Manchester U - Hull City

Mata gav United ledningen tidigt i den andra halvleken.

Manchester United 2 - 0 Hull

Manchester United vinner, utan att imponera, med 2-0 hemma mot Hull. Mourinhos lag lyckades därmed skapa sig ett riktigt bra utgångsläge inför semifinalsreturen på bortaplan som spelas om dryga två veckor.





I Hull kan vi notera att en tunn trupp blivit än mer sargad. Mbokani och Elmohamady är iväg på Afrikanska mästerskapen,





Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Darmian;

Avbytare: Romero, Blind, Fosu-Mensah, Carrick, Fellaini, Lingard, Martial



Hull City: Jakupovic; Meyler, Huddlestone, Maguire, Robertson; Mason; Tymon, Clucas, Snodgrass, Diomande; Henriksen

Avbytare: Marshall, Clackstone, Weir, Maloney, Bowen, Hernandez





Första halvlek

Det som har spåtts bli en ensidig historia är inledningsvis en öppen tillställning. United skapar visserligen chansern, genom Mata som testar Jakupovic utifrån och genom Rooney som får ett läge tätt framför mål, men Hull visar ändå på intentioner att man vill bjuda upp till kamp. Bland annat Maguire ger sig ut på en offensiv utflykt, men utan att det når hela vägen till en het chans. Dryga kvarten in i matchen är dock olyckan framme för Hull, och det verkar som att lagets skadehelvete aldrig ska ta slut. Dansken Henriksen grinar nämligen illa efter en duell, och det verkar röra sig om en axel- eller nyckelbensskada. Abel Hernandez ersätter på topp.



Tjugo minuter in i matchen har United börjat varva upp tempot, och kombinationsspelet sitter nu allt oftare. Hull hänger inte med vid flertalet tillfällen, och United lyckas ta sig fram till bra lägen. Mhkitaryan får flertalet av dessa, men han har dessvärre inte lyckats ställa in siktet ännu. Även Pogba och Rashford testar lyckan utan framgång. Efter dryga halvtimmen vaskar Hull fram ett sällsynt läge, då Diomande nås av en nickskarv och själv nickar bollen i stolpen. Norrmannen vinkas däremot av för offside, om än flaggan kommer upp väldigt sent. Avvinkningen visar sig också vara tveksam, om inte direkt felaktig, då bollen dels tar på United-försvare och då Diomande står i linje med hemmaförsvararna. Likväl, spelet är avblåst.



Hull har en bra period efter detta, och det inte minst i det avseendet att man lyckas störa hemmalaget. United, som bara periodvis fått fart på sitt spel, har problem att spela ut och så ser det också ut under nästan hela återstoden av halvleken. Först testar Pogba Jakupovic från distans, och därefter får hemmalaget upp ångan på nytt, och det mycket tack vare en Mhkitaryan som tar egna initiativ och på egen hand vrider upp tempot. Det resulterar visserligen inte i mer än ett par halvfarliga lägen, bland annat då armeniern spelar fram Rashford i djupet. Den gången lyckas Meyler bryta emellan i sista stund. Det blir inget mål innan halvtid, men United avslutade likväl halvleken positivt. Laget måste dock höja sig själva och tempot ett par snäpp, för även om man har skapat ett gäng chanser så har spelet varit på tok för inkonsekvent.



Andra halvlek

United tar fasta på den fina avslutningen och inleder även den andra halvleken bra.



United fortsätter att gå framåt efter ledningsmålet, och det är tydligt att man inte är nöjda med ett måls försprång inför returen om två veckor. Hull trycks ned lågt på egen planhalva med jämna mellanrum, men någon riktigt het möjlighet att utöka ledningen uppstår inte. Med tjugo minuter kvar att spela gör Mourinho sitt andra byte, och det är Lingard som ersätter Mhkitaryan. Bara minuten senare gör Pogba sånär 2-0, men hans nästintill perfekta frispark tar i insidan av stolpen och ut. Fem minuter senare ersätter Fellaini Mata då hemmalaget gör sitt sista byte.



Pogbas stolpträff tio minuter tidigare till trots har United tappat momentum. Den energin som uppstod efter ledningsmålet försvann tämligen fort, och även om laget stöter fram med jämna mellanrum är anfallen varken särskilt organiserade eller fartfyllda. Hull lyckas visserligen inte skapa särskilt mycket framåt, men gästerna har inte gett upp. Ett sent kvitteringsmål skulle innebära oerhört mycket för returen, och även om gästerna inte satsar allt de har framåt så trycker de upp med ett antal man i omställningsförsöken. Matchen ser ut att vara på väg att rinna ut, men då vaskar United fram en chans. Darmian slår ett inlägg mot bortre stolpen, och där finns Fellaini. Den gänglige belgaren sätter pannan på bollen och nickar den mot mål. Huddlestone försöker rensa bollen på mållinjen, men förgäves. United har gjort det ack så viktiga 2-0-målet, och Fellaini är överlycklig. Den ofta så kritiserade spelaren springer ut till Mourinho och tackar för förtroendet genom att ge portugisen en rejäl björnkram. Fina scener, och en perfekt avslutning på matchen. De sista minuterna spelas av utan några nämnvärda händelser, och United har därmed skaffat sig ett ypperligt utgångsläge inför returen på KCOM Stadium. Returen spelas den 26 januari.



Sammanfattning

Manchester United står inte för någon av säsongens främre insatser, men resultatet är likväl ett bra sådant. Två gjorda mål framåt och inga bortamål i baken, det kan och bör räcka långt i returen om dryga två veckor. På det stora hela var Uniteds insats inget att hurra över, men att laget ändå lyckas forcera in två bollar – och skapa en flertal kvalificerade lägen därutöver – är väldigt positivt. Det är också en förmåga som ett lag i form ofta har. Även om flera av de individuella pjäserna inte når upp till sin toppnivå, och även om spelet inte klickar fullt ut, så går det ändå vägen. Men, på söndag väntar en betydligt tuffare uppgift, och då måste såväl de individuella insatserna som det kollektiva spelet nå betydligt högre nivåer. Med nio raka segrar i ryggen bör alla förutsättningar finnas för att så också ska bli fallet. Jose Mourinho utlovade att ”the big guns” skulle återkomma i elvan mot Hull, men en av de största pistolerna saknas. 