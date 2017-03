Inför: Middlesbrough - Manchester United

Ett skadedrabbat United reser till Riverside i jakt på poäng i Champions League jakten.

2017-03-18 23:26:34

United reser till Riverside under söndagen för att möta ett krisande Middlesbrough som just sparkat sin tränare. Formen känns dock inte speciellt god för United heller så utfallet känns tämligen svårt att förutse på förhand.United har redan spelat två matcher denna vecka. I måndags förlorade man på Stamford Bridge mot serieledande Chelsea i FA-cupens kvartsfinal med 1-0 vilket innebar att man fick lämna turneringen. I torsdags så spelades returen i Europa League mot Rostov och även där blev resultatet 1-0, men denna gång till Uniteds fördel som avancerade i turneringen.Matchen mot Chelsea är svår att bedöma då den helt kretsade kring den utvisning som United fick emot sig innan paus. Innan dess var det en ganska så jämn match där United tydligt gick in för att spela tajt och hårt. I den andra halvleken så växlade Chelsea upp och vann rättvist matchen. Det är svårt att jaga upp sig över en förlust mot Chelsea kan jag tycka, de är inte bara ligans bästa lag denna säsong, utan de verkar hela tiden få saker med sig i matcherna. De är i det berömda flytet helt enkelt.Matchen mot Rostov var en annan historia. Den borde United avgjort redan innan paus då ett par spelare tog sig friheten att missa klara chanser, framförallt Zlatan som nästan sköt sönder stolpen vid ett tillfälle. Efter att Pogba skadads i den andra så tappade United initiativet och den andra halvleken var inte speciellt underhållande. Mata tryckte tillslut in en boll som skickade United vidare med 2-1 sammanlagt. Nu väntar Anderlecht här näst i den något oglamorösa turnering denna säsong, men det ser nästan ut att vara Uniteds bästa möjlighet till CL-spel nästa säsong.I United så är Pogba, Blind, Rooney, Martial, Shaw och Schweinsteiger skadade eller tveksamma till spel imorgon enligt physioroom. Av dessa ska Martial, Rooney och Shaw vara närmast att kunna spela imorgon. Lägg där till att både Herrera och Zlatan är avstängda, och matchtruppen kommer att vara långt från den bästa för United.Middlesborough har skador på Gestede, Espinosa, Ayala, Friend och Chambers, men ett par av dessa är eventuellt spelklara till imorgon.Efter Everton s seger idag så ligger United inte längre på den så bekanta sjätteplatsen, utan har tappat till sjundeplats. Obesegrade i månader, men istället för att avancera så tappar man i tabellen. Så kan det gå. Everton har dock hela tre fler spelade matcher än United, så det finns illa möjligheter att gå om dem igen. Vinner United imorgon så går man upp på en femteplats i tabellen. Och ska man inte tappa kontakten med topp fyra lagen så vill det nog till att man gör det. United har inför matchen mot Middlesbrough sex poäng upp till Liverpool på fjärde plats och sju poäng upp till City, eftersom de båda rivalerna möts senare under kvällen så kommer ju någon att tappa poäng. Med risk för att låta lite överdramatisk så tror jag att matchen imorgon är en nyckelmatch för att nå toppfyra, vi förlust imorgon så är man faktiskt ganska så långt efter, och med tanke på vilka spelare som saknas så skulle det nog göra gott för moralen i laget med en seger.United stora problem (som alla vet) är att man inte gör speciellt många mål. United har totalt gjort 39 mål, Everton närmast framför har gjort 51, Arsenal 56 och Liverpool 60. Swansea som ligger precis över strecket har gjort 36, så Uniteds målproduktion håller snarare nedflyttningsklass än toppklass. United räddas kvar i toppracket av att man istället inte släpper in några mål, tillsammans med Spurs och Chelsea är man bäst i den avdelningen. Ett problem för United är att Zlatan varit involverad i minst hälften av dessa mål, och han saknas imorgon.United problem att få bollen i nät ligger dock i lä jämfört med hemmalagets. Middlesbrough har bara mäktat med 19 mål 27 matcher, vilket innebär ett mål var 128 minut. Detta har föga förvånande inneburit problem i tabellen. Efter att ha öppnat säsongen skapligt har man halkat ned i nedflyttningsträsket eftersom. Med 22 poäng inspelade är man nu nästsist i ligan efter hopplösa Sunderland och efter dagens matcher har man 5 poäng upp till Swansea på säker mark. Man har enbart vunnit fyra gånger på hela säsongen vilket är sämst i ligan. 10 oavgjorda matcher är dock flest i ligan tillsammans med (trumvirvel) Manchester U nited. Fascinerande nog så släpper de precis som United inte heller in några mål, med 30 insläppta får man klättra hela vägen till United på plats sju för att hitta ett lag som släppt in färre mål.Två lag som behöver vinna imorgon alltså, två lag som kryssar alldeles för ofta och spelar målsnåla matcher? Kan det verkligen gå på ett annat sätt än att det blir oavgjort? 1-1 eller 0-0. 1-1 hade varit passande, då noterar båda lagen sina elfte oavgjorda matcher dessutom.På Old Trafford i höstas höll det på att bli 1-1. Efter att Leadbitter gett laget ledningen efter paus så kvitterade Martial sent, och minuten efter det avgjorda Pogba med att nicka in vinstbollen.Uniteds tränare såg positivt på matchen (eller inte)”I don't think it's a funny situation. When I watch marathons and people go to their limit, I don't think it is funny, and I don't think it's funny some of my players in six weeks play 11 matches. Play on Monday with 10 men, enjoying five hours the M6 coming back to Manchester. People can ask why was (Phil) Jones playing on the left with so many difficulties. He was playing on the left because he could run and Marcos (Rojo) couldn't run. We are living all these thing and let's see if Sunday we get a point. That would be great result."En poäng alltså, det är han nöjd med lite för ofta den gode Mourinho.I sin senaste match mot Manchester C ity startade Middlesbrough som följande:Guzan, Barragan, Bernardo, Gibson, Fabio (ja den Fabio som startat en CL-final för United) de Roon, Clayton, Leadbitter, Traoré, Gestede och Stuani.Nu när Karanka lämnat kan man kanske utgå från att det bli en del förändringar. Tex vore det troligt att Negredo tar plats i startelvan på nytt.För United tror jag på följande startelva.De Gea, Valencia, Smalling, Bailly, Jones, Rojo, Carrick, Fellaini, Young, Miktaryan och Rashford.Den kanske minst offensiva och spännande elva vi ställt upp med denna säsong, med fyra mittbackar och både Young och Fellaini på plan. Alternativ är om Rooney ska starta, om Lingard går före någon samt om Shaw skulle föredras som wing-back. AttMou fortsätter med sina fem backar tar jag dock som givet, han verkar föredra det just nu.Avspark imorgon söndag klockan 13.00.Mitt tips är 1-0 till hemmalaget.Ett skadedrabbat United reser till Riverside i jakt på poäng i Champions League jakten.Manchester United fick en bra lottning i EL-kvartsfinalen. Man möter Anderlecht.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.Manchester United lyckades inte överkomma den monumentala uppgiften att besegra Chelsea på bortaplan i FA-cupens sjätte omgång. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.United förlorade på Stamford Bridge efter en tidig utvisning på Herrera. Chelsea vann med 1–0.Sjätte rundan av FA-cupen står på tur för Manchester United och ingen mer än Chelsea står på schemat borta i London.Rojo var bäste Unitedspelare i Ryssland