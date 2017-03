2017-03-16 21:05

Manchester U - Rostov

1-0



Mata och Romero tog United vidare.

Manchester United 1 - 0 Rostov

United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Istället blev det onödigt spännande i den andra akten, och hade det inte varit för att Mata gett lagen ledningen i den 70e minuten hade det kunnat bli riktigt svettigt. Apropå svettigt; Romeros vassa räddning i matchens sista sekund hindrade matchen från att gå till förlängning.

José Mourinho ställer som väntat upp med en stark elva i returen på Old Trafford. Noterbart är att portugisen, liksom mot Chelsea , väljer att använda sig av tre mittbackar och någon form av wingbacks. Framåt ska Zlatan, Mata och Mhkitaryan, uppbackade av Pogba och Herrera, sätta tryck på de ryska gästerna. Vi kan även förvänta oss att kanterna, framförallt den högra där Valencia återfinns, kommer att användas frekvent som en offensiv korridor. Elvorna i sin helhet följer nedan:Romero; Valencia, Bailly, Smalling (c), Rojo, Blind; Herrera, Pogba; Mkhitaryan, Mata; Ibrahimovic Avbytare: De Gea, Jones, Young, Carrick, Lingard, Fellaini, Rashford.Medvedev; Bayramyan, Mevlja, Navas, Kudryashov, Terentyev; Noboa (c), Prepelita, Erokhin; Azmoun, Poloz.Avbytare: Goshev (GK), Kireev, Bukharov, Devic.Det är gästerna som måste gå för det (mest) på Old Trafford denna afton, men Manchester United inleder bäst. Hemmalaget äger det mesta av spelet den första kvarten, och laget är också nära att ta ledningen innan ens tio minuter är spelade då Rojo får iväg en farlig nick mot mål. Medvedev i gästernas bur lyckas dock mota försöket, och Ibrahimovic lyckas inte förvalta returen. Minuterna därefter försöker Zlatan igen då hans lag får ett farligt frisparksläge, men det enda han uppnår den här gången är ett krossat struphuvud. Eller ja, Rostov-spelaren som täcker bollen med övre delen av bröstet går i alla fall i däck. Allt som allt, trots uteblivna mål, har vi fått se en frisk start från hemmalaget.De rödklädda fortsätter att gå framåt, och det dröjer inte länge innan Zlatan får en ny chans. Svensken nås av en fin djupledsboll signerad Mata, varpå han försöker runda Medvedev. Det lyckas han också med, men han lyckas inte med att få in bollen i nät. Gästerna förblir kraftigt tillbakatryckta härefter, och antalet gånger de gulklädda har hållit i bollen längre än 10 sekunder är få. Att Rostov skulle satsa på främst kontringar var ingen hemlighet, men halvtimmen in i matchen har man knappt skapat en tillstymmelse till sådan. United däremot fortsätter att skapa framåt. Härnäst på tur står Mhkitaryan, och även han nås i djupet av Mata. Armeniern får i princip fritt läge med Medvedev, men avslutet – som Miki tar från relativt långt avstånd – går strax utanför. Det luktar ledningsmål.Och det kommer… sånär efter 35 minuter. Zlatan får boll ute till vänster, viker in i straffområdet, och lossar därefter en kanon mot den bortre stolpen. Avslutet smäller in i stolpen och ut i banan. Den här gången var det bara ett par centimeter bort. Närmare än så kommer inte Manchester United, även om Paul Pogba testar Medvedev rejält i halvlekens sista minut. Lagen går till halvtidsvila vid ställningen 0-0, och även om United inte fått hål på Rostov ännu så känns ledningen tämligen bekväm. Rostov har haft blott 25 procent i bollinnehav, och några chanser av vikt har man inte skapat. Men, det räcker också med ett slumpmål för Rostov för att laget ska avancera. United gör nog bäst i att fortsätta ösa på framåt och försöka få hål på gästerna i den andra halvleken.Den andra halvleken hinner knappt börja innan olyckan är framme för United. Pogba tar sig mot baksida lår efter en duell med en Rostov-spelare, och fransmannen signalerar direkt att han inte kan fortsätta spela. Fellaini kommer in i hans ställe. United fortsätter att flytta fram folk efter det tidiga bytet, men tempot dras ned något. Knappa tio minuter in i halvleken skrapar också Rostov fram sin första riktiga chans i matchen, och det blir farligt. Det är Azmoun som testar från strax utanför straffområdet, och Romero får sträcka ut rejält för att lyckas styra ut bollen till en hörna.Manchester United fortsätter att hålla i taktpinnen, men takten har gått ned i såväl hemmalaget spel som i matchen generellt. Rostov gör inga större utsvävningar, och känslan är att man försöker vänta ut halvleken för att satsa allt på ett kort i matchens slutskede. I den 64e minuten tvingas så United till att göra sitt andra byte, även detta på grund av skada. Blind har fått en smäll mot huvudet, och ersätts av Phil Jones. Vid det här laget har också förhållandena börjat svänga något. Nu är det Manchester United som har svårt att få till något ordnat spel, och Rostov har tagit över initiativet. En något oroväckande utveckling.Då, som en blixt från klar himmel, slår United tillbaka. Rostov tappar boll med många spelare på offensiv planhalva. Zlatan fördelar boll ut till Mhkitaryan till höger, som i sin tur slår ett inspel mot Zlatan som tagit en löpning in i straffområdet. Svensken klackar bollen mot den bortre stolpen, och där finns Mata som stöter in bollen i nät. 1-0 till hemmalaget, och med ens känns situationen betydligt tryggare.Efter ledningsmålet håller United i boll i långa stunder, och tiden går nu fort. Rostov måste satsa framåt, men man får inte mycket utrymme att göra så. I den 80e minuten får dock laget ett gyllene läge att kvittera då Bukharov skarvar en boll mot Romeros högra hörn. Argentinaren är alert och hinner ned vid sin högra stolpe, och bollen räddas ut till en hörna. Efter den chansen stannar matchen av något, och det är givetvis helt i hemmalagets intresse. United lyckas hålla i bollen långa perioder, och så fort Rostov får bollen försöker man mata långt. Den taktiken fungerar dock inte vidare bra, och klockan går obarmhärtigt fort. I matchen sista skälvande sekund får man dock ett sista läge att ta matchen till förlängning efter att Jones gått in för bryskt i en luftduell tio meter utanför straffområdet. Noboa slår frisparken, och det är en fin sådan. Romero är dock med även denna gång och sträcker ut rejält. Argentinaren motar undan bollen som är på väg mot hans vänstra kryss, och det är också det sista som händer i matchen. Den slutar 1-0, och United är därmed vidare till kvartsfinal!Manchester United inleder matchen på ett bra sätt, och under matchens första kvart liksom under stora delar av den första halvleken trycker man ned gästerna långt ned i planen. Hemmalaget skapar också flertalet farliga chanser, och matchen borde egentligen ha avgjorts här. Nu får inte de röda hål på gästerna i den första halvleken, och liksom så många gånger förr blir det onödigt spännande under sista 45. Efter, av skada, framtvingade byten av Pogba och Blind i den andra halvleken tappar United fart, och ju längre halvleken går desto mer måste Rostov gå framåt. Ryssarna tar också över händelserna under en tiominutersperiod, men när laget väl börjar få luft under vingarna kontrar United dit ledningsmålet. Rostov måste nu gå för en kvittering för att få till en förlängning, men hemmalaget gör sitt yttersta för att få tiden att gå genom att hålla bollen inom laget. Utöver den farliga frisparken i matchens sista sekund lyckas dock inte gästerna skaka fram något, och United tar sig därmed vidare till kvartsfinal i Europa League . Man gjorde vad som krävdes, varken mer eller mindre, men visst blev det onödigt spännande. Laget måste prestera på en högre nivå framöver om man ska ta sig hela vägen fram till Friends.Ingen match att skriva hem om. Men United är vidare och det är det som räknas.United gick för att avgöra i den första halvleken på Old Trafford, men man fick inte hål på gästerna. Manchester United fick med sig ett värdefullt bortamål från den ryska åkern förra torsdagen, och ett bortasvagt Rostov är därmed stora underdogs inför returen på Old Traffords gröna matta.Manchester United går i bräschen för fotbollsklubbar i Storbritannien när man nu startar ett samarbete med HBTQ-välgörenhetsorganisationen Stonewall. Genom samarbetet blir Manchester United också en officiell medlem av TeamPride.Manchester United lyckades inte överkomma den monumentala uppgiften att besegra Chelsea på bortaplan i FA-cupens sjätte omgång. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.United förlorade på Stamford Bridge efter en tidig utvisning på Herrera. Chelsea vann med 1–0.Sjätte rundan av FA-cupen står på tur för Manchester United och ingen mer än Chelsea står på schemat borta i London.Rojo var bäste Unitedspelare i RysslandEn tuff bortamatch i Ryssland väntade. Och tufft blev det onekligen efter en halvdan insats av Manchester United.Det är dags för åttondelsfinal i Europa League och Manchester United har rest till Ryssland för att drabba samman med FC Rostov. Det är första gången lagen ställs mot varandra. Det var Kante som visade vägen för hemmalaget med matchens enda mål, samtidigt som matchen präglades av ett tveksamt domslut.United förlorade på Stamford Bridge efter en tidig utvisning på Herrera. Chelsea vann med 1–0.Sjätte rundan av FA-cupen står på tur för Manchester United och ingen mer än Chelsea står på schemat borta i London.Rojo var bäste Unitedspelare i RysslandEn tuff bortamatch i Ryssland väntade. Och tufft blev det onekligen efter en halvdan insats av Manchester United.Det är dags för åttondelsfinal i Europa League och Manchester United har rest till Ryssland för att drabba samman med FC Rostov. Det är första gången lagen ställs mot varandra.