2017-01-07

Manchester U - Reading

4-0



Rooney gick upp på 249 mål och tangerade Sir Bobbys målrekord.

Manchester United 4 - 0 Reading

Manchester United gör processen kort med Jaap Stams Reading i FA Cupens tredje omgång. Hemmalaget tog ledningen med 2-0 innan kvarten var spelad, och även om det dröjde 60 minuter innan matchen definitivt punkterades var det aldrig något snack om vilket av lagen som skulle triumfera denna eftermiddag.







Manchester United: Romero, Young, Smalling, Rojo, Blind, Carrick, Fellaini, Mata, Rooney (c), Martial, Rashford.

Avbytare: J. Pereira, Fosu-Mensah, Jones, Schweinsteiger, Mkhitaryan, Pogba, Ibrahimovic.



Reading: Al-Habsi, Gunter (c), Blackett, L.Moore, Van den Berg, Evans, Williams, Kelly, Beerens, McCleary, Kermorgant.

Avbytare: S.Moore, Cooper, Swift, Obita, Samuel, Meite, Watson.





Första halvlek

Manchester United inleder matchen positivt, och laget lyckas skapa två kvalificerade chanser redan innan två minuter är spelade. Först testar Rashford Al-Habsi, men skottet går en bit utanför. Strax därpå tar Rooney ned en långboll från Rojo och testar gästernas keeper på nytt. Bollen går på mål, men Al-Habsi är med på noterna den här gången. Rooney får vänta på att tangera Sir Bobbys målrekord… i dryga fem minuter. Martial står för förspelet, Mata slår inlägget och Rooney knäar graciöst in bollen i Al-Habsis vänstra hörn. United har tagit ledningen efter sju minuter, Sir Bobby är glad och Wayne är glad. Mycket lutar åt att Wayne kommer göra sitt yttersta för att slå rekordet och göra tillställningen ännu roligare.



Det ska inte heller dröja länge innan även Martial, och alla andra förstås, blir glad. United fortsätter nämligen att trumma på, och Reading ser samtidigt väldigt bleka ut. United tar vara på detta då Martial och Rooney kombinerar sig fram centralt. Fransmannen når straffområdet med bollen, och vinklar in bollen till höger om Al-Habsi via en försvarare. 2-0, och det går som på räls för Manchester United. Reading ser däremot ut att vilja åka hem, då de efter knappa 20 spelade minuter inte visat tillstymmelse till att kunna stå upp mot United. Hemmalaget drabbas dock av ett smärre bakslag minuterna efter målet då



Rashford tilldelas också nästa riktigt farliga chans, i den 34 minuten, då han får en pass av Rooney i djupet och återigen försöker runda Al-Habsi. Målvakten är dock följsam, och Rashford tvingas ta avslut som går rakt på burväktaren. 2-0 står sig tills vidare. United försöker att gå för ett tredje mål, och att därigenom punktera matchen, men resultatet står sig halvleken ut. Mata har ett flertal lägen, och även Martial och Rooney ges chanser framför mål. United har avlossat inte mindre än 18 avslut, varav 6 gått på mål, och kanske borde ledningen ha varit ännu större. Laget har likväl stått för en väldigt bra halvlek, framförallt inledningsvis, och Reading har på grund av hemmalagets dominans inte tillåtits komma in i matchen undantaget ett par halvfarliga omställningar.



Andra halvlek

Manchester United går ut till den andra halvleken med samma manskap som avslutade den första. Tillställningen känns inledningsvis något avslagen, och det är först tio minuter in i halvleken som publiken får anledning att resa sig ur sina stolar. Först tvingas Al-Habsi sträcka ut på Carricks skott från distans. Därefter kommer Fellaini runt till vänster och slår ett misslyckat inspel efter marken rakt på Al-Habsi, men den omanske målvakten får inte fatt på bollen. Rooney dyker upp och har i princip öppet mål, men engelsmannen slår bollen på den liggande målvakten. Han får därmed vänta på att göra sitt 250e mål och att vara själv på tronen. Det ska också tilläggas att



Akten fortsätter i ett makligt tempo, och även om Reading börjar flytta upp fler spelare med ambitionen att nå en reducering så känns United betydligt hetare när man kommer upp i anfall. Det är framförallt Rashford och Rooney som står för den kreativa biten på offensiv planhalva. 3-0 känns närmare än 2-1 med 25 minuter kvar att spela. Gästerna tar dock för sig under en period, och hemmalaget får se sig själva bli rejält tillbakapressade. De blåvita kommer inte till några klara lägen, men trycket finns där och därmed är risken överhängande att Reading ska lyckas få in en reducering och skapa nerv i matchen. Men, hoppet släcks abrupt för gästerna i den 75e minuten. Michael Carrick når Rashford med en smörpass i djupet, och ynglingen gör inga misstag. Rashford vinklar in bollen i Al-Habsis vänstra hörn, och matchen är därmed punkterad. Strax därefter gör Mourinho sina två återstående byten, och det är Schweinsteiger och Fosu-Mensah som får sällsynt och värdefull speltid. Carrick och Mata går ut.



Bara minuten därefter strös ytterligare salt i Readings sår, då Rashford utökar hemmalagets ledning till 4-0, och det är en minst sagt dråplig situation. Al-Habsi får en hemåtpass från en försvarare, sätts under press av Rashford och när han sedermera ska rensa bollen skjuter han i luften. Rashford har öppet mål från knappa halvmetern och dunkar bestämt in bollen i nät. Ridå Reading, julafton för Rashford. Hans senaste mål inför dagens match kom nämligen så sent som i september, och rätt vad det är har han gjort två inom loppet av fem minuter. Strax därpå är sånär Rooney som Fellaini nära att utöka ledningen, men Reading undviker ytterligare bakåtmål de gångerna. Sluttampen av matchen blir en ren defilering från båda sidor. Reading lyckas skjuta sitt första skott på mål i slutminuterna, men något mål blir det inte för Jaap Stams mannar idag. Matchen slutar 4-0, och Manchester United tar sig enkelt vidare till FA Cupens fjärde omgång.



Sammanfattning

Det blev en riktigt festlig eftermiddag på Old Trafford. Wayne Rooney tangerade Sir Bobby Charltons målrekord, och han hade även bud på att gå upp som ensam rekordhållare, men den festen får vänta till ett senare tillfälle. Det gjorde dock inte särskilt mycket, då United utöver Rooneys tidiga strut stod för en övertygande insats. Reading visade sig visserligen inte från sin bästa sida, framförallt inte inledningsvis då de inte såg ut att ha bytt om ännu, men det är ändå lovande att ett United utan flera av sina nyckelspelare gjorde processen kort med sitt motstånd. United har tidigare under säsongen haft svårt att föra matcher och få utdelning, och att laget – innehållandes flera matchovana spelare – nu skapar så mycket bådar väldigt gott. Det tyder på att lagets fina form har gett hela truppen ett uppsving. 