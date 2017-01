Inför: Manchester United – Wigan

Fjärde rundan i FA-cupen på Old Trafford. Precis som i tredje omgången är det hemmamatch för Manchester United mot ett lag från Championship. En match som väl bara kan sluta på ett sätt?



Insprängd mellan två Hull-matcher väntar nu fjärde rundan i FA-cupen för Manchester United. Precis som i tredje rundan är det hemmamatch som gäller, och precis som då är det mot ett lag från Championship . Då var det lodräta blå och vita linjer och ett Readingmärke på motståndartröjorna, nu har de blå och vita ränderna blivit vågräta och märket har ändrats till Wigan Athletic.Manchester United är regerande mästare i FA-cupen och det var faktiskt inte så länge sedan Wigan också vann cupen. Säsongen 2012-13 gick man hela vägen och bröt ner Manchester City i finalen efter ett Ben Watson-mål. Samtidigt så blev det bara en 18:e plats i Premier League och degradering. Säsongen efter gick Wigan ändå till semifinal i cupen, efter det har det tagit slut i de första omgångarna.I inbördes möten kan man konstatera att det är förkrossande statistik. 18 matcher har givit en Wigan-seger och 17 Unitedsegrar, och målskillnaden är totalt överlägsna 56-5.Senaste mötet i en tävlingsmatch var när Robin van Persie gjorde båda målen i Community Shield i augusti 2013. Jose Mourinho fick möte Wigan i sin första match med United i somras när Andreas Pereira och Will Keane gjorde målen i 2-0 segern.Trots förlusten mot Hull i torsdags blev det avancemang till Ligacup-final. En 17 matcher låg svit utan förlust bröts och matchen var inte mycket att hänga i granen, men det som verkligen betydde något var ju att bevaka den tvåmålsledning United hade från första matchen. Spelet var inte speciellt bra, och det var det inte mot Stoke förra helgen heller. Så nu är det dags att kombinera lite bättre spel och en seger.Två oavgjorda och en förlust de tre senaste matcherna, men innan det nio raka segrar. Så trots att spelet hackat lite senaste matcherna måste man säga att formen är bra, och finalplatsen i Ligacupen kan förhoppningsvis ge en extra boost.Redan när Jose Mourinho blev klar som manager för Manchester United diskuterades det om hans syn på rotation och att släppa fram unga spelare. Han hävdade själv att han visst gjorde precis det, och nu är det väl ett lysande tillfälle att rotera och vila en del bärande spelare.Han har bekräftat att Sergio Romero kommer ställa sig mellan stolparna och att David De Gea lämnas helt utanför truppen. Även Anthony Martial kommer tillbaka in i startelvan. Martial som haft en märklig tid mer Mourinho där han gått från startelvan till att inte finnas i truppen och sen tillbaka in i elvan igen. Att möta Wigan borde ge bra förutsättningar för fransmannen att få ut mycket av sitt spel.Samtidigt så säger Mourinho att han tar FA-cupen på allvar och kommer spela med ett bra lag. Han har tillgång till hela truppen nu när Eric Bailly är tillbaka från Afrikanska mästerskapen.Luke Shaw var tillbaka på bänken i torsdags och kanske kan han få en start eller åtminstone några minuter. På andra ytterbackspositionen kanske Antonio Valencia kommer in och möter det lag som introducerade honom till engelsk fotboll och tog honom till United.När lottningen blev klar var det omöjligt att inte tänka på alla de kopplingar som finns mellan Wigan och United. Det mest framstående är att Warren Joyce, som tränade Uniteds reservlag under åtta år, och som sedan i höstas är manager för Wigan. Tittar man på Uniteds lag i dag så ser man att bland annat Paul Pogba, Jesse Lingard och Marcus Rashford har Warren Joyce att tacka för mycket i sin utveckling.Utöver Joyce hittar vi Reece James, Ryan Tunnicliffe, Nick Powell och Andy Kellet som alla har ett Unitedförflutet. Som det verkar är det bara Tunnicliffe som kan hoppas på spel då de tre andra är i olika stadier av skadeperioder.Wigan är nykomlingar i Championship och har haft en ganska tung säsong. Joyce uppdrag är att försöka hålla klubben kvar i serien och det ser ut som att det kan ha vänt lite nu på slutet. Man kommer till Old Trafford med tre raka segrar, innan dess hade man sex förluster på sju matcher. Men tack vare de senaste matcherna och 2-1 segern mot Brentford har man lyckats kravla sig upp över nedflyttningsstrecket och ligger på en 21:a plats.Förutom de tre före detta Unitedspelarna som väntas missa matchen kommer inte heller nyförvärvet Jamie Hanson få spela då han redan representerat Derby i cupen.Startelvan senast: Haugaard – Connolly, Burn, Buxton, Warnock – Power, Morsey, MacDonald, Perkins, Jacobs – GriggPå hemmaplan mot Wigan är det inget snack om hur matchen ska sluta, trots att Will Giggs is on fire. Rotation eller ej, United ska kunna ta tag i denna match från första spark och avfärda Wigan tämligen enkelt, precis som man gjorde mot Reading.: Old Trafford, ManchesterFjärde rundan, FA-cupen16.55, söndag 29/1Viasat Premium, Viaplay: 4-0 (Martial x2, Fellaini, Mkhitaryan)