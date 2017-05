2017-05-11 21:05

Manchester U - Celta Vigo

1-1



Fellaini gav United ledningen i första halvlek.

Manchester United 1 – 1 Celta Vigo

Med 1-0 i ryggen från första mötet, och med ett tidigt ledningsmål på Old Trafford på kontot, skulle hemmalaget bara stänga matchen och defilera sig fram till finalen. Men, United jobbar inte så. Det blev ovisst in i matchens sista sekunder, men i slutändan löstes ändå avancemanget.









Manchester United: Romero; Darmian, Bailly, Blind, Valencia (C); Herrera, Pogba, Fellaini; Mhkitaryan, Rashford, Lingard

Avbytare: De Gea, Jones, Smalling, Carrick, Mata, Martial, Rooney



Celta Vigo: Alvarez; Mallo, Cabral, Roncaglia, Jonny; Wass, Radoja, Hernandez; Aspas, Guidetti, Sisto.

Avbytare: Villar, Fontas, Diaz, Bongonda, Beauvue, Jozabed, Gomez.





Första halvlek

Celta Vigo har ett underläge att hämta ikapp, och det märks från minut ett. De gästande spanjorerna startar matchen i en optimistisk andra, och de visar under matchens första tio minuter att de inte kommit till Old Trafford för att försöka sig på ett rån. Guidettis lag startar matchen på ett positivt sätt, och redan innan fem minuter är spelade har man skapat matchens första chans. Det är Iago Aspas som lurar Uniteds offsidefälla och kommer till avslut. Romero är dock på tårna, och han gör en vass räddning på spanjorens hårda avslut och lyckas tippa bollen över ribban. United får inte någon direkt kontroll över matchen.



Efter dryga tio minuter står Pogba för ett konststycke när han fullständigt lurar en Celta-spelare på mittplan, och även om aktionen inte leder till något vidare farligt läge så är det som att United lyckas ta tag i matchen efter detta. Man lyckas visserligen inte skapa någon direkt press, men laget lyckas ändå ta ledningen bara minuter därefter. I den 18e minuten nås Fellaini av en fantastisk cross signerad Rashford till höger i straffområdet. Belgaren riktar en nick mot främre stolpen, och avslutet är bra. Alvarez hinner dit, men inte tillräckligt snabbt för att parera bollen. United har tagit ledningen genom



United fortsätter ånga på efter ledningsmålet, och man vinner mycket boll högt upp i planen. Mkhitaryan är inblandad i mycket, Rashford och Pogba likaså. Några rena chanser når man däremot inte, utan avsluten tas ofta från distans och missar målet. När klockan börjar ticka upp mot halvtimmen spelad har Celta hämtat sig efter chocken, och gästerna börjar nu äta sig in i matchen på nytt. Under den avslutande kvarten testar såväl Wass som Sisto och Hernandez lyckan, men vid de tillfällen bollen träffar mål är Romero med på noterna. Ett par av gästernas chanser är kvalificerade, men riktigt nära kommer man inte. Under perioden där Celta spelat upp sig tilldelas också Blind ett gult kort, och det var en rejäl satsning holländaren gjorde och hade benet varit mer sträckt (eller om domaren varit på sämre humör) hade det röda kortet kunnat bli ett faktum. Fram mot slutet av halvleken planar spelet ut något, och när den rumänske domaren blåser av för halvtid leder United alltjämt med 1-0. Spelmässigt har halvleken varit relativt jämn, om än Celta haft det största bollinnehavet. Gästerna har också haft sina chanser, men United har gjort målet. Gästerna måste nu göra minst två mål under de sista 45 för att vända på detta.



Andra halvlek

Celta Vigo gör ett byte redan i halvtid då Jozabed ersätter Wass, och gästerna inleder därefter den andra halvleken precis som man inledde den första. Laget går på offensiven omedelbart, och det har inte gått mer än en minut innan Romero tvingas ingripa och styra undan ett lågt inspel från Mallo, varpå Valencia kan rensa undan bollen. Manchester United vill inte vara sämre, och bara ett par minuter senare drämmer Mhkitaryan iväg ett stenhårt skott från distans. Armeniern, som drämt till på rullande boll efter en tilltrasslad situation i straffområdet, får dock se Alvarez parera ut bollen till en hörna. En intensiv start på den andra halvleken!



Efter en böljande start förflyttas kampen till mittplan. Lagen samlar sig, och ytorna blir mindre. Nästa farliga chans tillfaller Celta Vigo, men Guidettis skott går strax utanför. Därefter återgår kampen till att utspelas på mittplan, och lagen turas om att försöka bryta igenom motståndarförsvaret. Nästa farliga chans tillfaller hemmalaget, och det efter att Rashford vridit och vänt sig till ett läge i straffområdet. Engelsmannen ställs fri med Alvarez, men han har något dålig vinkel och motståndarmålvakten täcker av ytorna bra, och Rashford lyckas därför inte tråckla in bollen. Minuten därefter delas matchens andra gula kort ut till Aspas som allt för starkt protesterat mot att han inte fått en frispark med sig. I nästa sekvens gör Celta sitt andra byte för dagen, då Bongonda ersätter Radoja. Direkt efter detta går United till anfall, och Fellaini försöker sätta spiken i kistan genom ännu ett avslut – denna gång med foten – nära stolpen. Alvarez vill dock annat och håller genom sin räddning kvar sitt lag i matchen.



Tiden börjar rinna ut för Celta, vilket märks på lagets spel. Anfallen blir mer oorganiserade och chansartade. Man lyckas dock tränga igenom United-försvaret, och i den 75e minuten får gästerna ett gyllene läge att kvittera. Guidetti nås av ett inlägg centralt i straffområdet, men trots att han är helt fri nickar han utanför. United ska vara mycket glada för att svensken inte har rätt skärpa i det läget. Strax därefter gör United sitt första byte för dagen, då Carrick ersätter Mhkitaryan. Nu ska hemmalaget stänga ned den här tillställningen. United har sjunkit långt ned i försvarsspelet, och om det inte ska bli allt för nervigt det här måste laget stadgas upp. I ett sista försök att vända på matchen gör Celta sitt tredje byte, då Beauvue ersätter Sisto. Herrera välkomnar Beauvue genom att fälla honom, och för detta bestraffas spanjoren med ett gult kort.



United ser ut att få händelserna dit man vill. Celta avbryts i sin press, och minuterna tickar iväg. Men, i den 86e minuten kommer bakslaget. Roncaglia får huvudet på ett inlägg, och bollen segnar in i Romeros bortre hörn. 1-1, och Celta Vigo är med i matchen. Direkt efter avspark tilldelas United en frispark, och därefter uppstår ett tumult på mittplan. Samtliga spelare står i en hop, och när krutröken har lagt sig har såväl Eric Bailly som Sebastian Roncaglia visats ut. Stökigt värre. I samband med denna situation byts Lingard och Rashford ut mot Smalling och Rooney. Fjärdedomaren visar upp sex minuters tilläggstid. Det kommer bli sex nerviga minuter. I den fjärde tilläggsminuten sätter Herrera dit bollen i nät, men då är spelet redan avblåst efter att Pogba bedöms ha agerat osjysst i straffområdet. I övrigt lyckas Manchester United göra det mesta rätt under slutminuterna. Man håller i boll, vinner frisparkar, och spelet rycks därmed sönder. Celta lyckas inte skapa något tryck framåt. Men, i matchens absolut sista minut vaskar gästerna fram en chans. Guidetti nås av en boll i fritt läge i straffområdet, men han lyckas som tur är inte få kontroll på bollen. United-försvarare hinner mellan, och när bollen har rensats undan blåses matchen av. Djupa andetag. Manchester United är i final.



Sammanfattning

Och ja, även om det har gått att diskutera prioriteringen tidigare går det knappast att göra det nu. Mot Stockholm!

