2017-01-02 18:15

West Ham - Manchester U



Inför: West Ham – Manchester United

2017 drar igång ligaspelet direkt. Bara två dygn efter den sena vändningen mot Middlesbroug går Manchester United in i spel igen. Resa till London innebär denna gång Olympiastadion och möte med West Ham på bortaplan, och tre tunga och viktiga poäng på spel.







I dag är det lite annorlunda. Det är visserligen första matchen på det nya året för båda lagen, men inget ska firas av, det skulle väl mer kunna tituleras som en match i serielunket. Och trots det så är varje poäng så oerhört viktig. Både Manchester United och West Ham har hittat form under 2016 år sista månad. West Ham har avancerat en del i tabellen men siktar så klart högre än den tolfteplats man för närvarande ligger på.

För Uniteds del så har trepoängarna rullat in på löpande band sista tiden. Trots detta tas inga kliv närmre toppen eftersom alla andra topplag också vinner. Nu förlorade ju Manchester City senast, men det var mot Liverpool som också är med där uppe. Tottenham åker till match mot Watford borta, man känner att där kanske finns chans till poängtapp, men 4-1 senare fanns ju aldrig den chansen.

Så, det ända United kan göra är att fortsätta vinna.



Många möten nämndes innan, två denna säsongen. De spelades med två dagars mellanrum och båda var på Old Trafford. Först blev det 1-1 i ligaspelet och sen vann United med 4-1 i ligacupen. Av de fem målen Zlatan



Manchester United



Tolv raka matcher utan förlust, sex raka segrar i alla tävlingar. Fem raka segrar i ligan. På nyårsafton satt det långt in. Trots ett övertag i stort sett hela matchen, men framförallt andra halvlek, kunde Middlesbroug ta ledningen. Med bara några minuter kvar av matchen kunde United vända, matchens spelare Anthony Martial satte 1-1 och minuten senare nickade Paul Pogba in 2-1 och extas på Old Trafford.



Vi fick se en del förändringar i laget senast, och när matcherna ligger så här tätt är det ett måste om man ska kunna slåss på flera fronter.

Anthony Martial kom in i startelvan och har väl spelat till sig en plats där ett tag framöver. Annars var det väl konstanterna i elvan som fortsatte imponera, Zlatan, Pogba, Valencia bland annat.

Michael Carrick var sjuk och missade matchen men verkar vara spelklar igen. Både Wayne Rooney och Luke Shaw är tveksamma till spel. Rooney har varit muskelskadad och Shaw har varit tillbaka i träning ett tag nu men är kanske inte helt matchklar.

En som definitivt missar matchen är Eric Bailly. Ivorianen åker till landslagssamling och kommer vara borta en dryg månad, lite beroende på hur långt Elfenbenskusten går i Afrikanska mästerskapen.



Tänkbar elva: De Gea – Valencia, Jones Rojo, Darmian – Herrera, Carrick – Mkhitaryan, Pogba, Martial – Ibrahimovic



West Ham



Det har tisslat och tasslats, kanske mer än så också, om Slaven Bilic framtid. En jättefin säsong förra året, men denna har inte varit mycket att glädjas åt. Nu ser det ändå ut som att det blivit lite fason på saker och ting sista tiden. Okej, förlust borta mot Leicester på nyårsafton, men innan det var det tre raka segrar. Tittar vi i matchraden ser vi att dessa kom mot Hull och Swansea som ligger sist och näst sist, och den tredje var hemma mot Burnely, ligans sämsta bortalag. Bara en poäng på bortaplan, och den togs var?



Men oavsett motstånd så är segrar segrar och man kan inte mer än vinna över det laget man möter.

Detta blir Manchester Uniteds första besök på London Stadium, Olympiastadion som West Ham flyttade till inför säsongen. Men det har varit en hel del stök, resultaten har inte gått som förväntat och på läktarna har vi fått se scener som man inte vill koppla ihop med fotboll.



På planen då. Skadelistan ser nästa ut att kunna bilda en egen startelva, där finns Noble, Sakho, Zaza, Masuaku, Tore, Collins, Arbeloa, Oxford och Byram.

Närmst spel är Zaza och Noble, men resterande kan vi räkna med missar matchen.

Elvan senast: Randolph – Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell – Noble, Kouyate – Antonio, Ayew, Payet – Carroll



Med tanke på hur säsongen sett ut så måste ju Manchester United ses som favoriter. Defensivt ser det ganska bra ut och framåt finns det nu flera spelare i fin form för att kunna avgöra matcher. Spännande att se hur det täta matchandet påverkar lagen.



Var: London Stadium, London

Vad: Omgång 20,

När: 18.15, måndag 2/1

TV: Viasat Premium, Viaplay

Tips: 1-2 (Ibrahimovic, Mkhitaryan)



Källor: manutd.com, soccerbase.com, physioroom.com, livescore.com, whufc.com

Manchester United och West Ham börjar känna varandra ganska bra nu, detta blir sjunde mötet på 13 månader. Förra säsongen var det ständiga avsked när Manchester United åkte till London för att möta West Ham. Det var sista FA-cup matchen, det var sista ligamatchen. West Ham var också det laget som faktiskt sköt United bort från att nå Champions League I dag är det lite annorlunda. Det är visserligen första matchen på det nya året för båda lagen, men inget ska firas av, det skulle väl mer kunna tituleras som en match i serielunket. Och trots det så är varje poäng så oerhört viktig. Både Manchester United och West Ham har hittat form under 2016 år sista månad. West Ham har avancerat en del i tabellen men siktar så klart högre än den tolfteplats man för närvarande ligger på.För Uniteds del så har trepoängarna rullat in på löpande band sista tiden. Trots detta tas inga kliv närmre toppen eftersom alla andra topplag också vinner. Nu förlorade ju Manchester City senast, men det var mot Liverpool som också är med där uppe. Tottenham åker till match mot Watford borta, man känner att där kanske finns chans till poängtapp, men 4-1 senare fanns ju aldrig den chansen.Så, det ända United kan göra är att fortsätta vinna.Många möten nämndes innan, två denna säsongen. De spelades med två dagars mellanrum och båda var på Old Trafford. Först blev det 1-1 i ligaspelet och sen vann United med 4-1 i ligacupen. Av de fem målen Zlatan Ibrahimovic stod för tre och Martial de andra två. Två spelare som ju fortsatt vara i fin form.Tolv raka matcher utan förlust, sex raka segrar i alla tävlingar. Fem raka segrar i ligan. På nyårsafton satt det långt in. Trots ett övertag i stort sett hela matchen, men framförallt andra halvlek, kunde Middlesbroug ta ledningen. Med bara några minuter kvar av matchen kunde United vända, matchens spelare Anthony Martial satte 1-1 och minuten senare nickade Paul Pogba in 2-1 och extas på Old Trafford.Vi fick se en del förändringar i laget senast, och när matcherna ligger så här tätt är det ett måste om man ska kunna slåss på flera fronter.Anthony Martial kom in i startelvan och har väl spelat till sig en plats där ett tag framöver. Annars var det väl konstanterna i elvan som fortsatte imponera, Zlatan, Pogba, Valencia bland annat.Michael Carrick var sjuk och missade matchen men verkar vara spelklar igen. Både Wayne Rooney och Luke Shaw är tveksamma till spel. Rooney har varit muskelskadad och Shaw har varit tillbaka i träning ett tag nu men är kanske inte helt matchklar.En som definitivt missar matchen är Eric Bailly. Ivorianen åker till landslagssamling och kommer vara borta en dryg månad, lite beroende på hur långt Elfenbenskusten går i Afrikanska mästerskapen.Tänkbar elva: De Gea – Valencia, Jones Rojo, Darmian – Herrera, Carrick – Mkhitaryan, Pogba, Martial – IbrahimovicDet har tisslat och tasslats, kanske mer än så också, om Slaven Bilic framtid. En jättefin säsong förra året, men denna har inte varit mycket att glädjas åt. Nu ser det ändå ut som att det blivit lite fason på saker och ting sista tiden. Okej, förlust borta mot Leicester på nyårsafton, men innan det var det tre raka segrar. Tittar vi i matchraden ser vi att dessa kom mot Hull och Swansea som ligger sist och näst sist, och den tredje var hemma mot Burnely, ligans sämsta bortalag. Bara en poäng på bortaplan, och den togs var?Men oavsett motstånd så är segrar segrar och man kan inte mer än vinna över det laget man möter.Detta blir Manchester Uniteds första besök på London Stadium, Olympiastadion som West Ham flyttade till inför säsongen. Men det har varit en hel del stök, resultaten har inte gått som förväntat och på läktarna har vi fått se scener som man inte vill koppla ihop med fotboll.På planen då. Skadelistan ser nästa ut att kunna bilda en egen startelva, där finns Noble, Sakho, Zaza, Masuaku, Tore, Collins, Arbeloa, Oxford och Byram.Närmst spel är Zaza och Noble, men resterande kan vi räkna med missar matchen.Elvan senast: Randolph – Nordtveit, Reid, Ogbonna, Cresswell – Noble, Kouyate – Antonio, Ayew, Payet – CarrollMed tanke på hur säsongen sett ut så måste ju Manchester United ses som favoriter. Defensivt ser det ganska bra ut och framåt finns det nu flera spelare i fin form för att kunna avgöra matcher. Spännande att se hur det täta matchandet påverkar lagen.: London Stadium, LondonOmgång 20, Premier League 18.15, måndag 2/1Viasat Premium, Viaplay: 1-2 (Ibrahimovic, Mkhitaryan)

0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR PONTUS BERG NILSSON

pontusbn@hotmail.com

2017-01-02 13:04:49

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-02 13:04:49

Manchester U

2016-12-31 18:06:04

Manchester U

2016-12-26 20:58:03

Manchester U

2016-12-26 18:51:44

Manchester U

2016-12-25 10:00:00

Manchester U

2016-12-17 22:43:00

Manchester U

2016-12-14 23:57:58

Manchester U

2016-12-14 23:45:00

Manchester U

2016-12-13 18:03:42

Manchester U

2016-12-11 17:17:00

ANNONS:

2017 drar igång ligaspelet direkt. Bara två dygn efter den sena vändningen mot Middlesbroug går Manchester United in i spel igen. Resa till London innebär denna gång Olympiastadion och möte med West Ham på bortaplan, och tre tunga och viktiga poäng på spel.United vände sent och vann mot Middlesbrough på Old Trafford och förlängde därmed sin segersvit.Efter en lite trevande första halvlek så kunde Manchester United tillslut vinna klart med 3-1 efter en bra andra halvlek. Här följer spelarbetygen från matchen.Englands bästa Boxing Day lag gjorde ingen besviken utan tog tre säkra poäng hemma mot Sunderland. Och Zlatan fortsätter ösa in poäng.När fotbollseuropa tar paus ökar Premier League tempot. David Moyes kommer tillbaka till Old Trafford när Manchester United tar emot Sunderland på Boxing Day.En laginsats såg till att Manchester United kunde hålla tillbaka WBA på bortaplan efter två mål av Zlatan Ibrahimovic. Det är lagets tredje raka vinst och man sätter nu press på resten av top 4.Efter en svängig match stod United tillslut som segrar i bortamatchen mot Crystal Palace efter ett sent segermål av Zlatan Ibrahimovic. Här följer betygen.Det satt hårt åt och långt inne. Men till slut kunde Zlatan Ibrahimovic sätta dit 2-1 och skjuta alla tre poäng till United, som nu hakar på de andra lagen i toppen.Äntligen kom en seger i ligan igen. Nu gäller det för Manchester United att ta vid där och fortsätta vinna. På onsdagskvällen väntar bortamatch mot ett Crystal Palace som hittat lite form.United tog en efterlängtad och viktig seger hemma mot Tottenham. Mkhitaryan blev matchvinnare med sitt 1-0 mål.