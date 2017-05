2017-05-14 17:30

Tottenham - Manchester U



Hur formerar Mourinho sin elva?

Inför: Tottenham - Manchester United

Säsongen går mot sitt slut och för Manchester Uniteds del återstår tre ligamatcher. Hur tänker José Mourinho när en final i Stockholm snart ska spelas?

Manchester United



För Manchester United har hela våren handlat om



Det blir också det som präglar förutsättningarna inför de sista ligaomgångarna och till att börja med matchen mot Tottenham. Kommer Mourinho att vila spelare till den matchen, definitivt tänka bort Premier League, eller kommer han försöka spela ihop ett starkt lag till den avgörande matchen på Friends? Själv indikerade han efter matchen mot Celta Vigo att det lutar mot det förstnämnda.



På förhand har åtminstone sex spelare räknats bort. Zlatan



Möjlig startelva:



De Gea

Tuanzebe - Bailly - Smalling - Darmian

Carrick

Mata - Herrera - Pogba - Martial

Rooney



Tottenham Hotspur



Även Tottenhams tankar inför slutomgångarna är aningen oklara. Det definitiva slutet för Spurs titelhopp kom i fredags då Chelsea vann mot West Bromwich, vilket betyder att de resultatmässigt inte har något att spela för längre. Däremot har de en avskedsfest att fira.



Matchen blir nämligen den sista matchen på White Hart Lane, den sista hemmamatchen innan säsongsslut och tillfällig flytt till Wembley i väntan på att den nya arenan byggs klart. Således lär såväl hemmalaget som hemmasupportrarna trots missad titel gå in för matchen helhjärtat.



Tillgänglighetsmässigt saknar Tottenham tre spelare på grund av skador: Danny Rose, Harry Winks och Erik Lamela. Därtill har ett koppel av de yngre spelarna åkt iväg på U20-VM i Sydkorea, men inget som lär påverka Mauricio Pochettinos laguttagning något drastiskt och jag förväntar mig en stark, utvilad, startelva i vitt.



Möjlig startelva:



Lloris

Walker - Alderweireld - Vertonghen - Davies

Dier - Wanyama

Eriksen - Alli - Son

Kane



Matchen



Jag har svårt att få ihop mina förväntningar på denna match. Som alltid hoppas och vill jag tro att United går in för att vinna matchen och följaktligen även gör det. Men med Arsenal-matchen (och egentligen hela säsongen) i åtanke har jag svårt att se det hända - inte enbart för att Tottenham är ett betydligt bättre lag än Arsenal, utan även för att jag har svårt att se Mourinho gå all in för att vinna denna match. Dessutom tror jag att Tottenhams motivation att vinna den sista matchen på White Hart Lane klår Uniteds med hästlängder.



Jag hoppas dock att jag blir positivt överraskad. Som jag ser det skulle nämligen tre raka segrar och medföljande laganda vara en betydligt bättre uppladdning inför finalen mot Ajax än ytterligare tre knackiga resultat i väntan på avresan till Stockholm.



Vad: Tottenham Hotspur - Manchester United

Var: White Hart Lane, London

När: Söndag 14 maj 2017, kl. 17.30

TV: Viasat Sport Premium & Viaplay

Tips: 2 - 0 (Kane, Son)



2017-05-13 18:23:14

