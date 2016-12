Manchester United 3–1 Sunderland

Englands bästa Boxing Day lag gjorde ingen besviken utan tog tre säkra poäng hemma mot Sunderland. Och Zlatan fortsätter ösa in poäng.



De Gea – Valencia, Jones, Rojo, Blind – Carrick, Herrera (84’ Fellaini)– Mata (74’ Martial), Pogba, Lingard (62’ Mkhitaryan) – Ibrahimovic Bänken: Romero, Smalling, Fellaini, Mkhitaryan, Martial, RashfordEtt lag som vi börjar känna igen nu. Men två ändringar från segern mot West Brom. Juan Mata tar en skadad Rooneys plats och Daley Blind kommer in som vänsterback. Matteo Darmian får sätta sig på bänken där han har sällskap av en comebackande Henrikh Mkhitaryan.Pickford – Jones, Kone, Djilobodji, van Aanholt – Ndong (87’ Love), Denayer – Anichebe, Larsson (82’ Khazri), Borini – DefoeBänken: Mannone, Khazri, O’Shea, Love, Asoro, Honeyman, EmbletonValmöjligheterna för Moyes är inte jättemånga och elvan plockar i stort ut sig själv. Billy Jones är tillbaka från skada och startar som högerback. Sebastian Larsson startar också och 17-årige Joel Asoro sitter på bänken. Där finns också Unitedbekantingarna Donald Love och John O’Shea.Precis som förväntat är det Manchester United som tar tag i spelet och sätter press på Sunderland första tio minuterna. Några kombinationer som inte ger resultat. Men både Jesse Lingard och Juan Mata är rörliga och ställer till en del problem. Efter fem minuter kommer Pogba in i straffområdet till höger, och skjuter in bollen längs marken i något som är en blandning mellan skott och inlägg. Men Jordan Pickford i målet kan rädda.Sunderland kommer lite förvånande in i matchen och spelar ganska jämnt med United efter ungefär tio minuter. Defoe sticker iväg i djupet vid varje tillfälle, men man vågar även hålla i bollen när tillfälle ges. Man kommer till inlägg och hörnor, men det blir inte riktigt farligt.Efter en Unitedhörna i 17:e minuten sätter Pickford en snabb utspark i djupet som Defoe snyggt lyckas plocka ner. Han utmanar mot Blind och avslutar men är inte nära att träffa målet.Även nästa målchans noterar vi är för bortalaget. Denna gång har Anichebe utmanat Blind och blivit nerdragen och vunnit frispark i ett fint högerläge. Det blir Patrick van Aanholt som skjuter, han skjuter mot De Geas hörn och spanjoren har inga problem att rädda.Sunderland överraskar en aning med att spela jämnt med United. Man skapar lika mycket möjligheter och ger inte bort bollen så fort man får den och United har faktiskt lite svårt få till ett ordentligt anfallsspel, och det spelas ofta på felvänd spelare. Men när vi kommer upp mot en halvtimmes spel kommer ändå lite rörlighet och en jättechans för Paul Pogba . Han väggar lite turligt med Jesse Lingard och avslutar sen via en bortaförsvarare i stolpen.Nästa jättechans faller ner framför Victor Anichebes fötter några minuter senare. Efter ett fint inspel av Defoe kommer De Gea snabbt ut och räddar avslutet med foten.Det fortsätter vara jämnt i spelet och det vi bjuds på i målchansväg är några distansskott som inte oroar särskilt mycket, närmst är en Pogbavolley.Men så i den 37:e minuten bryts dödläget. Marcos Rojo avancerar framåt i plan och spelar till Zlatan som dragit sig ut till vänster i straffområdet. Medan han håller i bollen kommer Blind i en löpning innanför och får bollen perfekt på foten. Med nästa touch sätter han den hårt längs marken i bortre burgaveln, otagbart för målvakten. 1-0 till United.Mycket i första halvlek kretsar kring Pogba, som hinner med ett avslut till innan paus. Zlatan sticker in bollen i straffområdet till honom, han kickar upp den till sig själv och avslutar akrobatiskt men Pickford fångar ganska lätt.Andra halvlek börjar precis så som första halvlek började, United sätter sig i förarsätet och styr med fast grepp. Fortsatt är det kring Pogba och Zlatan det mesta händer. Svensken vinner en duell mot Djilobodji på högerkanten och spelar in till Pogba som kommer så gott som fri. Men när han tar emot bollen har några försvarare hunnit hem tillräckligt för att stoppar upp anfallet som också rinner ut i sanden.Rörelsen är bättre och Lingard och Mata fortsätter komma in i banan så fort tillfälle ges. Och det är just detta som skapar Zlatan Ibrahimovic s första riktiga chans. Mata gör det Mata gör bäst. Han får bollen, vänder upp och lurar bort Sebastian Larsson innan han sätter en passning i djupet till Zlatan som blir fri. Svensken går på kraft och skottet hamnar upp på Stretford End.I första halvlek tog Sunderland sig tillbaka in i matchen efter ungefär tio minuter, men nu i andra halvlek bara United maler på. Sunderland lyckas inte lyfta laget tillräckligt för att få fast bollen i anfallspositioner och United kan i stället komma i våg efter våg.Men trots detta saknas de riktigt farliga chanserna för att göra ett andra mål och punktera matchen.Efter en dryg timmes spel kommer ett byte som jag tror det flesta ville se, Henrikh Mkhitaryan tillbaka från skada. Och direkt visar han att formen innan skadan finns kvar. Mata hittar honom med en crossboll till vänster, han tar sig inåt i plan och avslutar mot bortre stolpen men strax utanför. Mkhitaryan känns farlig varje gång bollen är vid hans fötter, han utmanar ständigt med fart.Bara minuter senare vänder han upp och sticker fram bollen till Zlatan i djupet, precis som Mata gjort tidigare. Zlatan kommer lite närmre mål denna gång men Pickford räddar skottet mot bortre stolpen och håller gästerna kvar i matchen.Någon enstaka harmlös uppstickare är det enda Sunderland fått till i halvleken. Men med tjugo kvar sätter man upp Anichebe på topp och lyfter mot honom. Han skapar lite oreda och vinner några hörnor, men inte mer än så.Med tio kvar sätter United så punkt på matchen. Sunderland slarvar på mittplan och Pogba bryter. Han och Zlatan kommer två mot en, passningen släpps i precis rätt ögonblick och Zlatan flippar elegant och kyligt bollen förbi målvakten till 2-0. Mål nummer 12 i ligan och 50 under kalenderåret 2016, nytt tangerat personligt rekord.Och det var inte slut där. Ibrahimovic rör sig med fem minuter kvar ut på högerkanten och slår ett inlägg till Mkhitaryan som i full fart löper in i straffområdet. Bollen kommer strax bakom honom och han gör någon slags skorpionklack intill bortre stolpen. Ett fantastiskt mål som ensamt är värt entrepengarna. Även om det väl kunde blåsts av för offside, men det glömmer vi nu.Faktiskt så blir det ett mål till innan matchen tar slut. United får inte hålla nollan eftersom Fabio Borini tar emot en boll på bröstet och skickar iväg ett volleyskott i perfekt båge in i bortre krysset. De Gea rör sig inte ur fläcken på skottet från långt håll utan kan bara titta på när den seglar förbi honom in till slutresultatet 3-1.1-0, 39’ Daley Blind2-0, 82’ Zlatan Ibrahimovic3-0, 86’ Henrikh Mkhitaryan3-1, 91’ Fabio BoriniManchester United är fortsatt ohotade Boxing Day-mästare. En match som bara skulle vinnas vanns också. Sunderland spelade lite förvånande ganska jämnt med United under delar av första halvlek, även om 1-0 i paus var rättvist. I andra halvlek var United totalt överlägsna, och det var aldrig något snack om vart poängen skulle.Viktigt och skönt att precis som mot Crystal Palace kunna punktera och avgöra matcher i slutet, och återigen gör Zlatan mål. Inga assist i ligaspelet tidigare, men i dag var det ett mål och två assist. Man kan inte heller blunda för att Paul Pogba är inblandad i nästan allting som händer framåt, och att Mkhitaryan ser precis sådär flytanden och fin ut som innan skadan.Tre viktiga poäng in på kontot, och nästa tre poäng ska komma mot Middlesbrough på nyårsafton.