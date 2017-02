2017-02-11 16:00

Manchester U - Watford



Manchester United jagar Champions League-platserna.

Inför: Manchester United - Watford

Manchester United tar emot Watford på Old Trafford i en match mellan två resultatmässigt formstarka lag. Dags för revansch eller knäpper Watford återigen hemmalaget på näsan?

0 KOMMENTARER 157 VISNINGAR 0 KOMMENTARER157 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-02-10 21:12:32

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-02-10 21:12:32

Manchester U

2017-02-10 21:08:44

Manchester U

2017-02-08 17:09:00

Manchester U

2017-02-07 12:27:00

Manchester U

2017-02-05 19:57:55

Manchester U

2017-02-05 19:56:37

Manchester U

2017-02-04 18:17:11

Manchester U

2017-02-02 13:35:00

Manchester U

2017-02-02 10:14:41

Manchester U

2017-02-02 00:42:00

ANNONS:

Manchester United tar emot Watford på Old Trafford i en match mellan två resultatmässigt formstarka lag. Dags för revansch eller knäpper Watford återigen hemmalaget på näsan?Efter en veckas uppehåll är panelen tillbaka. Den här gången ska vi diskutera Uniteds kryssande, Michael Carricks betydelse för klubben samt vad nyckeln till tre poäng mot Watford är.Englands största ytterbackslöfte, världens dyraste tonåring och bågen spänd mot en framgångsrik United-karriär. Sedan kom skadorna. Är Mourinho redan på väg att skeppa iväg Luke Shaw eller vad är det som håller honom vid sidan av planerna?Ingenting varar för evigt, allt måste någon gång få sitt slut. I sommar fyller Michael Carrick 36 år och hans kontrakt löper ut. Nu måste en ersättare hittas, en tronarvinge spelas in. Lät det inte så även för bara några år sedan?Manchester United tog en säker bortaseger när man gästade Leicester under söndagen efter mål av Mkhitaryan, Ibrahimovic och Mata.Leicester svaga försvarspel gav Manchester United tre poäng.Med tre raka kryss i bagaget reser Manchester United till Leicester för att drabba samman med de regerande mästarna.Besvikelse, efter besvikelse, efter besvikelse kontras med ursäkt, efter ursäkt, efter ursäkt. Det är varken domarna eller otur som sätter käppar i våra hjul, vi förtjänar att vara där vi i dagsläget är.Låga betyg på den offensiv som mäktat med 33 mål på 22 matcher efter 0-0 mot Hull.Manchester United misslyckades hemma mot Hull. Laget bommade flera klara målchanser och missade att ta in på täten.