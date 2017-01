Pogbas frisyrer imponerar inte på Joyce.

Januzaj, Wilson, Macheda och Pogba: Joyce riktar kritik inför återkomsten

Manchester Uniteds före detta reservlagstränare, numera Wigan-managern, Warren Joyce riktar kritik mot några av de spelare han fostrade i klubben inför cupmötet på Old Trafford.





Genom sina år var han i högsta grad delaktig i utvecklingen av klubbens ungdomsspelare och guidade flera av de spelare vi genom åren fått se inleda sina karriärer på Old Trafford, många av dem med lyckade karriärer. Men i en intervju med The Guardian inför återkomsten till Old Trafford passar Joyce på att ge några av sina före detta adepter ett par kängor. Bland dem



– Det är frustrerande att se spelare som Januzaj, Wilson och Macheda nå upp till den nivån (A-laget) för att sedan sluta göra det arbete som tog dem till den nivån. Inte spela matcherna, inte träna lika hårt, sitta i jaccuzzin och inte göra det samma arbete som tog dem dit. Det är något som frustrerar mig, för det skulle kunna undvikas, berättar Joyce i intervjun.



Men det är inte enbart dessa tre herrar som får sig en slev kritk. Även klubbens nye posterboy



– Han ville alltid bli den bästa spelaren i världen och han satte standarden för att försöka bli det. Jag röt till några gånger för att han aldrig tacklade, men han har alltid haft det inre drivet för att bli det, sa Joyce innan han fick frågan om han tror att Pogba av idag kan nå sitt mål.



– Det är helt och hållet upp till honom. Det beror på om han fortsätter med de där dumma frisyrerna och är involverad i för många jippon utanför planen. De orden riktar jag som kritik till honom, för du minns inte Scholes eller Ryan Giggs hålla på med speciellt mycket sådant.



Hela intervjun kan ni läsa Imorgon tar Manchester U nited emot Wigan på Old Trafford i FA-cupens fjärde omgång, ett Wigan med ett välbekant namn på tränarbänken. Wigan-managern Warren Joyce var nämligen en uppskattad tränare i klubben under de 12 år då han tjänstgjorde som framför allt tränare för Manchester Uniteds U21/reservlag innan han i november 2016 lämnade Manchester och tog över Wigan.Genom sina år var han i högsta grad delaktig i utvecklingen av klubbens ungdomsspelare och guidade flera av de spelare vi genom åren fått se inleda sina karriärer på Old Trafford, många av dem med lyckade karriärer. Men i en intervju med The Guardian inför återkomsten till Old Trafford passar Joyce på att ge några av sina före detta adepter ett par kängor. Bland dem Adnan Januzaj , James Wilson och Federico Macheda.– Det är frustrerande att se spelare som Januzaj, Wilson och Macheda nå upp till den nivån (A-laget) för att sedan sluta göra det arbete som tog dem till den nivån. Inte spela matcherna, inte träna lika hårt, sitta i jaccuzzin och inte göra det samma arbete som tog dem dit. Det är något som frustrerar mig, för det skulle kunna undvikas, berättar Joyce i intervjun.Men det är inte enbart dessa tre herrar som får sig en slev kritk. Även klubbens nye posterboy Paul Pogba , som spelade under Joyce i unga år innan han flyttade vidare till Juventus, får kritik av morgondagens motståndartränare.– Han ville alltid bli den bästa spelaren i världen och han satte standarden för att försöka bli det. Jag röt till några gånger för att han aldrig tacklade, men han har alltid haft det inre drivet för att bli det, sa Joyce innan han fick frågan om han tror att Pogba av idag kan nå sitt mål.– Det är helt och hållet upp till honom. Det beror på om han fortsätter med de där dumma frisyrerna och är involverad i för många jippon utanför planen. De orden riktar jag som kritik till honom, för du minns inte Scholes eller Ryan Giggs hålla på med speciellt mycket sådant.Hela intervjun kan ni läsa här

0 KOMMENTARER 197 VISNINGAR 0 KOMMENTARER197 VISNINGAR LO HÄGERFELTH

2017-01-28 21:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-01-28 21:35:00

Manchester U

2017-01-28 17:18:44

Manchester U

2017-01-28 15:17:34

Manchester U

2017-01-27 09:15:02

Manchester U

2017-01-26 23:49:04

Manchester U

2017-01-26 22:49:54

Manchester U

2017-01-25 23:39:04

Manchester U

2017-01-25 09:01:47

Manchester U

2017-01-25 08:15:55

Manchester U

2017-01-24 19:38:00

ANNONS:

Manchester Uniteds före detta reservlagstränare, numera Wigan-managern, Warren Joyce riktar kritik mot några av de spelare han fostrade i klubben inför cupmötet på Old Trafford.Sen sist så har Manchester United tagit sig vidare till final i Ligacupen, kryssat mot Stoke och Wayne Rooney har skrivit in sig i historieböckerna.Fjärde rundan i FA-cupen på Old Trafford. Precis som i tredje omgången är det hemmamatch för Manchester United mot ett lag från Championship. En match som väl bara kan sluta på ett sätt?Januarifönstret är på väg att slå igen, och Manchester United har förutom ett par försäljningar suttit lugnt i båten. Här är det tänkt att vi ska trissa upp förväntningar, grusa förväntningar och rapportera rent allmänt kring de sista dagarna av fönstret. Lämnar Bastian? Får vi ett rekordbud på en spelare och inte kan säga nej? Kommer vi förstärka truppen? Det finns några frågor som hänger i luften och när vi vänder blad till februari så har vi svaren - till dess kommer vi spekulera hejviltHull besegrade Manchester United i semifinalreturen, och gästernas svit om 17 matcher utan förlust är därmed bruten. Hull var det bättre laget, medan United mest fokuserade på att behålla sin tvåmålsledning från första matchen. Det lyckades man också med, vilket innebär att laget nu kan rikta blicken mot finalen på Wembley.United förlorade med den rätta marginalen mot Hull under torsdagskvällen och säkrade en plats i ligacupfinalen den 26 februari.Manchester United reser till Hull för returen av ligacupens semifinal, och man gör det med ett gott utgångsläge. Gästerna har två mål att gå på, och väldigt lite talar för att ett sargat Hull ska kunna vända på steken hemma på KCOM Stadium.De regerande mästarna Elfenbenskusten förlorade i går kväll med 1-0 mot Marocko i den sista gruppspelsmatchen, och är således utslagna ur turneringen.Är Manchester Uniteds trupp tillräckligt bred för att slåss på alla fronter? Om så är fallet, är det verkligen en bra idé med ett flerfrontsanfall?Förra säsongen en av Manchester Uniteds mest lysande stjärnor, nu petad och rykten om både en bruten relation till José Mourinho och en transfer bort från klubben. Vad är det som händer med Anthony Martial?