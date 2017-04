Matchrapport: Anderlecht - Manchester United (1-1)

Som väntat ställde Manchester United upp med en stark elva mot Anderlecht i den första Europa League-kvartsfinalen. Dessvärre blev det inget starkt resultat mot belgarna, matchen slutade 1-1.

Startelvan:RomeroValenica, Bailly, Rojo, DarmianCarrick, PogbaMchitarjan, Lingard, RashfordFörsta halvlek:De första tio minuterna tillhörde båda lagen. Anderlecht bjöd upp till dans och det blev både småchanser och hörnor för båda lagen. Under några minuter etablerade Anderlecht ett visst tryck på United, utan att skapa allt för mycket. I den 17:e minuten river dock Marcus Rashford loss på sin vänsterkant och får in bollen fint in i straffområdet till Zlatan. Målvakten räddar och bollen studsar vidare till Jesse Lingard som får undersidan av foten på bollen men den tar oturligt nog i stolpen. Det första riktigt farliga målchansen i matchen.Efter dubbelchansen från United sjunker Anderlecht djupare ner i banan och det märks tydligt att belgarnas plan är kontringar. Manchester U nited dominerar bollinnehavet och passningsspelet, samtidigt som mittfältet levererar fina bollar framåt men den där sista touchen, och turen, saknas. I den 36:e minuten lyckas Manchester United äntligen att bryta igenom. Antonio Valencia smeker in en fin låg crossboll in till Marcus Rashford som får till en bra träff men målvakten gör en underbar reflexräddning. Bollen är på väg att slinka utanför stolpen men där är Mchitarjan och trycker in bollen i mål - från en närmast obefintlig vinkel. Ett rättvist resultat sett till hur matchen utvecklat sig. United fortsatte med sin dominans resten av halvleken men det ledde inte till något ytterligare mål, eller speciellt farliga målchanser.Andra halvek:Anderlecht började den andra halvleken mycket bättre och hade ett par bra chanser de första tio minuterna. Belgarnas press höll däremot inte i sig länge och Man United tog över föreställningen igen. Efter en timmas spel hade United slagit 429 passningar mot Anderlechts 163, det säger en hel del om matchbilden. Som så ofta den här säsongen hade Man United bollinnehav och många passningar inom laget, men fortfarande kan man inte hitta det där avgörande målet. Hemmalaget fortsatte att försöka skapa offensiva chanser, och det öppnade upp bakåt - något som de röda djävlarna försökte dra nytta av. Det fanns luckor men United hade förtvivlat svårt att utnyttja dessa lägen.Med kvarten kvar av matchen var taktiken från José Mourinho tydlig - håll det här resultatet. Fellaini byttes in i den 75:e och skulle stadga upp mittfältet ännu mer. Manchester United spelade stabilt och försvaret såg robust ut (som det gjort under hela matchen) men i den 86:e minuten kom så den belgiska kvitteringen. En underbar cross från Obradovic på högerkanten landade perfekt på den framspringande Dendonckers panna och 1-1 var ett faktum.Sammanfattning:Manchester United spelade stabilt och bra och stod för en gedigen arbetsinsats som lag - fram till kvitteringsmålet. Det som såg ut att bli en typiskt Mourinho-seger slutade med besvikelse. 1-1 är absolut ingen katastrof men det hade varit en befrielse att ha ett bättre utgångsläge inför returen på Old Trafford. Hade 1-0-resultatet stått sig hade helhetsintrycket varit ett annat, men faktum är att en stunds okoncentration gjort att det blir en tuff tillställning nästa match.