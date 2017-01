Inför Stoke - Manchester United

Manchester United fick sina fina vinstrad bruten senast mot Liverpool. Att laget dock är obesegrat under de senaste 16 matcherna är fortfarande ett faktum. På lördag möter man Stoke borta och siktet är givetvis att påbörja en ny vinstrad.

Manchester United



De röda från Manchester har äntligen börjat hitta en sorts helhet i sitt spel och de senaste månaderna har laget sett långt mycket mer stabilt ut än inledningen av säsongen. Laget stod på fina nio raka vinster när man senast tog emot



Nu är det dags för ny match, den här gången borta mot Stoke. En match som på intet sätt ska räknas hem som tre lätta poäng, för alla vet att det är en svår uppgift att besegra

De senaste veckorna har Jose Mourinho låtit Manchester Uniteds spel flöda mer fritt och inte spelat med samma hårt stramade tyglar som i inledningen. Kanske kan detta tillskrivas att han fått ett ökat förtroende, och en ökad förståelse för sin trupp - eller så är det helt enkelt en “Plan B” då “A” uppenbarligen inte fungerade.



“Can they do it on a cold rainy night in Stoke”



Det är en välkänd fras som ofta används gentemot större fotbollsspelare och fotbollslag, främst i andra ligor, som aldrig mött Stoke borta på Britannia Stadium (som nu bytt namn till något så osexigt som Bet365 Stadium). Visst, det är lite speciellt och något obehagligt att möta ett tufft och effektivt Stoke en regnig och kall kväll, men för

Oavsett så är det ett mer anfallsinriktad Manchester United som kommer gästa Stoke och min personliga känsla är att United påbörjar en ny vinstrad på bästa “Stryktips-tid”.



Tänkbar elva: De Gea; Valencia; Jones; Rojo; Darmian; Mkhitaryan; Herrera; Fellaini; Martial; Rooney; Ibrahimovic



Stoke City FC



Årets upplaga av Stoke känns för mig personligen oerhört svårbedömd. Man huserar visserligen på nionde plats i tabellen med 27 inspelade poäng, men man har verkligen blandat och gett hittills. Man startade säsongen miserabelt och det krävdes åtta omgångar innan laget tog en seger i ligan. Segern, i åttonde omgången, mot

Lustigt nog gjorde man förra helgen åter en fin insats mot Sunderland där den så ojämne österrikaren Arnautovic var riktigt bra.

I uppkommande match mot Manchester United så torde taktiken Stoke kommer använda sig av vara relativt klar - man kommer försvara, kontra och försöka vara så där otäckt effektiva på fasta situationer som Stoke så ofta är.



Vad? Stoke City FC - Manchester United FC

När? Lördag 21 januari klockan 16.00

Var? Britannia Stadium (Viasat Sport Premium)



Tips: 0-3 (Ibrahimovic x2, Fellaini)



Förresten!

Jag kommer aldrig, aldrig kalla Britannia Stadium för något annat än just Britannia Stadium.. Ja, det skulle väl vara Victoria Ground då.. Men Bet365... Aldrig.



De röda från Manchester har äntligen börjat hitta en sorts helhet i sitt spel och de senaste månaderna har laget sett långt mycket mer stabilt ut än inledningen av säsongen. Laget stod på fina nio raka vinster när man senast tog emot Liverpool på Old Trafford. Gästerna gjorde 0-1 på straff men United kom ut starkare och mer respektingivande i andra halvlek och lyckades kvittera matchen.Nu är det dags för ny match, den här gången borta mot Stoke. En match som på intet sätt ska räknas hem som tre lätta poäng, för alla vet att det är en svår uppgift att besegra Stoke på deras hemmaplan.De senaste veckorna har Jose Mourinho låtit Manchester Uniteds spel flöda mer fritt och inte spelat med samma hårt stramade tyglar som i inledningen. Kanske kan detta tillskrivas att han fått ett ökat förtroende, och en ökad förståelse för sin trupp - eller så är det helt enkelt en “Plan B” då “A” uppenbarligen inte fungerade.Det är en välkänd fras som ofta används gentemot större fotbollsspelare och fotbollslag, främst i andra ligor, som aldrig mött Stoke borta på Britannia Stadium (som nu bytt namn till något så osexigt som Bet365 Stadium). Visst, det är lite speciellt och något obehagligt att möta ett tufft och effektivt Stoke en regnig och kall kväll, men för Zlatan Ibrahimovic Paul Pogba och Henrikh Mkhitaryan är det här ett gyllene läge att visa att man håller även för den här typen av matcher.Oavsett så är det ett mer anfallsinriktad Manchester United som kommer gästa Stoke och min personliga känsla är att United påbörjar en ny vinstrad på bästa “Stryktips-tid”.Tänkbar elva: De Gea; Valencia; Jones; Rojo; Darmian; Mkhitaryan; Herrera; Fellaini; Martial; Rooney; IbrahimovicÅrets upplaga av Stoke känns för mig personligen oerhört svårbedömd. Man huserar visserligen på nionde plats i tabellen med 27 inspelade poäng, men man har verkligen blandat och gett hittills. Man startade säsongen miserabelt och det krävdes åtta omgångar innan laget tog en seger i ligan. Segern, i åttonde omgången, mot Sunderland visade sig bli viktigt då det var början på en fin form. På sistone har det däremot börjat hacka igen och trots ett par trepoängare så har laget långt ifrån imponerat på mig.Lustigt nog gjorde man förra helgen åter en fin insats mot Sunderland där den så ojämne österrikaren Arnautovic var riktigt bra.I uppkommande match mot Manchester United så torde taktiken Stoke kommer använda sig av vara relativt klar - man kommer försvara, kontra och försöka vara så där otäckt effektiva på fasta situationer som Stoke så ofta är.Stoke City FC - Manchester United FCLördag 21 januari klockan 16.00Britannia Stadium (Viasat Sport Premium)0-3 (Ibrahimovic x2, Fellaini)Förresten!Jag kommer aldrig, aldrig kalla Britannia Stadium för något annat än just Britannia Stadium.. Ja, det skulle väl vara Victoria Ground då.. Men Bet365... Aldrig.

0 KOMMENTARER 47 VISNINGAR 0 KOMMENTARER47 VISNINGAR KRISTIAN SVENSSON

2017-01-19 20:35:26 2017-01-19 20:35:26

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-19 20:35:26

Manchester U

2017-01-19 20:04:57

Manchester U

2017-01-18 20:21:24

Manchester U

2017-01-18 20:18:00

Manchester U

2017-01-18 19:26:41

Manchester U

2017-01-17 16:03:00

Manchester U

2017-01-17 15:26:57

Manchester U

2017-01-17 08:00:00

Manchester U

2017-01-15 19:29:00

Manchester U

2017-01-15 16:38:00

ANNONS:

Manchester United fick sina fina vinstrad bruten senast mot Liverpool. Att laget dock är obesegrat under de senaste 16 matcherna är fortfarande ett faktum. På lördag möter man Stoke borta och siktet är givetvis att påbörja en ny vinstrad.Sex lag slåss om fyra Champions League-platser. Vad som till en början var en kappsegling har på senare tid förvandlats till regelrätta sjöslag. Vilka lag går oskadda från de kommande bataljerna?Memphis Depay lämnar Manchester United för Lyon, efter bara ett och ett halvt år i klubben.Vi är halvvägs in i säsongen och Unitedredaktionen har sammanställt hur spelarna presterat baserat på de spelarbetyg vi satt än så länge under säsongen.Sen förra panelen har Manchester United spelat 1-1 mot Liverpool, Morgan Schneiderlin har sålts till Everton och Antonio Valencia har förlängt sitt kontrakt. Sen får vi inte glömma att Paul Pogba har skaffat ny frisyr. Om det och mycket mer kommer vi samtala i veckans panel. Veckans gäst från forumet är DenisIrwin.Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en kontraktsförlängning - detta får mig att fundera.Manchester United förlänger kontraktet med ytterbacken Antonio Valencia. Det nya avtalet behåller ecuadorianen på Old Trafford fram till 2018.Vi i redaktionen har, liksom Manchester United, höga ambitioner och för att kunna förverkliga dessa har vi i dagarna utökat vår personalstyrka. Två nya skribenter har anslutit, och forumet har fått ytterligare en moderator.Matchen som ofta benämns som den största i England slutade med delad poäng på Old Trafford. Zlatan Ibrahimovic kvitterade sent för hemmalaget och gjorde sitt 14:e mål för säsongen.Det som skulle bli en episk batalj mellan två storlag präglades istället utav felpass och vild västern-spel. Manchester United och Liverpool fick en poäng vardera på Old Trafford.