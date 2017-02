Manchester United 3 - 0 Saint-Étienne

United stod inte för någon helgjuten insats sett över 90 minuter, men efter att ha tagit ledningen tidigt avgjorde hemmalaget matchen – liksom hela sextondelsfinalen – genom att göra två mål under matchens sista kvart. Zlatan gjorde samtliga tre mål, och han fortsätter därmed gäcka Saint-Étienne även utanför Frankrikes gränser.

José Mourinho gör två förändringar jämfört med senaste mötet med Watford i den första sextondelsfinalen mot Saint-Étienne. De Gea får ge plats för Romero i målet, och Fellaini ersätter en för dagen sjuk Mhkitaryan. Fellaini tar Pogbas plats på det centrala mittfältet, medan Pogba tar ett kliv upp i banan. Båda lagens elvor följer nedan:Romero; Valencia, Bailly, Smalling (c), Blind; Fellaini, Herrera; Mata, Pogba, Martial; Ibrahimovic Avbytare: De Gea, Darmian, Rojo, Schweinsteiger, Young, Lingard, Rashford.: Ruffier, Malcuit, Theo-Catherine, Perrin, Pogba, Jorginho, Veretout, Pajot, Saivet, Hamouma, Paquet.Avbytare: Lacroix, Roux, Selnaes, Lemoine, Beric, Moulin, Pierre-GabrielMatchen rivstartar på ett, av pyroteknik orsakat, disigt Old Trafford och hemmapubliken hinner knappt sätta sig innan gästerna skapar matchens första chans. Eller ja, skapar och skapar. Bailly och Herrera kommer inte överens om vem som ska spela hem bollen till Romero, och resultatet blir en halvmesyr till hemåtpass som gästerna sånär lyckas utnyttja till att ta ledningen i matchen. Trots den inledande chocken lyckas hemmalaget skapa en hel del framåt härefter, inte minst genom Valencia på högerkanten. Dryga kvarten in får Zlatan en frispark ett par meter utanför straffområdet. Alla förväntar sig en rökare, men svensken slår bollen löst och lågt. Bollen tar på en spelare i gästernas mur och byter bana, i motsatt riktning jämfört med det håll Ruffier slängt sig åt. Burväktaren hinner inte tillbaka, och bollen rullar nesligt in över mållinjen. 1-0, och United har trots den initiala chocken fått en perfekt start på det här dubbelmötet.Matchen, som varit intensiv från minut ett, fortsätter att vara så efter Uniteds ledningsmål. Hemmalaget fortsätter gå framåt och skapar ett par lägen, bland annat genom Mata som försöker på volley. De grönklädda gästerna är samtidigt inte oävna, och man tar varje chans till att ställa om mot Uniteds höga försvarslinje. Nästa heta chans tillfaller dock United, och det efter att Martial på ett oerhört skickligt vis löpt slalom genom halva bortaförsvaret från halva planen. Fransmannen tar själv avslut från vänster i straffområdet, ett avslut som Ruffier parerar med foten. Bollen går rakt ut på Zlatan som har öppet mål, men svensken hinner inte uppfatta situationen och trots att han får bollen på foten så går avslutet en bra bit över.Mot slutet av halvleken försöker hemmalaget lugna ned spelet något, och det beror till stor del på att man inte har lyckats få tag på Saint-Étienne i omställningsspelet. Det går dock sådär. Liksom fallet har varit under stora delar av halvleken spelar man med för små marginaler defensivt, och gästerna tillåts allt för ofta få stora ytor att ställa om på. Samtidigt tappar United allt i offensiv väg, och det gör att gästerna tar över taktpinnen. Det håller på att straffa sig, och hade det inte varit för täckande rödklädda hade kvitteringen varit ett faktum innan halvtid. De röda lyckas dock hålla emot, men sista kvarten är inte alls bra. United måste ta tillbaka initiativet och låta det egna spelet diktera händelserna i den andra akten, annars är risken stor att minst ett mål ramlar in i baken och då ser utgångsläget inför returen inte alls lika bra ut.Mourinho gör ett byte direkt, och det är Fellaini som får gå av banan till förmån för Lingard. Det innebär sannolikt att Pogba tar ett steg tillbaka i banan, medan Mata kliver in som offensiv central mittfältare. United inleder halvleken bättre än vad man avslutade den första, och man har också en boll i nät efter ett par minuter. Målet döms dock bort, då Zlatan nickade in bollen från solklart offsideläge. Fem minuter senare lyckas Martial, som sånär hittade målet i den första halvleken, ta sig igenom på nytt, men han avslutar rakt på Ruffier.Matchen böljar något under den första kvarten, men Manchester U nited har nu betydligt bättre koll på sitt motstånd. Det slarvas inte lika mycket, och de röda lyckas hålla bollen inom laget och på så sätt håller man kontroll över händelserna. Pogba, United-Pogba alltså, försöker utöka ledningen från distans, men bollen smiter någon halvmeter utanför Ruffiers högra stolpe. Några minuter senare kommer Pogba ännu närmre att skriva in sig själv i målprotokollet, men hans hårda nick tar i ribban. Det var Paul Pogba s tretusenfyrtiosjätte ramträff den här säsongen. Strax därefter gör United sitt andra byte för dagen då Rashford ersätter Mata. Saint-Étienne har inte hotat mycket framåt hittills i den andra halvleken, men från ingenstans får nyinbytte Roux fritt läge med Romero. Avslutet går över och dimper ned på nätets ovansida. Spelet vänder åt andra hållet, och en annan nyligen inbytt spelare i form av Rashford tar sig fram i straffområdet. Från snäv vinkel slår engelsmannen in bollen mot mål, och Ruffier styr ut bollen i banan. Där står Zlatan, och den här gången när han får fritt läge är han med på noterna. Svensken rullar kallt in 2-0, och matchen – om än inte hela sextondelsfinalen – är nu avgjord.United vittrar att gästerna är sårbara, och man går nu för ett tredje och – inför returen – helt avgörande mål. Gästerna sjunker ned lågt i eget straffområde, men man lyckas freda sitt mål åtminstone tillfälligt trots en intensiv United-press. Saint-Étienne kan pusta ut då man får två på varandra efterföljande frisparkar i farligt läge, men man lyckas inte få till något reduceringsmål. Strax därefter gör United sitt sista byte för dagen då Martial ger plats åt Ashley Young . I situationen efter jobbar hemmalaget fast bollen på offensiv planhalva, och Zlatan får en boll i straffområdet. Svensken är felvänd och ur position, men Theophile-Catherine blir likväl het på gröten i sin iver att försvara. För het. Försvararen gör klumpigt ned Zlatan bakifrån, och domaren pekar direkt mot straffpunkten. Zlatan, vem annars, kliver fram och sätter hur säkert som helst dit sitt tredje mål för kvällen. Det är hans första hattrick i United-tröjan, och hans 17e mål mot Saint-Étienne. Fransmännen är sannolikt glada över att Zlatan lämnade Frankrike, om än han fortfarande gäckar dem.Manchester United gör ingen helsolid insats, och det såg länge ut som att även returen skulle bli spännande. Och ja, hade det velat sig illa hade Saint-Étienne kunnat få med sig både ett och två bortamål eftersom att United såg riktigt skakiga ut en period i slutet av den första halvleken. Gästerna hade också ett gyllene läge att kvittera i andra halvlek. Men United, och Zlatan i synnerhet, ville annorlunda. Efter att ha gett hemmalaget en smakstart i den första genom att dräpa, förlåt, genom att valla, in en frispark följde han upp med eftertryck i den andra akten. Med kvarten kvar var han påpassligt framme och gav United ett gyllene läge inför returen, och knappa tio minuter senare satte han spiken i kistan genom att säkert pricka dit den straff han själv fixat. Tre mål för Zlatan, tre mål för United och till sist en komfortabel vinst, och nu blir givetvis returen något av en formalitet. Det här vänder inte Saint-Étienne.