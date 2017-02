Det väntar brödrakamp i Europa League under torsdagen

Inför Manchester United - Saint-Etienne

Det är dags för United att bege sig in i Europaspelet igen. Den här gången väntar franska Saint-Etienne i Europa League.

Det är åter dags för spelvecka i Europa League och för Manchester Uniteds del väntar franskt motstånd och ett brödramöte i form av bröderna Pogba. De röda från Manchester kommer från en vinst senast i ligaspelet där man förmodligen gjorde säsongens absolut bästa match.



Manchester United



United kommer som sagt från en fin insats, och en kassaskåpssäker vinst i ligan senast. Laget presterade något som av många anses som lagets absolut bästa insats den här säsongen. Pogba hittade äntligen sin roll, Mkhitaryan fortsatte leverera och mittbackslåset var fortsatt så där oförskämt stabilt som det varit under stora delar av säsongen. Då har vi ändå inte nämnt spelare som Zlatan Ibrahimovic, Juan Mata och Antonio Valencia.



José Mourinho har haft en minst sagt spektakulär säsong. Han tog över ett Manchester United i kris, fick laget på fötter för att sedan åka på en riktigt formdipp i höstas. Sedan dess har han åter fått laget på fötter och till synes har han även släppt något på det defensiva tänket. På köpet har han ändå på något fått ett lag som defensivt sett är otroligt stabilt, med en backlinje som levererar och ett mittfältet som kväver de flesta motstånt. Emellanåt har dock kryssen ramlat in, och då mycket pga att offensiven hackat betänkligt. Nu är det dags för Manchester United att kliva in i Europa League igen med siktet inställt på att avancera. Motståndet stavas Saint-Etienne från Frankrike, vilket kanske inte direkt skrämmer - men det man ska ha med sig är att det här är en cupmatch och precis allt kan hända.



Inför matchen har Mourinho redan släppt sin tilltänkta backlinje, rökridå eller ej så är det dessa fyra herrar som ska se till att United försvarar sig till en vinst; Valencia - Bailly - Smalling - Blind

Noterbart är att Rojo är tillbaka, men att Phil Jones fortsatt är skadad.

Vad gäller Manchester Uniteds äldre herrar, Michael Carrick och Wayne Rooney så meddelade managern att båda två kommer vilas imorgon.



Tänkbar startelva; De Gea; Valencia; Bailly; Smalling; Blind; Lingard; Herrera; Pogba; Martial; Mkhitaryan; Rashford



Saint-Etienne Det är ett Saint-Etienne i rätt bra form som kommer gästa Old Trafford under torsdagen. Laget har fått lite fart på målskyttet på senare tid, men likväl så står man på 14 matcher där man inte lyckats göra mål - något som definitivt får ses som ett svaghetstecken för ett lag som kämpar om de fem, sex översta platserna i ligan.

Fransoserna har under säsongen dragits med svåra skadebekymmer, men har inför europaspelet ändå lyckats minimera ner det till att enbart två spelare saknas (där båda är långtidsskadade). För Saint-Etienne så finns allt att vinna i den här matchen och jag har en stark känsla av det även kommer synas direkt från minut ett.





0 KOMMENTARER 61 VISNINGAR 0 KOMMENTARER61 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-02-15 19:35:24 2017-02-15 19:35:24

