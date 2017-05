Manchester United 2-0 Crystal Palace

I den sista ligamatchen för säsongen tog United en övertygande seger med flera debutanter på plan. En av de, Josh Harrop, tryckte in matchens första mål och under de sista minuterna fick vi se 16-årige Angel Gomes göra sin debut.



Manchester United: Pereira – Fosu-Mensah, Bailly, Jones, Mitchell – Tuanzebe, McTominay – Lingard (45’ Martial), Pogba (45’ Carrick), Harrop – Rooney (88’ Gomes)

Avbytare: O´Hara, Carrick, Blind, Willock, Gomes, Martial, Dearnley



Crystal Palace: Hennessey – Ward, Kelly, Tompkins, Schlupp – Zaha (80’ Campbell), McArthur (61’ Sako), Milivojevic, Puncheon, Van Aanholt (67’ Kaikai) – Benteke

Avbytare: Speroni, Dann, Campbell, Lee, Kaikai, Sako, Bissaka



1:a halvlek



Precis som Mourinho pratat om inför matchen blev den en ungdomlig startelva med tre debutanter från start. Och det var United som med ungdomlig entusiasm och energi tog tag i matchen i solskenet på Old Trafford.

Wayne Rooney tar emot en lång boll från Demetri Mitchell bakom Cyrstal Palace backlinje och lobbar bollen över Hennessey i målet, men aningen för högt.

I den 16:e minuten fick vi bevittna en drömdebut för 21-årige Josh Harrop.



Bara några minuter senare kom nästa mål. Vid första målet var det Pogba som spelade fram, denna gång är det han som trycker in bollen mellan benen på Hennessey i bortamålet.



Manchester United är det laget som äger mest boll, känns farligast när de går framåt. Crystal Palace försöker några gånger men utan att egentligen ställa till det. En hörna svingas in från vänster och letar sig igenom hela straffområdet, men mycket närmre än så blir det inte.

Harrop försöker med ett nytt avslut från vänster men träffar inte mål denna efter dryga halvtimmen.

I slutet av halvleken kommer två United-byten, Pogba och Lingard går av till applåder från hemmapubliken och in kommer Carrick och Martial.



2:a halvlek



United är det lag som öppnar bäst även i den andra halvleken. Harrop gör det bra på sin vänsterkant och McTominay spelar fint centralt på plan.

Efter knappa tio minuter i andra halvleken landar Eric Bailly illa efter en luftduell och tar sig för knät. Med den senaste tidens knäskador i United blir man lite orolig, men ivorianen repar sig och kan spela vidare.

Matchens nästa stora möjlighet kommer till Crystal Palace. Benteke kommer upp högst på ett inlägg från vänsterkanten och styr ner bollen mot den högra stolpen. Joel Pereira kastar sig men når inte bollen. Men som det ju heter är stolparna en målvakts bästa vänner.



Några minuter senare får Rooney ett skottläge efter ett fint inlägg av McTominay från höger. Men engelsmannens avslut täcks undan.

Med tjugo minuter kvar skapar bortalaget två farligheter från fasta situationer. Först kommer en hård frispark in från höger. Rooney styr bollen precis över egen ribba och ut till hörna.

Nästa gång är det Milivojevic som skjuter enen frispark på mål lite från höger. Men Joel Pereira sträcker ut och klistrar bollen, och får en liten applåd av Milivojevic för paraden.

Crystal Palace har lite mer initiativ över matchen sista 15 minuterna, men 2-0 resultatet är aldrig i fara.

I matchens sista minuter kommer Uniteds sista byte. In kommer 16-årige Angel Gomes, den första spelaren född på 2000-talet som spelar a-lagsfotboll i Manchester United.

