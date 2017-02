2017-02-05 17:00

Leicester - Manchester U

0-3



Leicester - Manchester United 0-3

Leicester svaga försvarspel gav Manchester United tre poäng.





José Mourinho gjorde tre ändringar i startelvan sedan matchen mot Hull. Chris Smalling (som fick kaptensbindeln i Wayne Rooneys sjukfrånvaro) klev in för skadade Phil Jones, Eric Bailly var tillbaka i sin första match sedan Afrikanska mästerskapen, och Juan Mata fick starta på mittfältet.



Manchester Uniteds inledning var under all kritik. Hemmalaget störde gästerna ordentligt, och spelmässigt satt Leicester i förarsätet. United hade förtvivlat svårt att skapa chanser och försvaret sattes på halvprov ett par gånger. Efter drygt 20 minuter gick Man United tillbaka till sin vanliga uppställning (man började med 4-4-2), med Zlatan på topp och Henrikh Mkhitaryan som nummer 10. En ändring som skulle visa sig vara avgörande.



Manchester United blev frustrerade och fick inte riktig till det spelmässigt. Ett exempel på frustrationen var Juan Matas vansinnestackling mot Jamie Vardy i den 27:e minuten, en tackling som skulle resulterat i ett rött kort. Turligt nog för Uniteds del så drog Anthony Taylor bara upp ett gult kort.



Zlatan



I den 42: minuten tappar Leicesters mittfält och försvar koncentrationen totalt och Henrikh Mkhitaryan (som nummer 10) snor med sig bollen och stänker in den bakom Kasper Schmeichel.



Bara två minuter efter 1-0-målet river Antonio Valencia loss på sin högerkant och passar in bollen till en helt omarkerad Zlatan Ibrahimovic som tryggt placerar bollen i mål med en bredsida (hans 15:e ligamål).



Leicesters försvarspel kan inte kritiseras nog, men Manchester United var också bra på att utnyttja situationerna som uppstod.



Den första halvleken slutar med en trygg 2-0-ledning för Manchester United.



Claudio Ranieri gör två byten inför den andra halvleken. Andy King och Demarai Gray kommer in istället för Ahmed Musa och Shinji Okazaki. José Mourinho byter ut Marcos Rojo mot Danny Blind. I skrivande stund är det oklart om vi har med en skada att göra eller inte.



Det tar bara fyra minuter in i den andra halvleken innan ett briljant väggspel mellan Juan Mata och Henrikh Mkhitaryan resulterar i att spanjoren sätter 3-0 med en fin avslutning.



Efter det tredje målet ställer United om till en mer kontringsinriktad fotboll. Leicester lyckats får några halvchanser med det blir aldrig riktigt farligt. Ett samlat, smart och självsäkert United betar av minuterna och väntar på att slutsignalen ska ljuda.



I slutändan blev det en komfortabel United-seger mot ett formsvagt Leicester. Det var viktiga tre poäng som inkasserades, och nu är det endast två poäng upp till den där åtråvärda fjärdeplatsen.



Det var en dag på jobbet för United, men man gjorde det bra.



Leicester-Manchester U Kasper Schmeichel

Danny Simpson

Robert Huth

Wes Morgan

Christian Fuchs

Danny Drinkwater

Riyad Mahrez

Onyinye Ndidi

Ahmed Musa

Jamie Vardy

Shinji Okazaki



Avbytare

Marc Albrighton

Yohan Benalouane

Ben Chilwell

Demarai Gray

Bartosz Kapustka

Andy King

Ron-Robert Zieler

David De Gea

Antonio Valencia

Eric Bailly

Chris Smalling

Marcos Rojo

Ander Herrera

Paul Pogba

Henrikh Mkhitaryan

Juan Mata

Marcus Rashford

Zlatan Ibrahimovic



Avbytare

Daley Blind

Michael Carrick

Marouane Fellaini

Jesse Lingard

Anthony Martial

Sergio Romero

Ashley Young



2017-02-05 19:56:37

