2017-04-27 21:00

Manchester C - Manchester U

0-0



Manchester City 0–0 Manchester United

En fin defensiv insats. Ett omställningsspel som lämnade en hel del övrigt att önska. Men en ny poäng gör att racet om Champions League-platser fortfarande lever.



Manchester United: De Gea – Valencia, Bailly, Blind, Darmian – Carrick, Herrera, Fellaini – Mkhitaryan (85’ Fosu-Mensah), Rashford (92’ Young), Martial (80’ Lingard)

Avbytare: Romero, Fosu-Mensah, Tuanzebe, Shaw, Young, Lingard, Rooney



Manchester City: Bravo (79’ Caballero) – Zabaleta, Kompany, Otamendi, Kolarov – Toure, Fernandinho – Sterling (86’ Gabriel Jesus), De Bruyne, Sane (79’ Navas) – Aguero

Avbytare: Caballero, Sagna, Clichy, Navas, Fernando, Gabriel Jesus, Garcia



1:a halvlek



Manchester United rullar igång kvällens Manchester-derby.

Matchbilden blir ungefär som förväntat direkt från start. Manchester City tar hand om bollinnehavet och gästande United ligger i position, förflyttar laget lugnt och sansat och har ganska bra koll på det som händer.

I den nionde minuten kommer det första riktiga läget i matchen. Efter en duell på högerkanten slår

United försöker blixtra till i omställningsspelet på en het och ständigt djupledslöpande



Nästa läge i matchen damp ner framför fötterna på Henrikh Mkhitaryan i den 25:e minuten. Det efter att Anthony Martial fint tagit sig fram på vänsterkanten och skickat in ett inlägg som Claudio Bravo av någon anledning stöter rakt ut i straffområdet till Mkhitaryan. Ett jätteläge, men trots det första oerhört tveksamma ingripandet hinner han upp och rädda armenierns skott.

Matchbilden fortsätter som tidigare, men City skruvar upp en aning för varje minut som går.

De Gea klistrar utan problem ett distansskott från Aguero. Och nästa gång argentinaren kommer till skottläge efter att ha vänt bort några försvarare behöver De Gea inte ingripa, bollen hamnar en bit upp på läktaren.

Kolarov skjuter från distans, Sterling skjuter över. Närmre än så kommer inte hemmalaget och United håller sig kompakta.



Halvlekens bästa läge skapar ändå United. I den 45:e minuten gör Rashford precis det Mourinho sagt att han ska göra på fasta situationer. Han slår in en frispark från vänsterkanten med kraft och fart. På bortre stolpen har



2:a halvlek



Tendensen från den första halvleken fortsätter från start i den andra halvleken. Efter bara några minuter har både Sterling och Aguero kommit till skott utifrån, men utan att få ordentlig träff och därför inte stört De Gea nämnvärt.

United ligger i sina positioner defensivt och får inte känna på mycket boll. Men City kommer heller inte till några riktigt farliga lägen.

När Fellaini slår bort en passning på offensiv planhalva efter knappa timmen försöker Mourinho elda på vid sidlinjen. När lägen väl dyker upp har United inte riktig skärpan eller orken att ta vara på omställningstillfällena.



United fortsätter att ligga rätt, vara noggranna, styra och hålla City borta från de farligaste områdena. Det kommer flera skott från distans. Aguero och de Bruyne skjuter, men träffar inte mål i någon utsträckning, och gör de väl det finns en trygg målvakt där.

Det är på en hörna i den 67:e minuten det bränner till. Otamendi når högst i duell mot Eric Bailly. Men ivorianen är där och stör tillräckligt för att även få huvudet på bollen och styra ut till ny hörna.

Sen går matchen lite i stå. United får den precis dit de vill och City lyckas inte knyta upp de knutar som knyts.

Och matchen får ett några minuter långt uppehåll när hemmalaget tvingas till ett målvaktsbyte. Bravo bärs ut på bår efter vad det ser ut som en vadskada. In kommer istället



Bara minuter senare brinner derbyt till ordentligt. Inom loppet av femton sekunder hinner Fellaini dra omkull Aguero och dra på sig matchens första varning, sen dra omkull Aguero igen för att direkt efteråt sätta pannan till och åka på ett rött kort.

Fullt fokus på att rädda poängen för United nu.

Men den håller på att glida laget ur händerna. När City för ovanlighetens skulle får in bolle i ett farligt område framför mål är Gabriel Jesus först på bollen som smiter in i mål. Men den assisterande domaren är snabb upp med flaggan när han ser att Jesus är offside.

Och ytterligare en gång kommer United undan med andan i halsen. Aguero kommer till avslut på en lång boll in mot bortre stolpen. Men samtidigt som han sträcker sig för att nå bollen lyckas han inte styra den på mål, utan den går parallellt med mållinjen vidare ut från straffområdet.

Matchen slutar 0-0 och läget i ligan är oförändrat.



Matchen



24 matcher utan förlust i ligan nu. Och man måste ju säga att Unitede är det laget som går härifrån mest nöjda med en poäng.

United gjorde det som man tänkte man skulle göra. Ligga lågt och vara noggranna i försvarsspelet. Det lyckades mycket bra och City kom inte till något egentligt farligt förutom under de sista minuterna. Det är bra gjort av United.

Samtidigt måste man konstatera att den andra halvleken är för svag från United i det offensiva spelet. Egentligen kommer United inte upp på offensiv planhalva ordentligt en enda gång, och de få gånger det väl händer är kvalitén på tok för svag.

Rött kort på Fellaini. Fruktansvärt onödigt. På bara några sekunder brinner det till för belgaren. Oavsett kraft och att Aguero söker upp tillfället sätter han sig i en position där det bara finns ett utfall. Så oerhört onödigt när han vet precis vad som kommer hända om han går dit med huvudet.

