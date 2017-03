2017-03-09 19:00

Rostov - Manchester U



Inför: Rostov - Manchester United

Det är dags för åttondelsfinal i Europa League och Manchester United har rest till Ryssland för att drabba samman med FC Rostov. Det är första gången lagen ställs mot varandra.





Manchester United:



Manchester United fick med sig 4-0 över två matcher mot St. Etienne i sextondelsfinalen. I den första matchen stod Zlatan



Det är första gången Manchester United möter Rostov, även om man mött ryska lag tidigare i Europaspel.



Följande trupp har följt med till matchen mot Ryssland:



De Gea, Romero, O´Hara, Valencia, Jones, Rojo, Smalling, Blind, Darmian, Young, Carrick, Herrera, Fellaini, Pogba, Mata, Lingard, Mchitarjan, Martial, Rashford, Ibrahimovic.



Eric Bailly är avstängd sedan han dragit på sig två gula kort mot St. Etienne i den andra sextondelsfinalen, medan varken Wayne Rooney eller Luke Shaw tagits ut (båda startade i den senaste ligamatchen). Bastian Schweinsteiger har också utelämnats, förmodligen med en mindre skada som José Mourinho nämnde under fredagen.



En glädjande nyhet är att Henrikh Mchitarjan är tillbaka i truppen, och får förhoppningsvis en startplats. Zlatan Ibrahimovics tre matchers långa avstängning gäller bara inhemska matcher så han är tillgänglig för spel i



José Mourinho har mönstrat starka startelvor i Europa League, och portugisen ser nog turneringen som kanske den bästa chansen att ordna



Möjlig startelva:



De Gea,

Valencia, Jones, Smalling, Blind

Carrick, Herrera

Pogba, Mata, Martial

Ibrahimovic



Rostov:



Den ryska ligan har precis startat igen efter ett tre månader långt vinteruppehåll. Sjundeplacerade Rostov vann med 6-o mot bottenlaget Tomsk, deras första ligamatch sedan den tredje december. Laget har under tiden spelat vänskapsmatcher för att hålla igång.



Som José Mourinho nämnde gjorde Rostov en fin insats i Champions League gruppspelet, där man till slut hamnade trea i gruppen. Man tog en ordentlig skalp mot Bayern på hemmaplan där slutresultatet skrevs till 3-2 mot tyskarna. Laget har bara förlorat en gång på sina sju senaste hemmamatcher i Europaspel. Ryssarna är inget lag man ska underskatta med andra ord.



I sextondelsfinalen avfärdade man enkelt Sparta Prag med totalt 5-1, där man vann den första matchen med 4-0.



Finns det spelare att se upp för? Jo, anfallaren Sardar Azmoun. Fansens smeknamn är "Irans Messi", och han stod för två mål mot Tomsk senast. Han lyckades även göra mål mot Bayern och Atl. Madrid i CL-gruppspelet.



Rostov har alla sina spelare tillgänglig till matchen mot Manchester United förutom målvakten Soslan Dzhanaev, som troligen missar på grund av skada.



Truppen senast mot Tomsk:



Medvedev

Kalachev, Mevlja, Navas, Granat, Kudryashov

Erokhin, Gatcan, Noboa

Bukharov, Azmoun



Hur slutar matchen?



Den här matchen kommer inte bli enkel, hårt jobb väntar för Manchester United. Laget får se upp med kontringar från Rostov, samtidigt som ett mål på bortaplan betyder så oerhört mycket inför returmatchen i Manchester. En 1-0-seger räcker nog för att man ska ta sig vidare i turneringen, och det skulle inte förvåna mig om det också blir slutresultatet.



Källor: manutd.com, flashscore.com Manchester United går in i matchen efter en dålig insats mot Bournemouth i ligaspelet, och en missad chans att komma ikapp topp 4-lagen. Trots 1-1 resultatet mot Bournemouth har United inte förlorat sedan den andra semifinalmatchen mot Hull den 26:e januari (2-1).Manchester United:Manchester United fick med sig 4-0 över två matcher mot St. Etienne i sextondelsfinalen. I den första matchen stod Zlatan Ibrahimovic för sitt första hattrick i den röda tröjan, medan Henrikh Mchitarjan stod för det enda målet i returmötet.Det är första gången Manchester United möter Rostov, även om man mött ryska lag tidigare i Europaspel.Följande trupp har följt med till matchen mot Ryssland:De Gea, Romero, O´Hara, Valencia, Jones, Rojo, Smalling, Blind, Darmian, Young, Carrick, Herrera, Fellaini, Pogba, Mata, Lingard, Mchitarjan, Martial, Rashford, Ibrahimovic.Eric Bailly är avstängd sedan han dragit på sig två gula kort mot St. Etienne i den andra sextondelsfinalen, medan varken Wayne Rooney eller Luke Shaw tagits ut (båda startade i den senaste ligamatchen). Bastian Schweinsteiger har också utelämnats, förmodligen med en mindre skada som José Mourinho nämnde under fredagen.En glädjande nyhet är att Henrikh Mchitarjan är tillbaka i truppen, och får förhoppningsvis en startplats. Zlatan Ibrahimovics tre matchers långa avstängning gäller bara inhemska matcher så han är tillgänglig för spel i Europa League José Mourinho har mönstrat starka startelvor i Europa League, och portugisen ser nog turneringen som kanske den bästa chansen att ordna Champions League -spel till nästa säsong. Managerns tankar efter lottning var däremot inte positiva: "Det är en dålig lottning på alla sätt, det är långt dit och det kommer i en dålig period för oss. Det är svårt för att det är ett svårt lag, som hade en bra Champions League-kampanj. Rostov var i en svårt grupp med Bayern och Atl. Madrid men fick bra resultat mot dem."Möjlig startelva:De Gea,Valencia, Jones, Smalling, BlindCarrick, HerreraPogba, Mata, MartialIbrahimovicRostov:Den ryska ligan har precis startat igen efter ett tre månader långt vinteruppehåll. Sjundeplacerade Rostov vann med 6-o mot bottenlaget Tomsk, deras första ligamatch sedan den tredje december. Laget har under tiden spelat vänskapsmatcher för att hålla igång.Som José Mourinho nämnde gjorde Rostov en fin insats i Champions League gruppspelet, där man till slut hamnade trea i gruppen. Man tog en ordentlig skalp mot Bayern på hemmaplan där slutresultatet skrevs till 3-2 mot tyskarna. Laget har bara förlorat en gång på sina sju senaste hemmamatcher i Europaspel. Ryssarna är inget lag man ska underskatta med andra ord.I sextondelsfinalen avfärdade man enkelt Sparta Prag med totalt 5-1, där man vann den första matchen med 4-0.Finns det spelare att se upp för? Jo, anfallaren Sardar Azmoun. Fansens smeknamn är "Irans Messi", och han stod för två mål mot Tomsk senast. Han lyckades även göra mål mot Bayern och Atl. Madrid i CL-gruppspelet.Rostov har alla sina spelare tillgänglig till matchen mot Manchester United förutom målvakten Soslan Dzhanaev, som troligen missar på grund av skada.Truppen senast mot Tomsk:MedvedevKalachev, Mevlja, Navas, Granat, KudryashovErokhin, Gatcan, NoboaBukharov, AzmounHur slutar matchen?Den här matchen kommer inte bli enkel, hårt jobb väntar för Manchester United. Laget får se upp med kontringar från Rostov, samtidigt som ett mål på bortaplan betyder så oerhört mycket inför returmatchen i Manchester. En 1-0-seger räcker nog för att man ska ta sig vidare i turneringen, och det skulle inte förvåna mig om det också blir slutresultatet.Källor: manutd.com, flashscore.com

0 KOMMENTARER 85 VISNINGAR 0 KOMMENTARER85 VISNINGAR LENNE BRUSGÅRD

2017-03-08 09:29:26

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-03-08 09:29:26

Manchester U

2017-03-07 19:48:00

Manchester U

2017-03-07 17:35:00

Manchester U

2017-03-04 16:14:00

Manchester U

2017-03-04 16:02:05

Manchester U

2017-03-03 22:00:00

Manchester U

2017-02-26 21:28:45

Manchester U

2017-02-26 19:38:00

Manchester U

2017-02-25 18:24:00

Manchester U

2017-02-24 15:20:26

ANNONS:

Det är dags för åttondelsfinal i Europa League och Manchester United har rest till Ryssland för att drabba samman med FC Rostov. Det är första gången lagen ställs mot varandra.Zlatan borta, avstängd i tre inhemska matcher efter en armbåge i Tyrone Mings ansikte. En katastrof? Nja, kortsiktigt är det kanske inte optimalt. Men Zlatans frånvaro ger samtidigt Mourinho chansen att testa hur en framtid utan svensken kommer att se ut.Resultatet mot Bournemouth hamnade i skymundan. Efterspelet har nästan bara handlat om Zlatan Ibrahimovic och Tyrone Mings. Nu står det klart att svensken stängs av i tre matcher.Manchester United hade chansen att klättra i tabellen men misslyckades - trots en man mer i 45 minuter - inte vinna hemma mot formsvaga Bournemouth. Syndabock blev Zlatan Ibrahimovic.Nytt poängtapp på Old Trafford. Samma matchbild som vi sett tidigare, och återigen blev det bara en poäng. Nu blir det inte lättare att nå Champions League.Med en färsk titel i ryggen går Manchester United åter in i Premier League. Då gäller det att ladda om, vinna över Bournemouth och sätta press på de övriga topplagen.Trots en svag insats av Manchester United så lyckades man ta hem ligacupstiteln till Old Trafford efter mål av Zlatan och Lingard. Det var dock svensken som fick stå i centrum efter matchen.Det blev en riktig nerv när ligacupen avgjordes på Wembley. Manchester United och Zlatan avgjorde sent i matchen.Senaste gången Manchester United spelade ligacupfinal var säsongen 2009/2010. Nu sju år senare är det dags igen. Då var det Aston Villa, nu är det Southampton som står för motståndet.Wayne Rooney stannar i Manchester United, åtminstone säsongen ut. Men finns det fortfarande en plats för honom i klubben? Absolut, säger jag.