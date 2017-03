Manchester United 1 - 1 Bournemouth

Nytt poängtapp på Old Trafford. Samma matchbild som vi sett tidigare, och återigen blev det bara en poäng. Nu blir det inte lättare att nå Champions League.

De Gea - Valencia, Jones, Rojo, Shaw (68' Lingard) - Carrick (68' Fellaini), Pogba - Mata, Rooney (68' Rashford), Martial - Ibrahimovic Avbytare: Romero, Blind, Smalling, Fellaini, Herrera, Lingard, RashfordBoruc - Smith, Cook, Mings (78' Cargill), Daniels - Surman, Arter - Fraser, King (87' Gradel), Pugh (46' Gosling) - AfobeAvbytare: Allsop, Cargill, Smith, Gosling, Gradel, Ibe, WilshereEtt soldränkt Old Trafford är skådeplats för helgens första Premier League -match. Och matchen tar fart direkt.Redan i den andra minuten kliver Antonio Valencia upp på sin högerkant och vinner boll som han spelar vidare mot Zlatan och Rooney. Bollen kommer ut till Valencia igen och inlägget mot en fristående Wayne Rooney blir lite för högt och engelsmannen kan inte trycka ner nicken på mål.Minuterna senare kommer Paul Pogba farande i stort sett fri från egen planhalva när Shaw lyft upp en lång boll. In i straffområdet blir han lite störd och Boruc gör en fin enhandsräddning på vänsteravslutet.Spelet böljar och det är bra fart på spelet. United är det laget som skapar chanserna och med tio minuters spel kommer en fin chans för Zlatan Ibrahimovic. En ny hög bollvinst gör att Rooney kommer två mot en tillsammans med Ibrahimovic. Men när passningen kommer misslyckas svensken med mottagningen anfallet rinner ut i sanden. Istället sticker Bournemouth upp åt andra hållet och Benik Afobe rycker sig loss från Rojo och kommer fri. Precis när han ska runda De Gea försvinner fotfästet och De Gea kan stöta undan bollen.Det fortsätter att bölja och framför allt är det full fart mot Bournemouths mål. Martial utmanar med full fart från sin kant. Både på insidan och på utsidan. Går på avlsut och inlägg, men är det inte Boruc som räddar så träffar inlägget Zlatans knä och studsar bort från målet.Men det skulle komma ett mål för hemmalaget. Efter en vänsterhörna kommer bollen så småningom ut till Carrick som spelar vidare till Valencia lite utanför straffområdet. Ecuadorianen skickar iväg ett skott längs marken. Bollen skär in i straffområdet och på straffpunkten står Marcos Rojo och styr in bollen med sin vänsterfot. Otagbart för Boruc, första ligamålet för Rojo och 1-0 till United.Efter ledningsmålet blev det mer possesionspel för United och ganska bra koll på läget.Men det skulle komma en kalldusch innan paus. Benik Afobe bryter sig loss på offensiv planhalva, spelar fram till Pugh i straffområdet. Han gör en skottfint, Phil Jones kastar sig för att bryta. Pugh går omkull och domaren blåser straff. På reprisen kan man konstatera att straffen är högst tveksam om inte felaktig, men Pugh utnyttjar situationen till max.Joshua Kiing trycker upp bollen högt mot De Geas höra stolpe och 1-1 är ett faktum i den 40:e minuten.Det hinner hända en del innan halvleken är slut. Några chanser för United men mest är det ett stort tumult. Zlatan blir stämplad i huvudet av Mings och kontrar med en armbåge i situationen efter. I tumultet efter får Surman sitt andra gula kort. Men både Mings och Zlatan klarar sig och får stanna kvar, trots att det inte hade varit fel att båda skulle varit utvisade.Full press från Uniteds sida direkt. Hela Bournemouth i och runt eget straffområde. Det skapas mängder av hörnor, men ingen målchans som riktigt ställer till det för Boruc. Och så här fortsätter det i en kvart. Mycket boll för hemmalaget, mycket försvar för bortalaget. Men egentligen inga chanser att skriva hem om.Efter första kvarten sticker Bournemouth upp några gånger och visar att man i alla fall kan hota en aning. Men De Gea blir inte utmanad på något vis.De gånger United faktiskt trycker till och går framåt med fart saknas kvalité i den sista passningen eller sista dribblingen. Matchbilden känns igen från tidigare hemmamatcher. Hull, Stoke, Burnely till exempel. Mycket boll men så förtvivlat svårt att göra mål och punktera matcher.Mourinho väljer att ge marschorder till Jesse Lingard, Marouane Fellaini och Marcus Rashford. Och i den 68:e minuten blir det ett trippelbyte.Det blir förändringar i uppställningen efter bytena, men den hinner vi knappt se någon frukt av innan det blir straff till United. Efter ett långt inlägg från högerkanten fiskar Pogba upp upp bollen vid kortlinjen, klackar den akrobatiskt tillbaka in i straffområdet. Men den kommer inte så långt utan stoppas på Smiths arm. Straff nummer två i matchen.Zlatan Ibrahimovic lägger upp bollen, tar sats och skjuter där han så ofta sätter sina straffar. Men Artur Boruc växer ut till en hjälte för bortalaget när han kastar sig ner åt sin högra stolpe och med en stark hand räddar straffen. Bra räddning.Inget mål där, och det skulle visa sig bli oerhört svårt för United att göra ett andra mål. Bournemouth gör precis allt man kan för att få tiden att gå. Ligger kvar lite extra. Tar lite extra tid vid varje fast situation. Men vem hade inte gjort samma sak. Och samtidigt ska de ha beröm för ett uppoffrande försvarsspel.Spelet blir väldigt rycklig och United tappar sitt kommando.United lyckas få lite tryck igen under de sista minuterna, men ofta är det för dålig kvalité på sista momentet. Pogba får två bra chanser inne i straffområdet när bollar lyfts in. Första gången står han väldigt fri men missar i stort sett bollen när han ska skjuta och andra gången får han inte ordning på ben och fötter utan Boruc kan rädda.Och mer blir det inte. Matchen blåses av, 1-1.På nytt är det poängtapp på hemmaplan mot ett lag som United utan tvivel ska vinna över. Och precis som varje gång det tappats poäng på Old Trafford är det samma matchbild vi bjuds på. Och det oroar och förvånar en del måste jag säga. Att man inte lyckas hitta medicinen.Och visst, det har varit många fina målvaktsinsatser, och Boruc gör en jättefin match i dag. Men att säga något annat än att United har sig själv att skylla tycker jag blir konstigt. Här ska matchen punkteras mycket tidigare. Dessutom spelar man med en man mer i en hel halvlek. För dåligt.Men denna typ av poängtapp gör att det kommer bli väldigt svårt att nå topp fyra. Och frågan är om man förtjänar det.