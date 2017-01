Gubbläktarn: Kan man klona Valencia?

Manchester United och Antonio Valencia har kommit överens om en kontraktsförlängning - detta får mig att fundera.

Som ni kunde läsa i Lo Hägerfelths artikel tidigare idag så har Antonio Valencia förlängt sitt kontrakt hos Manchester United (vill ni läsa mer fakta om övergången rekommenderar jag att läsa den).

Detta betyder givetvis att Jose Mourinho även inför nästa säsong ser honom som en mycket viktig spelare för klubben.

Och konstigt vore det väl kanske annars? Antonio Valencia har skolats om från att vara en vindsnabb yttermittfältare som slet sönder de flesta försvar i Premier League till att bli en offensiv, men ändå balanserad ytterback. Han är dessutom en av, jo faktiskt, få spelare i den här truppen som vet vad Manchester United fortfarande handlar om, och det är nog så viktigt i en klubb som befinner sig i förändring.

Han upplevs dessutom som ytterst lojal, hård som granit och med en inställning som är svår att inte tycka om. Med sina 23 matcher den här säsongen så har han gått ifrån att vara en backup till Matteo Darmian till att förpassa den senare till bänken eller vänsterkanten - en bedrift i sig.

Dessutom anser jag att han hela tiden utvecklar sitt spel som ytterback, och det finns inga indicier på att han befinner sig i någon sorts nedåtgående spiral, snarare tvärtom. Personligen så hyllar jag denna kontraktsförlängning och är innerligt glad över att vi nu kommer få se honom även kommande säsong. Slutligen har jag en fundering.



Är det mån tro möjligt att klona Antonio Valencia, fiffla lite med formeln och göra honom något mer tvåfotad, skola om honom till vänsterback och samtidigt kläcka fram honom fyra år yngre än vad han är till nästa säsong?

Om så är fallet är våra problem på vänsterbacken garanterat lösta.



Om inte, då kommer Mourinho behöva ge sig ut på spelarmarknaden till sommaren.



KRISTIAN SVENSSON

2017-01-17 16:03:00

