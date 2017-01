Målvakt lånas ut till Championship

Den 23-årige burväktaren Sam Johnstone har under säsongen återfunnits på bänken vid ett fåtal tillfällen, men nära någon start i representationslaget har han inte varit. Nu lånas målvakten ut till Aston Villa. Samtidigt har Joel Pereira hämtats hem från sin utlåning till Belenenses.

Under torsdagen blev det klart att Sam Johnstone lånas ut till Aston Villa , och det under återstoden av säsongen. Om vi får tro José Mourinho blir det också den enda medlemmen av seniortruppen som lånas ut i januari, då portugisen tidigare har sagt just det. Johnstone, som skrev ett nytt kontrakt med United i oktober, har tidigare varit utlånad till Scunthorpe, Walsall, Yeovil, Doncaster och Preston North End. Engelsmannen uttalade sig på Villas hemsida i samband med offentliggörandet och sade då som följer:"I’m really pleased to have joined Aston Villa - it’s a massive club. It's an opportunity I jumped at, it's one you simply can’t turn down. I'm delighted to be here and I can’t wait to work with Steve Bruce. I’ve heard very good things about the manager."Johnstone hoppas kunna hjälpa Aston Villa till en kvalplats. Laget inledde säsongen riktigt dåligt, men resultaten har blivit bättre efterhand och efter att lite drygt halva säsongen har spelats ligger laget på en tolfteplats. Laget har sju poäng upp till en sjätteplats, vilken ger en playoffplats till Premier League . Vi önskar Sam lycka till i Villa!Samtidigt återvänder en spelare till Manchester U nited, och vi kan säga att det rör sig om ett rakt byte. Det är nämligen Joel Castro Pereira som hämtas hem från sin utlåning till Belenenses, och allt talar för att 20-åringen tar över positionen som tredjemålvakt i seniortruppen. Pereira har haft en fin tid i Portugal, där han fått vakta buren vid tio tillfällen och han har hållit nollan vid inte mindre än fyra av dessa. Välkommen tillbaka Joel!