framåt borgar för att mycket ytor kommer att erbjudas. Att Zlatan kommer att spela är en självklarhet, och jag tror därutöver att vi får se såväl Mhkitaryan som Mata från start. Kanske kompletteras dessa av Rashford, men det känns mindre troligt då han spelade i måndags trots en nylig sjukdom. Jesse Lingard ligger nära till hands att få chansen i hans ställe. Pogba är gjuten på mittfältet, och sannolikt startar Herrera vid hans sida. Bakåt lär Bailly göra comeback i elvan, och troligtvis får Romero liksom tidigare speltid i Europa League.Som sagt, jag tror, och hoppas på en offensiv elva. Om United vågar spela sitt egna spel bör processen då göras kort med gästerna. Utöver att det skulle rendera i ett avancemang vore det även önskvärt då United kan behöva lite luft under vingarna. Efter ett par-tre målsnåla tillställningar, och efter en säsong där offensiven och främst effektiviteten har vacklat med jämna mellanrum, kan United behöva en islossning. På söndag väntar ett möte mot målsnåla (såväl framåt som bakåt) Middlesbrough, och där behöver det bli tre poäng för att United ska haka på i toppen. Räddningsplankan Europa League finns förhoppningsvis fortfarande kvar då, men nog måste ändå den rimligaste vägen att nå Champions League vara via ligan. Och ja, varför inte nå Champions League via ligan och samtidigt vinna Europa League? Vi siktar på det. Med andra ord, städa undan Rostov imorgon och syna Karankas defensiv på söndag så kan vi sammanfatta veckan som en god sådan – trots att Michael Oliver gjorde sitt yttersta för att förstöra densamma redan i måndags.Som om inte utgångsläget var dåligt nog tvingas Rostov klara sig utan ett par-tre viktiga spelare i returen. Aleksandr Gatskan och Timofei Kalachev missar båda matchen på grund av avstängning då de drog på sig varsitt gult kort i förra veckans möte, och de båda ingår i normala fall i startelvan. Vidare tvingas man också klara sig utan Vladimir Granat som tvingades lämna planen tidigt förra torsdagen efter att ha brutit nyckelbenet. En något mer postiv notis är att förstemålvakten Soslan Dzhanaev ser ut att kunna återvända mellan stolparna.Vill man hitta fler ljuspunkter för Rostov så kan vi konstatera att laget är obesegrade efter vinteruppehållet. Man slog Sparta Prag bekvämt hemma i sextondelsfinalen, och kryssade därefter i returen på bortaplan. Utöver krysset mot United i förra veckan kryssade man i ligaspelet senast mot Terek Grozny, och förra helgen slog man bottenlaget Tom Tomsk med hela 6-0 på bortaplan. Det var lagets första ligaseger på bortaplan denna säsong. Något liknande kan man dock inte hoppas på mot Manchester United, och gästerna behöver verkligen överträffa sig själva om det ska bli ett avancemang till kvartsfinal. Visserligen räcker som sagt en uddamålsvinst för att gå segrande ur dubbelmötet, men att ett bortasvagt och sargat Rostov ska lyckas med den bedriften på Old Trafford känns på förhand avlägset. Likväl kan vi förvänta oss att gästerna kommer att göra sitt yttersta för att göra det som verkar avlägset möjligt. Det återstår att se hur långt det bär.: Old Trafford, ManchesterÅttondelsfinal 2:2, Europa LeagueTorsdag 16 mars klockan 21:05Gediminas Mažeika (Litauen)Kanal 9 (dplay): 3-0 (Ibrahimovic x2, Mhkitaryan)