Manchester United 4 – 0 Wigan

Wigan kom till Old Trafford och stod upp bra, men till slut kunde United komfortabelt ta sig vidare till femte rundan i FA-cupen. Dessutom bjöds vi på två debutanter och ett Schweinsteiger-mål.



Romero (80’ Pereira) – Fosu-Mensah (68’ Tuanzebe), Smalling, Rojo, Shaw – Fellaini (70’ Herrera), Schweinsteiger – Mata, Rooney, Mkhitaryan – MartialBänken: Pereira, Blind, Tuanzebe, Herrera, Young, Ibrahimovic , RashfordHaugaard – Connolly, Buxton, Burn, Warnock – Power, Morsy, MacDonald (76’ Browne), Perkins (59’ Wildschut), Jacobs – Grigg (71’ Tunnicliffe)Bänken: Jaaskelainen, James, Kellett, Tunnicliffe, Morgan, Wildschut, BrowneWayne Rooney leder in Manchester United på Old Trafford och får ta emot en guldsko från Sir Bobby Charlton och får ta emot hemmapublikens hyllningar som ensam meste målskytt i klubbens historia.Efter att Rooney hyllats går matchen igång. Men det händer inte mycket under första tio minuterna. Wigan står upp bra mot United som inte känns helt alerta i det som görs. Wigan är kompakta och vågar även då och då sätta press på United och vinner en del boll. Det är också bortalaget som kommer till matchens första avslut. I den 11:e minuten nickar Dan Burn ner en lång frispark till Callum Connolly som drar till på volley strax utanför straffområdet. Han får bra träff men skottet går rakt på Romero i Unitedmålet som kan boxa bort bollen utan större problem.Wigan fortsätter stå upp bra och United fortsätter att inte riktigt komma in i matchen. Trots ett stort övertag i bollinnehav ser man bara vissa intentioner till något som kan bli målchanser, men utan resultat.När vi har kommit nästan 25 minuter in i matchen försöker United med flera inlägg från vänsterkanten, de första rensas ganska enkelt undan, men när Luke Shaw får lite höjd på bollen blir det farligt. Henrikh Mkhitaryan löper i djupet men förlorar luftduellen mot en Wiganförsvarare. Andrabollen hamnar centralt vid straffområdeslinjen där Juan Mata dyker upp. Han tvingas möta bollen högt och kan då inte hålla ner skottet som landar en bit upp på läktaren. Uniteds första egentliga farlighet.Trots att United har mer boll och nu också skapat en hygglig chans fortsätter Wigan se intressanta ut. Minuten efter Matas chans drar Max Power till med ett skott från långt håll, precis som Connollys avslut tidigare går det rakt på Romero. Argentinaren får lite problem att hålla bollen, men kan snabbt få kontroll över situationen.Nästa farlighet i matchen kommer efter dryga halvtimmen när Martial sätter fart från mittplan. Han spelar ut till Fosu-Mensah på högerkanten som i sin tur spelar in ett flackt inlägg mot bortre stolpen där Mkhitaryan kommer i full fart. Armeniern får ett ganska bra läge när Haugaard tvingas till lång förflyttning, men med vänsterfoten får han knappt någon träff på bollen och chansen blir det inget av.Warren Joyce ser ut att få matchen precis dit han vill, och med bara några minuter kvar får Michael Jacobs ett jätteläge att sätta dit ledningsmålet. Sam Morsy lyckas ta sig in i offensivt straffområdet och håller undan försvarare. Han spelar bollen in centralt i straffområdet där Jacobs kommer utan bevakning, men precis som Mkhitaryan missar han nästan bollen och Romero tvingas aldrig ingripa.Istället vänder United och sätter press offensivt. Bastian Schweinsteiger får tid och utrymme på högerkanten och kan slå in ett högt inlägg mot den bortre stolpen där Fellaini trycker sig fram och nickar in 1-0.Efter en mycket fin första halvlek av Wigan går man ändå in till paus i underläge. United har inte spelat på topp, men tack vara Fellainis mål är det betydligt skönare att gå ut till andra halvlek.United höjer sig i spelet en del direkt i andra halvlek med målet i ryggen från första halvlek. Fosu-Mensah skjuter ett skott utanför och Bastian Schweinsteiger fångar upp en andraboll och avslutar i bra läge, men Buxton lyckas komma i vägen och täcka.Men Wigan har inte gett upp utan fortsätter göra det bra och skapa chanser. På ett högerinlägg kommer Romero flygande ut och petar bollen rakt ut. Där kommer Perkins och avslutar längs marken men Romero är snabbt uppe på fötter igen och lyckas göra en benparad.I den 57:e minuten kommer så matchens andra mål. Efter en högerhörna hamnar bollen så småningom ute till ävnster hos en rättvänd Martial. Han gör bort Burn och slår ett inlägg mot bortre stolpen där Smalling dyker upp och nickar in 2-0.När United gjort sitt andra mål går luften ur Wigan en aning. Även om United inte alltid spelar helt perfekt fotboll, det är stillastående emellanåt, så ger det andra målet lite mer frihet och fart i spelet. Wigan gör det bra men räcker helt enkelt inte till hela vägen.Fosu-Mensah blir sittande på marken efter en luftduell och Mourinho väljer att plocka av honom och sätta in Axel Tuanzebe. Reservlagskaptenen för göra sin seriorlagsdebut i dag.Henrikh Mkhitaryan får fart under fötterna och drar upp några fina anfall. I den 72:a minuten spelar han ut till Rooney till höger och får tillbaka bollen men då har det kommit flera försvarare mellan honom och målet och avslutet blir misslyckat.Betydligt mer lyckat blir det två minuter senare. Denna gång spelar han ut bollen till vänster och Martial, som väntar in Mkhitaryan som fullföljer in löpning in i straffområdet. Martial spelar in bollen framför mål där Mkhitaryan bara har att sätta fram högerfoten och styra in matchens tredje mål. Snabbt och fint anfall som punkterar matchen.United har full kontroll på händelserna, men Wigan sticker upp med en Connolly nick och ett Browne skott. Mer än så blir det inte för gästerna.Med tio minuter kvar kommer nästa debutant för United, Sergio Romero lämnar plats för Joel Castro Pereira. Portugisen som varit utlånad under hösten får nu göra sin A-lagsdebut för United. Han får inte så mycket att göra, men hinner med att säkert fånga ett skott från distans i skopan.Det skulle bli ett mål till i matchen, och inte vilken målskytt som helst. Ander Herrera nickar ner en hörna och Bastian Schweinsteiger styr in bollen i mål med en halvbicicleta. Roligt för Bastian att få göra mål efter en kämpig säsong.Matchen slutar 4-0 och det blev en ny seger med flera mål mot Wigan. United är vidare i FA-cupen utan att ta ut sig allt för mycket och det är väl det bästa att ta med sig från matchen. Kul med två debutanter och att se Schweinsteiger få göra mål. Nu får United ladda om inför ligamatchen mot Hull på onsdag.1-0, 44’ Marouane Fellaini2-0, 57’ Chris Smalling3-0, 74’ Henrikh Mkhitaryan4-0, 81’ Bastian Schweinsteige