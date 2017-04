2017-04-20 21:05

Manchester U - Anderlecht

2-1



Rashford sköt United till semifinal.

Manchester United 2 – 1 Anderlecht (e. förl.)

Trots en kavalkad av chanser under matchens andra halvlek lyckades inte Manchester United sätta spiken i kistan, och eftersom att lagen gjort varsitt mål under matchens första halvlek gick matchen till förlängning. Sent omsider, i matchens 107e minut, satte Rashford dit det avgörande målet, och United är därmed framme i semifinal.







Manchester United: Romero; Shaw, Rojo, Bailly, Valencia; Carrick, Pogba; Rashford, Mhkitaryan, Lingard; Ibrahimovic

Avbytare: De Gea, Blind, Fellaini, Herrera, Young, Martial, Rooney.



Anderlecht: Ruben, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic; Dendoncker, Tielemans, Hanni (c), Acheampong, Teodorczyk, Chipciu

Avbytare: Boeckx, Deschacht, Bruno, Nuytinck, Capel, Kiese Thelin, Stanciu.





Första halvlek

Liksom mötet nere i Belgien är returmötets första halvlek en öppen historia. Till skillnad från förra torsdagens möte tar däremot Anderlecht mycket plats. Manchester United för visserligen spelet under stora delar av halvleken, men gästerna skapar nästintill lika mycket chanser som värdarna.



Det är Anderlecht som är hetast inledningsvis, och det är också gästerna som får matchens första målchans. Dendoncker, som målade förra veckan, tar ett skott från distans som ser relativt ofarligt ut till att börja med, men skottet dyker obehagligt och går precis över. I den 9e minuten skapas matchens andra heta chans, och den tillfaller United. Pogba når Rashford med en genomskärare i djupet. Engelsmannen försöker nå Zlatan centralt, men bollen blockeras. Rashford får dock tillbaka bollen, som istället passar Mhkitaryan strax utanför straffområdet. Armeniern drar på ett distinkt skott efter marken, och Ruben hinner inte ner. Ledningsmålet är ett faktum, och United har fått en smakstart på matchen.



United stärks av ledningsmålet, och strax därefter har laget två gyllene chanser att spä på målskörden. Först tvingas Ruben styra en nick från Pogba i ribban, och strax därefter får den spanske burväktaren sträcka ut igen då Lingard försöker curla in en boll från vänsterposition. Ruben håller kvar sitt lag i matchen här. En stund senare vänder det åt andra hållet, och Acheampong kvitterar sånär men får se sitt avslut gå i burgaveln. Olyckan är dock framme för United i annan bemärkelse då Rojo tvingas utgå skadad bara minuten därefter. Blind ersätter. Efter detta lyckas United hålla uppe skenet en stund och man bibehåller spelövertaget, men Anderlecht blir allt farligare i sina försök. Försöken belönas också med ett kvitteringsmål, då algeriern Hanni lyckas trycka dit bollen från nära håll efter en stökig situation i straffområdet. Tielemans hade i situationen precis dessförinnan träffat ribban.



Efter kvitteringsmålet, som kom efter dryga halvtimmen, lyckas United återta kommandot, och man skapar också ett par halvchanser under slutet av halvleken. Riktigt farligt blir det dock aldrig, och lagen går till halvtidsvila vid ställningen 1-1, ett resultat som – om det står sig – innebär förlängning. Hemmalaget kan knappast vara nöjda med den första halvleken. Man hade ledningen, och kunde också ha gjort både ett och två mål till, men istället tilläts Anderlecht skapa chanser som i slutändan renderade i ett mål. Matchen är nu vidöppen, och gästerna har fått korn på en skräll.



Andra halvlek

Manchester United får sånär en smakstart när Shaw slår ett inspel längs med kortlinjen från nära håll men Lingard, som tampas med en försvarare, lyckas inte trycka in bollen. Den kommande tiominutersperioden liknar den första akten i det avseendet att tillställningen är väldigt öppen, men spelet är också mer oordnat och båda sidor slarvar en hel del. Kvarten in börjar dock United få mer fason på sitt anfallsspel, och bland annat Rashford får ett bra skottläge, men avslutet går en bit utanför. Båda lagen passar i detta läge på att göra byten. Fellaini ersätter Lingard i hemmalaget, och Stanciu och Bruno kommer in istället för målskytten Hanni och Chipciu. Strax därefter uppstår ett gyllene läge för Rashford, då han får ett friläge efter att ha stressat fram ett bolltapp av Appiah. Engelsmannen rundar Ruben, men han petar bollen för långt och Appiah hinner tillbaka i tid för att reda ut situationen.



Chanserna duggar tätt nu, och bara ett par minuter efter Rashfords chans är det Zlatans tur. Svensken får bollen i fritt läge med Ruben efter ett inlägg, men trots att han får gott om tid lyckas han inte överlista burväktaren. Spanjoren gör sig stor och lyckas parera avslutet med foten. Det är inte slut där. I den 78e minuten får Pogba en chans från nära håll efter en hörna, men avslutet går högt, högt över. Med tio minuter kvar har United tagit ett fast grepp om matchen, men det är fortfarande förlängningsläge. I det här läget gör gästerna sitt sista byte då Isaac Kiese Thelin ersätter Teodorczyk på topp.



United fortsätter att rada upp chanser. Zlatan får ytterligare en chans efter en fin framspelning från Carrick, men trots att svensken är relativt ohotad går skottet långt utanför målramen. Härnäst får Rashford sånär ett nytt friläge, men den här gången blåses engelsmannen – tveksamt – av för offside. De röda fortsätter dock trumma på, och Rashford får ytterligare en chans efter att ha blivit framspelad i djupet av Zlatan. Avslutet går dock i burgaveln. Det vill sig inte för Manchester United, bollen vill inte in! Har ni hört den förr? Hemmalaget försöker dock avgöra tillställningen in i sista stund, men något avgörande mål blir det inte. Efter två minuters tilläggstid blåser istället domare Mallenco av matchen. Förlängning väntar. Den ordinarie speltiden får dock ett bittert slut för hemmalaget, då Zlatan i matchens sista sekund landar riktigt otäckt efter en luftduell. Det ser inte bra ut för svensken.



Förlängning

Omfattningen på Zlatans skada är oklar, men klart står att svensken tvingas kliva av. Martial ersätter inför de avslutande 30 minuterna. När förlängning väl sätter igång går United fortsatt framåt, man vill ta kommandot genom att göra ett potentiellt avgörande 2-1-mål direkt. Pogba försöker sig på en cykelspark, men avslutet blockeras, och Fellainis nick från nära håll blockas. 10 minuter in i förlängningen lyckas hemmalaget äntligen få dit bolluslingen, men det är avblåst redan in Pogba forcerar in bollen i mål då Fellaini bedöms ha agerat osjysst i straffområdet. Anderlecht sticker upp emellanåt i kontringar, och Romero har bland annat problem med ett avslut från Tielemans, men på det stora hela har hemmalaget kontrollen. Gästerna ser också ut att börja tröttna något, då ytorna på deras defensiva planhalva blir allt större. Något mål blir det dock inte i den första förlängningskvarten.



Vi behöver, som tur är, inte vänta länge, för den andra förlängningskvarten hinner knappt starta innan bollen ligger i nät. Fellaini vinner en nickduell i straffområdet och bollen når Rashford. Engelsmannen vänder bort sin försvarare, och äntligen lyckas han träffa rätt. Han rullar kyligt in bollen till vänster om Ruben. 2-1, och nu gäller det för United att inte göra några misstag. Det är tveksamt om United lyckas med den uppgiften, då flera tveksamma försvarsingripanden leder till att Anderlecht får ett par heta chanser att kvittera. United och Romero lyckas dock freda sitt mål, och med bara ett par minuter kvar av förlängningen gör United ytterligare ett mål – men ännu en gång döms målet bort. Martial, som rullade bollen i nät, var tydligt offside. Anderlecht lyckas skapa en halvchans i slutminuten, men kvitteringen uteblir. Rashfords 2-1-mål i inledningen av den andra förlängningskvarten visar sig bli avgörande, och Manchester United är därmed klara för semifinal i



Sammanfattning

Det satt långt inne, men efter många om och flera men lyckades United ta sig vidare till semifinal. Att matchen var oavgjord efter 45 spelade minuter var inte orättvist, om än United haft övertaget, men att hemmalaget inte lyckades avgöra tillställningen i den andra halvleken var ytterligare ett bevis på att laget har stora problem med sin effektivitet. United hade massvis av chanser, men man lyckades som så många gånger förr inte få in bollen. Mönstret var detsamma i den första förlängningskvarten, men så slutligen i den 107e minuten hittade Rashford hem. Det var onödigt sent och det blev onödigt spännande, och det hade också kunnat gå åt andra hållet om ett tappert kämpande Anderlecht haft lite flyt, men i slutändan avancerar Manchester United vidare välförtjänt sett över 210 minuter. Det är det som räknas. Skadorna på Rojo och Zlatan var stora bakslag, men vi får invänta morgondagens läkarundersökningar innan vi målar fan på väggen. Vi kan bara hålla våra tummar och hoppas på positiva besked.

Manchester U nited ställer upp med en, till stora delar, ny elva jämfört med söndagens möte med Chelsea . Romero, Shaw, Carrick, Mhkitaryan och Ibrahimovic ersätter De Gea, Darmian, Herrera, Fellaini och Young. De flesta bytena känns väntade, men det är något oväntat att Herrera ställs över. Sannolikt vilas spanjoren efter att ha burit runt Hazard i sin ficka i 90 minuter plus tillägg senast. Båda lagens elvor följer nedan.Romero; Shaw, Rojo, Bailly, Valencia; Carrick, Pogba; Rashford, Mhkitaryan, Lingard; IbrahimovicDe Gea, Blind, Fellaini, Herrera, Young, Martial, Rooney.Ruben, Appiah, Mbodji, Spajic, Obradovic; Dendoncker, Tielemans, Hanni (c), Acheampong, Teodorczyk, ChipciuBoeckx, Deschacht, Bruno, Nuytinck, Capel, Kiese Thelin, Stanciu.Liksom mötet nere i Belgien är returmötets första halvlek en öppen historia. Till skillnad från förra torsdagens möte tar däremot Anderlecht mycket plats. Manchester United för visserligen spelet under stora delar av halvleken, men gästerna skapar nästintill lika mycket chanser som värdarna.Det är Anderlecht som är hetast inledningsvis, och det är också gästerna som får matchens första målchans. Dendoncker, som målade förra veckan, tar ett skott från distans som ser relativt ofarligt ut till att börja med, men skottet dyker obehagligt och går precis över. I den 9e minuten skapas matchens andra heta chans, och den tillfaller United. Pogba når Rashford med en genomskärare i djupet. Engelsmannen försöker nå Zlatan centralt, men bollen blockeras. Rashford får dock tillbaka bollen, som istället passar Mhkitaryan strax utanför straffområdet. Armeniern drar på ett distinkt skott efter marken, och Ruben hinner inte ner. Ledningsmålet är ett faktum, och United har fått en smakstart på matchen.United stärks av ledningsmålet, och strax därefter har laget två gyllene chanser att spä på målskörden. Först tvingas Ruben styra en nick från Pogba i ribban, och strax därefter får den spanske burväktaren sträcka ut igen då Lingard försöker curla in en boll från vänsterposition. Ruben håller kvar sitt lag i matchen här. En stund senare vänder det åt andra hållet, och Acheampong kvitterar sånär men får se sitt avslut gå i burgaveln. Olyckan är dock framme för United i annan bemärkelse då Rojo tvingas utgå skadad bara minuten därefter. Blind ersätter. Efter detta lyckas United hålla uppe skenet en stund och man bibehåller spelövertaget, men Anderlecht blir allt farligare i sina försök. Försöken belönas också med ett kvitteringsmål, då algeriern Hanni lyckas trycka dit bollen från nära håll efter en stökig situation i straffområdet. Tielemans hade i situationen precis dessförinnan träffat ribban.Efter kvitteringsmålet, som kom efter dryga halvtimmen, lyckas United återta kommandot, och man skapar också ett par halvchanser under slutet av halvleken. Riktigt farligt blir det dock aldrig, och lagen går till halvtidsvila vid ställningen 1-1, ett resultat som – om det står sig – innebär förlängning. Hemmalaget kan knappast vara nöjda med den första halvleken. Man hade ledningen, och kunde också ha gjort både ett och två mål till, men istället tilläts Anderlecht skapa chanser som i slutändan renderade i ett mål. Matchen är nu vidöppen, och gästerna har fått korn på en skräll.Manchester United får sånär en smakstart när Shaw slår ett inspel längs med kortlinjen från nära håll men Lingard, som tampas med en försvarare, lyckas inte trycka in bollen. Den kommande tiominutersperioden liknar den första akten i det avseendet att tillställningen är väldigt öppen, men spelet är också mer oordnat och båda sidor slarvar en hel del. Kvarten in börjar dock United få mer fason på sitt anfallsspel, och bland annat Rashford får ett bra skottläge, men avslutet går en bit utanför. Båda lagen passar i detta läge på att göra byten. Fellaini ersätter Lingard i hemmalaget, och Stanciu och Bruno kommer in istället för målskytten Hanni och Chipciu. Strax därefter uppstår ett gyllene läge för Rashford, då han får ett friläge efter att ha stressat fram ett bolltapp av Appiah. Engelsmannen rundar Ruben, men han petar bollen för långt och Appiah hinner tillbaka i tid för att reda ut situationen.Chanserna duggar tätt nu, och bara ett par minuter efter Rashfords chans är det Zlatans tur. Svensken får bollen i fritt läge med Ruben efter ett inlägg, men trots att han får gott om tid lyckas han inte överlista burväktaren. Spanjoren gör sig stor och lyckas parera avslutet med foten. Det är inte slut där. I den 78e minuten får Pogba en chans från nära håll efter en hörna, men avslutet går högt, högt över. Med tio minuter kvar har United tagit ett fast grepp om matchen, men det är fortfarande förlängningsläge. I det här läget gör gästerna sitt sista byte då Isaac Kiese Thelin ersätter Teodorczyk på topp.United fortsätter att rada upp chanser. Zlatan får ytterligare en chans efter en fin framspelning från Carrick, men trots att svensken är relativt ohotad går skottet långt utanför målramen. Härnäst får Rashford sånär ett nytt friläge, men den här gången blåses engelsmannen – tveksamt – av för offside. De röda fortsätter dock trumma på, och Rashford får ytterligare en chans efter att ha blivit framspelad i djupet av Zlatan. Avslutet går dock i burgaveln. Det vill sig inte för Manchester United, bollen vill inte in! Har ni hört den förr? Hemmalaget försöker dock avgöra tillställningen in i sista stund, men något avgörande mål blir det inte. Efter två minuters tilläggstid blåser istället domare Mallenco av matchen. Förlängning väntar. Den ordinarie speltiden får dock ett bittert slut för hemmalaget, då Zlatan i matchens sista sekund landar riktigt otäckt efter en luftduell. Det ser inte bra ut för svensken.Omfattningen på Zlatans skada är oklar, men klart står att svensken tvingas kliva av. Martial ersätter inför de avslutande 30 minuterna. När förlängning väl sätter igång går United fortsatt framåt, man vill ta kommandot genom att göra ett potentiellt avgörande 2-1-mål direkt. Pogba försöker sig på en cykelspark, men avslutet blockeras, och Fellainis nick från nära håll blockas. 10 minuter in i förlängningen lyckas hemmalaget äntligen få dit bolluslingen, men det är avblåst redan in Pogba forcerar in bollen i mål då Fellaini bedöms ha agerat osjysst i straffområdet. Anderlecht sticker upp emellanåt i kontringar, och Romero har bland annat problem med ett avslut från Tielemans, men på det stora hela har hemmalaget kontrollen. Gästerna ser också ut att börja tröttna något, då ytorna på deras defensiva planhalva blir allt större. Något mål blir det dock inte i den första förlängningskvarten.Vi behöver, som tur är, inte vänta länge, för den andra förlängningskvarten hinner knappt starta innan bollen ligger i nät. Fellaini vinner en nickduell i straffområdet och bollen når Rashford. Engelsmannen vänder bort sin försvarare, och äntligen lyckas han träffa rätt. Han rullar kyligt in bollen till vänster om Ruben. 2-1, och nu gäller det för United att inte göra några misstag. Det är tveksamt om United lyckas med den uppgiften, då flera tveksamma försvarsingripanden leder till att Anderlecht får ett par heta chanser att kvittera. United och Romero lyckas dock freda sitt mål, och med bara ett par minuter kvar av förlängningen gör United ytterligare ett mål – men ännu en gång döms målet bort. Martial, som rullade bollen i nät, var tydligt offside. Anderlecht lyckas skapa en halvchans i slutminuten, men kvitteringen uteblir. Rashfords 2-1-mål i inledningen av den andra förlängningskvarten visar sig bli avgörande, och Manchester United är därmed klara för semifinal i Europa League Det satt långt inne, men efter många om och flera men lyckades United ta sig vidare till semifinal. Att matchen var oavgjord efter 45 spelade minuter var inte orättvist, om än United haft övertaget, men att hemmalaget inte lyckades avgöra tillställningen i den andra halvleken var ytterligare ett bevis på att laget har stora problem med sin effektivitet. United hade massvis av chanser, men man lyckades som så många gånger förr inte få in bollen. Mönstret var detsamma i den första förlängningskvarten, men så slutligen i den 107e minuten hittade Rashford hem. Det var onödigt sent och det blev onödigt spännande, och det hade också kunnat gå åt andra hållet om ett tappert kämpande Anderlecht haft lite flyt, men i slutändan avancerar Manchester United vidare välförtjänt sett över 210 minuter. Det är det som räknas. Skadorna på Rojo och Zlatan var stora bakslag, men vi får invänta morgondagens läkarundersökningar innan vi målar fan på väggen. Vi kan bara hålla våra tummar och hoppas på positiva besked.

Manchester U-Anderlecht Sergio Romero

Antonio Valencia

Eric Bailly

Marcos Rojo

Luke Shaw

Jesse Lingard

Michael Carrick

Paul Pogba

Henrikh Mkhitaryan

Zlatan Ibrahimovic

Marcus Rashford



Avbytare

Ander Herrera

Daley Blind

David De Gea

Marouane Fellaini

Anthony Martial

Wayne Rooney

Ashley Young

Ruben Martinez

Dennis Appiah

Kara Mbodji

Uros Spajic

Ivan Obradovic

Youri Tielemans

Leander Dendoncker

Sofiane Hanni

Alexandru Chipciu

Lukasz Teodorczyk

Frank Acheampong



Avbytare

Frank Boeckx

Massimo Bruno

Diego Capel

Olivier Deschacht

Bram Nuytinck

Nicolae Stanciu

Isaac Thelin



0 KOMMENTARER 304 VISNINGAR 0 KOMMENTARER304 VISNINGAR BJÖRN HALLBERG

På Twitter: @bjooorsa

2017-04-20 23:45:36 På Twitter: @bjooorsa2017-04-20 23:45:36

ANNONS:

Fler artiklar om Manchester U

Manchester U

2017-04-21 00:20:00

Manchester U

2017-04-20 23:45:36

Manchester U

2017-04-19 21:08:40

Manchester U

2017-04-17 19:58:49

Manchester U

2017-04-17 15:18:23

Manchester U

2017-04-15 17:42:17

Manchester U

2017-04-13 23:28:48

Manchester U

2017-04-13 23:19:00

Manchester U

2017-04-12 20:13:43

Manchester U

2017-04-10 11:07:08

ANNONS:

United tog sig med nöd och näppe vidare till semifinal efter Rashfords mål i förlängningen.Trots en kavalkad av chanser under matchens andra halvlek lyckades inte Manchester United sätta spiken i kistan, och eftersom att lagen gjort varsitt mål under matchens första halvlek gick matchen till förlängning. Sent omsider, i matchens 107e minut, satte Rashford dit det avgörande målet, och United är därmed framme i semifinal.Fyra dagar efter den viktiga vinsten mot Chelsea kliver United in på Old Trafford för ytterligare en, för säsongen, avgörande match. Vinsten i söndags förändrade mycket, för såväl Mourinho, hans spelare och oss supportrar, men den förändrade inte det faktum att den rakaste vägen till Champions League fortfarande går via Europa League.Manchester United stod för en solid insats och bärgade tre blytunga poäng mot ligaettan Chelsea.Det skulle visa sig bli en taktiskt batalj när Manchester United för första gången under säsongen slog Chelsea och ett topp 6 lag i Premier Leauge. Det kräves flera genidrag från Mourinho för att få matchen dit han ville och tillslut lägga in dödsstötarna.Tredje matchen för säsongen mot Chelsea och lite mer än tre poäng står på spel för Manchester United på Old Trafford. På söndag avgörs det de röda djävlarna kan överkomma de blåa lejonen från syd!Som väntat ställde Manchester United upp med en stark elva mot Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Dessvärre blev det inget starkt resultat mot belgarna, matchen slutade 1-1.Manchester United gör en på många sett mycket bra bortamatch i Europa och såg hela tiden ut att vara det starkare laget. Men det slutade ändå med besvikelse när man inte lyckades punktera matchen. I stället kom en sen kvittering. Men 1-1 betyder fortfarande att United är storfavoriter i returen.Manchester United reser till Belgien för att drabba samman med Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Ett bra resultat är ett måste om man vill kunna vila nyckelspelare i returmötet - vilket kan behövas med tanke på de stundande ligamatcherna i april.Manchester United tog tre relativt bekväma poäng borta mot Sunderland. Här följer spelarbetygen.